FOTO Ljubavi dolaze i odlaze, ali Monica Bellucci i dalje osvaja bezvremenskom ljepotom...

U filmu 'Apartman' upoznala je Vincenta Cassela, za kojeg se kasnije udala. Kćeri je rodila u vrijeme koje je ona smatrala pravim za sebe, s 39 i 45 godina, a jednom prilikom progovorila je o svom odnosu prema starenju. 'Što ću raditi kada ostarim i kad me moja slika u ogledalu više ne bude radovala? Isto što je radila i moja mama. Neću gledati sebe u ogledalu, gledat ću u svoju djecu', rekla je. | Foto: Maurizio Valentini/IPA