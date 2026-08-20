Obavijesti

Galerija

Komentari 12
LJETNO IZDANJE

FOTO Maji ispod šljokičaste haljine provirile bradavice, a svi se pitaju nosi li uopće i gaćice

Naša pjevačica odlučila je pobjeći na kratki odmor u Grčku između koncerata, gdje se toliko opustila da je zaboravila na sebe staviti grudnjak, a možda i gaćice?!
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Maji ispod šljokičaste haljine provirile bradavice, a svi se pitaju nosi li uopće i gaćice
Maja Šuput napokon je dočekala predah od stalnih ljetnih svirki pa je otputovala u Atenu kako bi se odmorila, a tijekom jedne vruće ljetne večeri na sebe je 'nabacila' laganu, gotovo prozirnu crnu haljinicu. | Foto: Instagram
1/132
Maja Šuput napokon je dočekala predah od stalnih ljetnih svirki pa je otputovala u Atenu kako bi se odmorila, a tijekom jedne vruće ljetne večeri na sebe je 'nabacila' laganu, gotovo prozirnu crnu haljinicu. | Foto: Instagram
Komentari 12

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026