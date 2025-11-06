FOTO Mame i tate su poznate face Hollywooda: Prepoznajete li čija su ovo slavna djeca?

Djeca poznatih roditelja posljednjih godina dominiraju Hollywoodom, a zaradili su nadimak "nepo babies". Maya Hawke kći je Ume Thurman i Ethana Hawkea te je i sama poznata glumica, a brojne njezine kolege i kolegice odgojene su u poznatim obiteljima. Donosimo listu djece poznatih roditelja, provjerite znate li čime se sve bave.
Glumica Maya Hawke je kćer holivudskih glumaca Ume Thurman i Ethana Hawkea.
| Foto: Simone Comi / ipa-agency.net
|
Uma Thurman i Ethan Hawke u braku su bili od 1998. do 2005. godine. Rastali su se zbog Hawkeove nevjere.
| Foto: Youtube/Screenshot/Reuters/kolaž
Osim Maye, par je u braku dobio i sina Levona. Uma i Ethan upoznali su se 1997. na setu filma "Gattaca"
| Foto: Tijana Martin/PRESS ASSOCIATION
Zoë Kravitz danas je poznata glumica, a mediji su je pratili i zbog veza s poznatim kolegama. Zoë je kćer pjevača Lennyja Kravitza i glumice Lise Bonet.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Zoë Kravitz iza sebe ima brojne uspjehe u svijetu glume, a ima nominacije za Emmy, SAG i još nekoliko nagrada. Časopis Time ju je 2022. uvrstio među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Lenny i Lisa u braku su bili od 1987. do 1993. godine, a ostali su u prijateljskim odnosima te su zajedno odgajali Zoë.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Producent i glumac Brandon Thomas Lee sin je Pamele Anderson i Tommyja Leeja.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Brandon Thomas Lee karijeru je započeo kao model, bavi se i glumom, a sudjelovao je u nekoliko reality emisija.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Pamela i Tommy vjenčali su se 1995. nakon što su se poznavali tek nekoliko dana, a u turbulentnoj vezi dobili su dvojicu sinova.
| Foto: Randy Bauer/PRESS ASSOCIATION
Manekenka Kaia Gerber krenula je majčinim stopama. Legendarna Cindy Crawford Kaiju je dobila u braku s Randeom Gerberom.
| Foto: Instagram/Kaia Gerber
Kaia Gerber je na pistama oduševila mnoge posljednjih godina te je nosila poznate brendove, baš poput svoje majke.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
24-godišnja ljepotica bavila se i glumom, a pojavila se u dva filma u manjim ulogama.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Hailey Bieber nekoć se prezivala Baldwin, a kćer je glumca Stephena Baldwina.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Stephen Baldwin odrastao je uz trojicu braće, Aleca, Williama i Daniela, a svi se bave glumom.
| Foto: (C)Steven Bergman
Hailey se na sceni probila kao manekenka te je nosila poznate brendove, a pokrenula je i vlastitu kozmetičku liniju Rhode.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Glumac Patrick Schwarzenegger sin je Arnolda Schwarzeneggera i Marije Shiver.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
Patrick je na prijelazu milenija počeo dobivati manje uloge u filmovima i serijama, a danas ga znamo po naslovima "The Staircase", "American Sports Story" i "The White Lotus".
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Patrick Schwarzenegger je satove glume počeo uzimati još kao dječak, a bio mu je san baviti se poslom koji je proslavio njegova oca.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Goldie Hawn je majka Kate Hudson, Olivera Hudsona i Wyatta Russella, a svi su glumci, uključujući i njezina partnera Kurta Russella.
| Foto: Hahn Lionel
Goldie je Kate i Olvera dobila u braku s Billom Hudsonom, za kojeg je bila udana od 1976. do 1982. godine.
| Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION
Kate i Oliver često ističu kako im je pravi otac zapravo Kurt Russell, s kojim su odrasli. Goldie i Kurt su u vezi od 1983. godine.
| Foto: OConnor
Lourdes Leon je američka manekenka, plesačica i pjevačica. Majka joj je "kraljica popa" Madonna, a otac Carlos Leon.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Madonna i Carlos u vezi su bili od 1995. do 1997. godine, a zajedno su odgojili Lourdes.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Profimedia/ilustracija
Lila Grace Moss Hack manekenka je poput svoje majke Kate Moss.
| Foto: Ik Aldama
Kate Moss i Lilin otac Jefferson Hack u vezi su bili dvije godine, a prohodali su 2001. kada je on vodio intervju sa slavnom manekenkom.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Lila se pojavila na naslovnicama brojnih poznatih časopisa uključujući Vogue, a ugovor je potpisala za majčinu agenciju.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Scott Eastwood glumac je koji se pojavio u nekoliko filmova svoga oca, Clinta Eastwooda.
| Foto: DPA/Pixsell
Clint Eastwood je imao dugogodišnju aferu sa Scottovom majkom, stjuardesom Jacelyn Reeves. Par zajedno ima dvoje djece.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Scott je u početku karijere koristio majčino prezime kako bi izbjegao nepotizam, no kasnije ga je promijenio.
| Foto: Instagram/orijent
Liv Tyler je kćer frontmena benda Aerosmith Stevena Tylera i bivše manekenke Bebe Buell.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Majka je godinama skrivala od Liv informaciju o biološkom ocu, a kako je Buell bila u vezi s Toddom Rundgrenom, prvo je govorila da je dijete njegovo. Liv je s 10 godina saznala da joj je Steven Tyler biološki otac.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Liv je i sama bila model, a kasnije se probila kao glumica.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Raymond Nicholson sin je glumačkog para Jacka Nicholsona i Rebecce Broussard.
| Foto: Mario Anzuoni
Nicholson i Broussard su u vezi bili od 1989. do 1994. godine i zajedno imaju dvoje djece.
| Foto: Profimedia/Pool
Ray Nicholson se proslavio prošle godine hororom "The Smile 2", a glumom se počeo baviti još 2006.
| Foto: Mario Anzuoni
Manekenka Amelia Hamlin kći je glumačkog para Lise Rinne i Harryja Hamlina.
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Amelia se pred kamerama prvi put pojavila u reality showu svojih roditelja "Harry Loves Lisa". Javnost ju najviše zna zbog showa "The Real Housewives of Beverly Hills" svoje majke.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Manekenka je od 2018. godine, a nosila je kreacije poznatih brendova.
| Foto: OConnor/PRESS ASSOCIATION
Leni Klum je kći manekenke Heidi Klum i Flavia Briatorea.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Leni se poput majke upustila u manekenske vode.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Mlada ljepotica ima 21 godinu, a već joj predviđaju blistavu karijeru. Pojavila se na nekoliko naslovnica časopisa, uključujući i Vogue.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Ava Phillippe kći je glumačkoga para Reese Witherspoon i Ryana Phillippea.
| Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
26-godišnja ljepotica krenula je putem svojih roditelja te je postala glumica.
| Foto: Instagram/ kolaž
Glumila je u nekoliko filmova i serija. Brojni mediji često ju spominju zbog sličnosti s poznatom majkom.
| Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION
Glumac Timothée Chalamet sin je Nicole Flender, bivše plesačice i glumice s Broadwayja.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Timothée s majkom ima sjajan odnos, a nekoliko puta su već šetali crvenim tepihom zajedno.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA
Osim majke, Timothée u obitelji ima još nekoliko slavih ljudi. Njegov ujak radio je kao producent na serijama "Dawson's Creek", "Gilmorice" i "The O.C.".
| Foto: MAJA SMIEJKOWSKA
Lily-Rose Depp kći je Johnnyja Deppa i Vanesse Paradis.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Lily-Rose je i sama krenula u showbiz vode, a već neko vrijeme se bavi glumom.
| Foto: Kento Nara/Geisler-Fotopress
26-godišnja ljepotica radila je i kao manekenka.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Gwyneth Paltrow kći je glumice Blythe Danner i producenta Brucea Paltrowa.
| Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)
53-godišnja glumica se proslavila 90-ih godina, a na filmskim setovima je čitav svoj život.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Za ulogu u filmu "Shakespeare in Love" dobila je Oscara, a na policama ima brojna druga priznanja.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Lily Collins je kći glazbenika Phila Collinsa i njegove druge supruge Jill Tavelman.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
U Los Angelesu s majkom živi od šeste godine, otkako su se njezini roditelji rastali. Lily je rijetko u javnosti pričala o privatnom životu.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Počela je glumiti 2007. godine te je ostvarila brojne zapažene uloge, među kojima je i ona u seriji "Emily u Parizu".
| Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Dakota Johnson danas je poznato ime u svijetu glume, a slavna ljepotica inače je kći glumačkoga para Melanie Griffith i Dona Johnsona.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Pred kamerama je debitirala kada joj je bilo 10 godina u filmu "Crazy in Alabama" kojeg je režirao njezin očuh, Antonio Banderas.
| Foto: Patricia Schlein
Filmom "50 nijansi sive" osvojila je Hollywood, a glumila je u brojnim uspješnicama dosad.
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Margaret Qualley kći je poznate glumice Andie MacDowell.
| Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS - ilustrativna fotografija
Qualley je na velikom platnu debitirala 2013. godine u filmu "Palo Alto".
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Dosad je ostvarila niz uspješnih uloga, a imala je nominacije za Zlatni globus i Emmy.
| Foto: Mario Anzuoni