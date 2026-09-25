FOTO Mami Renati grudnjak jedva pridržavao grudi dok je vodila trening u teretani...

Renata Lovrinčević Buljan snimala se u ogledalu teretane dok je njen klijent marljivo dizao uteg. S vragolastim osmijehom na licu, Renata je pokazala savršenu liniju te bujne grudi koje su jedva ostale unutar grudnjaka
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S vragolastim osmijehom na licu, Renata je pokazala savršenu liniju te bujne grudi koje su kipjele iz sportskog grudnjaka
| Foto: Instagram
S vragolastim osmijehom na licu, Renata je pokazala savršenu liniju te bujne grudi koje su kipjele iz sportskog grudnjaka
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Foto: Instagram
S vragolastim osmijehom na licu, Renata je pokazala savršenu liniju te bujne grudi koje su kipjele iz sportskog grudnjaka
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je za oproštaj od ljeta obukla tangice i na plaži legla na muža.
| Foto: screenshoot/Instagram
- Adio lito - napisala je Renata u opisu objave, a pratitelji u komentarima nisu skrivali svoje oduševljenje.
| Foto: screenshoot/Instagram
'Predivni', 'Goals', 'Ljubav', samo su neki od komentara koje su pratitelji pisali.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Mama Renata ovako se oprostila od ljeta i seksi bikinija koje je ponosno pokazivala na društvenim mrežama.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Nedavno se u crnom bikiniju prošetala se plićakom, okretala se prema objektivu i zanosno pozirala uz more.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U jednom je trenutku kameri okrenula leđa i pokazala isklesanu figuru na kojoj godinama radi.
| Foto: Instagram
Da takva forma ne dolazi sama od sebe, često pokazuje i svojim pratiteljima.
| Foto: Instagram
Tijekom cijele godine dijeli snimke treninga i vježbe kojima održava kondiciju, a ranije je priznala i da postoje tjedni kad ni njoj nije lako natjerati se na trening.
| Foto: instagram
- Ja sam kao i vi, prezaposlena i lijena u isto vrijeme - našalila se tad.
| Foto: instagram
Ipak, sudeći prema najnovijim prizorima, od treninga očito nije odustala, a ni od sezone kupanja.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Renata Lovrinčević Buljan ovog ljeta zaplesala je na plaži.
| Foto: Instagram
Zatresla je bokovima pa je nakon toga pokazala kako je uživala u raznim delicijama. No pratitelji specijalitete nisu ni primijetili pored njezina izgleda.
| Foto: Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram