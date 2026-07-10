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SLAVI ROĐENDAN

FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala

Sofía Vergara jedna je od najprepoznatljivijih glumica i televizijskih zvijezda današnjice. Kolumbijsko-američka glumica danas slavi 54. rođendan, a tijekom bogate karijere izgradila je status jedne od najplaćenijih televizijskih glumica u SAD-u te postala globalna ikona zabavne industrije. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
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FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala
Sofia Vergara je svjetsku slavu stekla ulogom Glorije Delgado-Pritchett u popularnoj humorističnoj seriji "Modern Family", koja se prikazivala od 2009. do 2020. godine. Upravo joj je ta uloga donijela brojne nominacije za prestižne televizijske nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus, a publika ju je zavoljela zbog jedinstvenog humora, karizme i prepoznatljivog naglaska. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Sofia Vergara je svjetsku slavu stekla ulogom Glorije Delgado-Pritchett u popularnoj humorističnoj seriji "Modern Family", koja se prikazivala od 2009. do 2020. godine. Upravo joj je ta uloga donijela brojne nominacije za prestižne televizijske nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus, a publika ju je zavoljela zbog jedinstvenog humora, karizme i prepoznatljivog naglaska. | Foto: Instagram/Ida Solbakken
Komentari 3

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