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ODJEĆA KOJA OTKRIVA

FOTO Ma kakav grudnjak, dajte mi mrežu! Pogledajte još jedno bizarno izdanje Biance Censori

Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a Bianca je za tu prigodu odjenula mrežu preko grudi i prozirnu suknju koja je otkrila tange iste boje
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*PREMIUM-EXCLUSIVE* Bianca Censori Rocks Red Fishnet Top Leaving Living Room Club with Kanye West in LA
Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a za izlazak je Bianca odabrala mrežasti top zbog kojeg je pred paparazzima stalno držala ruku preko grudi. Kanye je, pak, bio zakopčan do grla. | Foto: EVGA, SOVE
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Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a za izlazak je Bianca odabrala mrežasti top zbog kojeg je pred paparazzima stalno držala ruku preko grudi. Kanye je, pak, bio zakopčan do grla. | Foto: EVGA, SOVE
Komentari 1

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