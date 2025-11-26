Obavijesti

NE STIDI SE

FOTO Ljubiteljica 'golih' haljina Rita Ora danas slavi rođendan: Pogledajte najodvažnije odabire

Britanska pjevačica kosovskih korijena Rita Ora danas slavi 35. rođendan, a pojavom u javnosti često izazove burne reakcije upravo zbog stila odijevanja. Svojim modnim odabirima često više otkrije nego prikrije...
GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Rita Ora (35), britanska pjevačica kosovskih korijena, već više od deset godina ostaje jedno od najzanimljivijih imena svjetske glazbene i zabavne industrije. | Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
