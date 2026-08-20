FOTO Maji ispod šljokičaste haljine provirile bradavice, a svi se pitaju nosi li uopće i gaćice

Naša pjevačica odlučila je pobjeći na kratki odmor u Grčku između koncerata, gdje se toliko opustila da je zaboravila na sebe staviti grudnjak, a možda i gaćice?!
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Maja Šuput napokon je dočekala predah od stalnih ljetnih svirki pa je otputovala u Atenu kako bi se odmorila, a tijekom jedne vruće ljetne večeri na sebe je 'nabacila' laganu, gotovo prozirnu crnu haljinicu.
| Foto: Instagram
Maja Šuput napokon je dočekala predah od stalnih ljetnih svirki pa je otputovala u Atenu kako bi se odmorila, a tijekom jedne vruće ljetne večeri na sebe je 'nabacila' laganu, gotovo prozirnu crnu haljinicu. |
Foto: Instagram
Maja Šuput napokon je dočekala predah od stalnih ljetnih svirki pa je otputovala u Atenu kako bi se odmorila, a tijekom jedne vruće ljetne večeri na sebe je 'nabacila' laganu, gotovo prozirnu crnu haljinicu.
| Foto: Instagram
Preko dana Maja uživa uz bazen, gdje rado pokazuje svoju vitku figuru.
| Foto: Instagram
Otkrila se kako se opušta u luksuznom hotelu, dok na sebi ima kupaći kostim s leopard uzorkom.
| Foto: Instagram
Na fotki s leđa u prvom je planu Majina guza koja je došla do izražaja u tankim kupaćima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ranije je Maja pokazala kako se časti na luksuznoj večeri u Ateni.
| Foto: screenshoot/Instagram
U restoran je došla u ultra kratkoj crnoj haljini, a cijeli outfit dodatno je podigla zlatna torbica u obliku kugle.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Maja je u nedavnoj objavi pozirala u bijelom bikiniju, jednom od mnogih iz svoje bogate kolekcije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
I nedavno se pohvalila fotkom s plaže, a najveću pažnju privukla je njena zavidna linija. Komplimenti su 'padali'...
| Foto: Instagram
Maja je nedavno nastupala na Korčuli.
| Foto: Instagram
Prije koncerta se opustila u hotelskoj sobi gdje se fotografirala u ružičastom kupaćem kostimu i suknji.
| Foto: Instagram
U ružičastom, svjetlucavom kupaćem, pjevačica je izgledala kao Mala sirena.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram