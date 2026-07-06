ODMARA OD MIKROFONA FOTO Maja Šuput opet odletjela na godišnji: Pokazala gdje se sada sunča u bijelom badiću

Naša pjevačica koncerte 'presijeca' s malih godišnjim odmorima, a sada je ponovno kao destinaciju izabrala Španjolsku. Nakon Ibize na red je došao grad Marbella, gdje je skinula u badić i osunčala pokraj bazena.

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