Obavijesti

Galerija

Komentari 7
BEZ FILTERA

FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja

Pjevačica se pohvalila fotografijama s glamuroznog slavlja u Beogradu. Na njima poziraju njeni nasmiješeni prijatelji, ali i novi partner Emil Tedeschi mlađi. No 'osvanule' su i malo drugačije fotografije
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja
Maja Šuput u Beogradu je proslavila 47. rođendan, a tom je prilikom pokazala i dečka Emila Tedeschija mlađeg. Osim njih, na proslavi su bili i brojni prijatelji, a pjevačica je dio atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu. | Foto: Instagram
1/61
Maja Šuput u Beogradu je proslavila 47. rođendan, a tom je prilikom pokazala i dečka Emila Tedeschija mlađeg. Osim njih, na proslavi su bili i brojni prijatelji, a pjevačica je dio atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu. | Foto: Instagram
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026