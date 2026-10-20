FOTO Ma kakav grudnjak, dajte mi mrežu! Pogledajte još jedno bizarno izdanje Biance Censori

Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a Bianca je za tu prigodu odjenula mrežu preko grudi i prozirnu suknju koja je otkrila tange iste boje
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Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a za izlazak je Bianca odabrala mrežasti top zbog kojeg je pred paparazzima stalno držala ruku preko grudi. Kanye je, pak, bio zakopčan do grla.
| Foto: EVGA, SOVE
Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a za izlazak je Bianca odabrala mrežasti top zbog kojeg je pred paparazzima stalno držala ruku preko grudi. Kanye je, pak, bio zakopčan do grla. |
Foto: EVGA, SOVE
Bianca Censori i Kanye West družili su se s prijateljima u ekskluzivnom klubu u Los Angelesu, a za izlazak je Bianca odabrala mrežasti top zbog kojeg je pred paparazzima stalno držala ruku preko grudi. Kanye je, pak, bio zakopčan do grla.
| Foto: EVGA, SOVE
Uz mrežasti top, Bianca je kombinirala prozirnu suknju crvene boje, koja je otkrila kako je uz nju odjenula pripadajuće tange.
| Foto: EVGA, SOVE
Bianca Censori poznata je po provokativnom odijevanju, pa često fanove na društvenim mrežama počasti golišavim izdanjima.
| Foto: instagram
Supruga Kanye Westa, nedavno je za golivaše fotke inspiraciju pronašla u njegovoj bivšoj supruzi Kim Kardashian.
| Foto: Instagram
Censori je tada na Instagramu objavila fotografije na kojima pozira u oskudnom metalik zlatnom bikiniju koji se sastoji od topa i suknjice. Vrlo sličan model Kardashian je nosila 2022. godine, kada je promovirala svoju kolekciju Skims Metallic Swim.
| Foto: Instagram
Australska umjetnica svoj je izazovni dvodijelni outfit upotpunila dugom, potpuno ravnom plavom kosom s kratkim, ravno ošišanim šiškama.
| Foto: Instagram
Arhitektica Bianca Censori pažnju privlači golišavim izdanjima, a nedavno je prvi put progovorila o svom imidžu i odnosu prema golotinji.
| Foto: Instagram
Supruga Kanyea Westa svoje je stavove podijelila u eseju objavljenom prošlog tjedna na Substacku. Osvrnula se i na način na koji je mediji predstavljaju.
| Foto: Instagram
Censori je u tekstu objasnila da ne vidi ništa neobično u tome što se u javnosti pojavljuje oskudno odjevena, iako priznaje da takvi prizori često izazivaju čuđenje.
| Foto: Instagram
Golotinja na crvenom tepihu je nenormalna. Ali isto tako je nenormalno bilo što osim golotinje u kadi. Čisto da se zna, volim oboje, napisala je.
| Foto: Instagram
Kaže i kako je interes medija za njezin privatni život dosegao puno veću razinu od uobičajenih intervjua i fotografiranja. Dodaje da su joj se obraćali veliki časopisi i televizijske kuće s ponudama za naslovnice, intervjue, ali i dokumentarni projekt.
| Foto: Instagram
Tražili su me za brojne velike naslovnice, ali pod uvjetom da se 'nešto u mom životu promijenilo', a vjerujem da možete pretpostaviti na što misle, napisala je.
| Foto: Instagram
Dodala je da su neke televizijske kuće htjele snimati i njezin odnos s Westom.
| Foto: Instagram
Tražili su intervjue, pa čak i dokumentarac za veliku TV mrežu. Htjeli su snimati našu bračnu terapiju pred kamerama, priča pa dodaje kako ne voli nastupe pred novinarima.
| Foto: GEVA, RMLA, LESE
Ne volim intervjue, napisala je. Ipak, radi promocije svoje nove emisije odlučila je angažirati PR stručnjaka. Njegov je zadatak pomoći joj u komunikaciji s medijima, ali i u oblikovanju načina na koji je javnost doživljava.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
U neobičnim kombinacijama pozira sa suprugom.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Gola, maska mačke na licu i grudi prekrivene s rukama....takvu je fotku Bianca Censori objavila svojedobno na svom Instagram profilu.
| Foto: instagram
No rijetko što više može iznenaditi njene pratitelje. Naime, sa suprugom je nekoliko tjedana prije toga objavila spot u kojem u tangicama muze kravu.
| Foto: screenshot/Youtube
Ovaj par je često na udaru kritika upravo zbog odjevnih kombinacija za koje mnogi tvrde da nisu prikladne za javna događanja.
| Foto: screenshot/Youtube
Spot je većinu zgrozio...
| Foto: screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
Foto screenshot/Youtube
U spotu Bianca Censori, koja je poznata po oskudnim odjevnim kombinacijama i šokiranjem javnosti, u tangama i štiklama muze kravu.
| Foto: screenshot/Youtube
Kada je njen dragi Kanye proslavio 49. rođendan, odjenula je tangice pa se bacila na koljena...
| Foto: Instagram
Tu nije stala sa čestitkama. Objavila je fotku iz tuša.
| Foto: Instagram
'Pala' je i jedna 'pristojna' čestitka.
| Foto: Instagram
Bianca je nedavno na Instagram Story objavila golišavu fotku s kojom je zagolicala maštu pratitelja.
| Foto: Instagram, screenshot
No, to nije prvi put budući da je i prije nekoliko dana prije toga sa suprugom Kanyom Westom prošetala u gaćicama i prozirnoj jaknici, a nije marila za znatiželjne poglede.
| Foto: RMCL, NGRE
Zato je mnogima bilo jako čudno kada su je vidjeli potpuno odjevenu u kaputu u Melbourneu.
| Foto: Profimedia
Bianca Censori i inače gotovo bez cenzure pokazuje svoje tijelo.
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Gola guza i bujne grudi često su u prvom planu...
| Foto: SOVE, GEVA, SPOT
Jednom se prilikom u oskudnom outfitu prošetala Los Angelesom. Bila je na samoj granici modnog peha, ali se zbog toga nije previše obazirala.
| Foto: SPOT, SOVE
Tada je pokazala novu, ružičastu frizuru, koju su vidjeli samo rijetki.
| Foto: SPOT, SOVE
Većina je gledala bujne grudi u oskudnom topu i tangice koje su provirivale ispod minijaturne suknje.
| Foto: SPOT, SOVE
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto ROKA
Foto Instagram
Foto GUMU, BRPA
Foto SPOT
Foto SPOT
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto DANIEL COLE
Foto Instagram/screenshot
Foto SPOT, GOME, LESE
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto SPNW
Foto ABEI, SPNW, FRAT
Foto GUMU, BRPA
Foto GUMU, BRPA
Foto GIGU, JOOK
Foto PORJ, MIHA