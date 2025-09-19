FOTO Ljubavi dolaze i odlaze, ali Monica Bellucci i dalje osvaja bezvremenskom ljepotom...

Nakon dvije godine veze Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su krenuti svatko svojim putem. Vijest je iznenadila mnoge, jer zajedno su uvijek izgledali skladno. U priopćenju su kratko poručili da se rastaju s puno poštovanja i brige jedno za drugo. I dok se ljubavna priča polako zatvorila, Monica nastavlja živjeti slobodno, samouvjereno i elegantno. Na pragu 61. godine glumica izgleda sjajno, baš onako kako je obožavatelji pamte desetljećima
Monica Bellucci (60) smatra se jednom od najljepših žena na svijetu.
Svoju karijeru započela je kao model, a kasnije se probila u filmsku industriju.
Glumila je u mnogim filmovima kao što su 'Spectre', 'Apartman', 'Nepovratno', 'Matrix Reloaded' i ostalima.
U filmu 'Apartman' upoznala je Vincenta Cassela, za kojeg se kasnije udala. Kćeri je rodila u vrijeme koje je ona smatrala pravim za sebe, s 39 i 45 godina, a jednom prilikom progovorila je o svom odnosu prema starenju. 'Što ću raditi kada ostarim i kad me moja slika u ogledalu više ne bude radovala? Isto što je radila i moja mama. Neću gledati sebe u ogledalu, gledat ću u svoju djecu', rekla je.
Već je nekoliko puta posjetila Dubrovnik.
Jednom prilikom rekla je da se ne želi opterećivati rigoroznim dijetama i treninzima.
-Stvarno se ne opterećujem, uvijek sam bila žena s oblinama, nikada jako mršava, takva sam prirodno. Želim ostarjeti na normalan način, a kada imaš 50 ili 60 godina, nemaš iste potrebe kao kada si imao 20. Promijeniš se, dobiješ dijete i perspektiva ti se mijenja, ti odlaziš na drugo mjesto- rekla je glumica
Već s 13 godina počela se baviti manekenstvom, kako bi si platila školovanje, a do 1989. postala je jedno od najprepoznatljivih lica modne scene.
Studirala je pravo na Sveučilištu u Perugi, ali je odustala kako bi se mogla baviti modelingom.
Nju je u svijet filmskih i televizijskih uloga uveo redatelj Carlo Vanzina, koji je 1990. vidio njezinu fotografiju u magazinu.
Preporučio ju je redatelju Dinu Risiju, koji je tražio 'novo lice' za televizijsku seriju 'Vita coi figli' te je 1991. dobila svoju prvu televizijsku ulogu.
A iste godine pojavila se i filmu 'La Riffa'.
