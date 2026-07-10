FOTO Ma tko bi joj dao 54! Sofia Vergara mami uzdahe golišavim izdanjima, ovako se mijenjala

Njezin privatni život također je često bio u središtu medijske pozornosti. Udavala se dva puta, ima sina Manola, a tijekom života prošla je i kroz brojne izazove. Među njima je i borba s rakom štitnjače, koji joj je dijagnosticiran 2000. godine. Nakon operacije i liječenja potpuno se oporavila te danas redovito uzima terapiju za održavanje hormonalne ravnoteže. | Foto: MIKE BLAKE