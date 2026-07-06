FOTO Maja Šuput opet odletjela na godišnji: Pokazala gdje se sada sunča u bijelom badiću

Naša pjevačica koncerte 'presijeca' s malih godišnjim odmorima, a sada je ponovno kao destinaciju izabrala Španjolsku. Nakon Ibize na red je došao grad Marbella, gdje je skinula u badić i osunčala pokraj bazena.
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Maja Šuput ponovno je odletjela na godišnji odmor, a ovog je puta za destinaciju odabrala Marbellu u Španjolskoj.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja Šuput ponovno je odletjela na godišnji odmor, a ovog je puta za destinaciju odabrala Marbellu u Španjolskoj. |
Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja Šuput ponovno je odletjela na godišnji odmor, a ovog je puta za destinaciju odabrala Marbellu u Španjolskoj.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Odmah je uskočila u bijeli badić i fotkala se kraj bazena.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Čim je objavila fotke, u komentare su počeli pristizati brojni komplimenti na račun njenog dobrog izgleda.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Ovaj je odmor uslijedio nakon subotnjeg koncerta u Dugom Ratu za koji je Maja nakratko promijenila boju kose.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Uska lepršava haljinica bila je u skladu s novom bojom njene kose, koja se odlučno uklopila s Majinim preplanulim tenom.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Na fotkama do izražaja dolaze i Majine vitke noge u štiklama.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Vikend prije pjevala je Maja u Andrijaševcima.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Njenim koncertomzatvorena je tradicionalna manifestacija XVI. Bosutski dani...
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Nedavno je pjevačica otišla na kratki odmor na Ibizu, gdje je uživala s prijateljicom.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Zabavljala se i odmarala daleko od briga i obaveza.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop
Foto instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar