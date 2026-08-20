LJETNO IZDANJE FOTO Maji ispod šljokičaste haljine provirile bradavice, a svi se pitaju nosi li uopće i gaćice

Naša pjevačica odlučila je pobjeći na kratki odmor u Grčku između koncerata, gdje se toliko opustila da je zaboravila na sebe staviti grudnjak, a možda i gaćice?!

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