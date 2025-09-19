Obavijesti

Galerija

Komentari 2
FATALNA DIVA

FOTO Ljubavi dolaze i odlaze, ali Monica Bellucci i dalje osvaja bezvremenskom ljepotom...

Nakon dvije godine veze Monica Bellucci i Tim Burton odlučili su krenuti svatko svojim putem. Vijest je iznenadila mnoge, jer zajedno su uvijek izgledali skladno. U priopćenju su kratko poručili da se rastaju s puno poštovanja i brige jedno za drugo. I dok se ljubavna priča polako zatvorila, Monica nastavlja živjeti slobodno, samouvjereno i elegantno. Na pragu 61. godine glumica izgleda sjajno, baš onako kako je obožavatelji pamte desetljećima
Celebrity Sightings - Day 1 - The 81st Venice International Film
Monica Bellucci (60) smatra se jednom od najljepših žena na svijetu. | Foto: Rocco Spaziani
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025