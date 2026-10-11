FOTO Maja Šuput i Tedeschi ml. izmjenjivali nježnosti, a fotke s proslave otkrile još detalja

Pjevačica se pohvalila fotografijama s glamuroznog slavlja u Beogradu. Na njima poziraju njeni nasmiješeni prijatelji, ali i novi partner Emil Tedeschi mlađi. No 'osvanule' su i malo drugačije fotografije
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Maja Šuput u Beogradu je proslavila 47. rođendan, a tom je prilikom pokazala i dečka Emila Tedeschija mlađeg. Osim njih, na proslavi su bili i brojni prijatelji, a pjevačica je dio atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.
| Foto: Instagram
Maja Šuput u Beogradu je proslavila 47. rođendan, a tom je prilikom pokazala i dečka Emila Tedeschija mlađeg. Osim njih, na proslavi su bili i brojni prijatelji, a pjevačica je dio atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.
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Foto: Instagram
Maja Šuput u Beogradu je proslavila 47. rođendan, a tom je prilikom pokazala i dečka Emila Tedeschija mlađeg. Osim njih, na proslavi su bili i brojni prijatelji, a pjevačica je dio atmosfere podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.
| Foto: Instagram
No, na društvenim mrežama osvanule su i druge fotografije s istog slavlja, na kojima se ista ekipa može vidjeti u nešto drukčijem izdanju.
| Foto: Instagram
Dok na Majinim objavama svi imaju blistave osmijehe i gotovo savršeno zaglađena lica, drugi kadrovi s proslave pokazuju i nešto 'prirodniju' stranu rođendanskog druženja.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Pjevačica je donedavno i dalje uživala kao da je ljeto, pa se u badiću fotkala pokraj bazena.
| Foto: instagram
Još je jednom pokazala svoju vitku figuru, a nedavno je zasjala u izlasku.
| Foto: Instagram
Dok je bila na putovanju u Londonu, pokazala je kako uživa...
| Foto: Instagram
'Kraljica svadbi' nedavno je proslavila rođendan, a svojim je pratiteljima na Instagramu poklonila seksi fotke u donjem rublju.
| Foto: instagram
S viklerima na glavi i tortom u ruci, samo u crnom izazovnom donjem rublju, Maja je puhnula svjećicu i zaželjela želju...
| Foto: instagram
Pritom je otkrila savršenu figuru koja je dokaz da joj godine ne mogu ništa.
| Foto: instagram
Stoga je nazdravila u svoje ime, a uz fotke je napisala i prigodan opis. "I tako... opet se pokazalo da su godine samo broj. B day girl", objavila je.
| Foto: instagram
Pokazala je što je u ponoć dočekalo na krevetu...
| Foto: instagram
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Čitatelj 24sata
Foto Čitatelj 24sata
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram