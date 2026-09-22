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RAZGLEDAVANJE, SHOPPING...

FOTO Maju Šuput je na krevetu u ponoć dočekalo iznenađenje! U Londonu je s njom i Tedeschi

'Još jedan dan u raju', napisala je Maja Šuput na društvenim mrežama uz nove fotografije iz Londona u kojem je dočekala i svoj 47. rođendan... Tamo je otputovala u nedjelju, a s njome je na putu i Emil Tedeschi ml.
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FOTO Maju Šuput je na krevetu u ponoć dočekalo iznenađenje! U Londonu je s njom i Tedeschi
Ponedjeljak je Maja provela razgledavajući London, a vremena je bilo i za elegantnije kombinacije i fine večere.  | Foto: instagram
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Ponedjeljak je Maja provela razgledavajući London, a vremena je bilo i za elegantnije kombinacije i fine večere.  | Foto: instagram
Komentari 5

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