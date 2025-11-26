FOTO Ljubiteljica 'golih' haljina Rita Ora danas slavi rođendan: Pogledajte najodvažnije odabire

Britanska pjevačica kosovskih korijena Rita Ora danas slavi 35. rođendan, a pojavom u javnosti često izazove burne reakcije upravo zbog stila odijevanja. Svojim modnim odabirima često više otkrije nego prikrije...
Rita Ora (35), britanska pjevačica kosovskih korijena, već više od deset godina ostaje jedno od najzanimljivijih imena svjetske glazbene i zabavne industrije.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Od debitantskog albuma Ora do današnjih modnih i televizijskih projekata, Ora se profilirala kao glazbenica, poduzetnica i osebujna umjetnica čiji se stil i karizma prepoznaju na prvi pogled.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Rođena je 26. studenog 1990. godine u Prištini, a odrasla u Londonu, Rita Ora od malih je nogu pokazivala interes za glazbu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Njezina priča na svjetskoj sceni počinje 2012. godine, kada se pojavila u suradnji s DJ Freshom u hitu Hot Right Now, pjesmi koja joj je otvorila vrata međunarodne karijere. Iste je godine objavila svoj prvi album, koji je odmah zasjeo na vrh britanske ljestvice.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Pjesme poput R.I.P., How We Do (Party) i I Will Never Let You Down učvrstile su njezin status jedne od najutjecajnijih pop izvođačica nove generacije.
| Foto: BGAU
Od svojih najranijih pojavljivanja na crvenom tepihu, Ora je pokazala sklonost kombiniranju glamura i teatralnosti. Prozirne haljine, krojevi koji otkrivaju siluetu, odvažni izrezi i neočekivani materijali obilježili su njezine najkomentiranije outfite.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Iako takve kombinacije ponekad izazovu kontroverze, Rita ih nosi s lakoćom i sigurnošću u sebe — što je dio razloga zašto je modni svijet vidi kao jednu od vodećih trendseterica.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Modne kuće često je biraju upravo zato što se ne boji eksperimentirati. Na dodjelama nagrada često je bila među najfotografiranijima upravo zato što se usudi odjenuti ono što drugi izbjegavaju.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Rita Ora ne skriva da svjesno koketira s provokacijom, ali uvijek s ciljem — istaknuti kreativnost, ženstvenost i samopouzdanje.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Osim što niže glazbene uspjehe, sve se više pojavljuje i u filmskim projektima. Publika ju je imala prilike vidjeti u franšizi Pedeset nijansi sive, gdje je tumačila ulogu Mie Grey, a pojavila se i u filmskim i televizijskim talent showovima kao mentorica i sutkinja.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
