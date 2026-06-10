FOTO Marinela iz 'Savršenog' ne krije estetske zahvate! Evo što je dosad promijenila na sebi

Marinela Grljušić (24), koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je povećala grudi. Odabrala je anatomske implantate od 350 mililitara, a desetak dana nakon zahvata otputovala je u Egipat. Pogledajte kako je izgledala prije i nakon zahvata.
Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
- Bila sam zadovoljna svojim tijelom, ali s vremena na vrijeme prošla bi mi kroz glavu misao kako bih možda voljela mrvicu veće grudi, naravno ako bi sve izgledalo prirodno i skladno - otkrila je Marinela za Net.hr.
| Foto: Instagram/
- Odluka je zapravo došla prilično spontano. Otišla sam na konzultacije, razgovarala s doktorom Ostojićem i vrlo brzo shvatila da sam spremna na taj korak. Imala sam potpuno povjerenje u njega i njegov tim, dobila sam termin brže nego što sam očekivala i jednostavno sam rekla sama sebi: 'Zašto ne?' - dodala je.
| Foto: Instagram
Posebno ju je iznenadio oporavak, koji je prošao mnogo lakše nego što je očekivala.
| Foto: Instagram
Već nekoliko dana nakon zahvata vratila se svakodnevnim obavezama.
| Foto: Instagram
- Već treći dan nakon operacije radila sam u svom beauty studiju, a drugi dan sam popila samo jednu tabletu protiv bolova i nakon toga više nisam imala potrebu za njima. Najviše sam osjećala pritisak u prsima i trebalo mi je malo vremena da se naviknem na činjenicu da odjednom imam grudi - rekla je.
| Foto: Instagram
Za sebe je odabrala anatomske implantate od 350 mililitara, a konačnu procjenu veličine prepustila je liječniku.
| Foto: Instagram
- Priznajem da sam se u jednom trenutku čak bojala da će biti prevelike, ali rekla sam sama sebi da vjerujem stručnjaku. Na kraju se pokazalo da je doktor bio u pravu. Da sam slušala samu sebe, vjerojatno bih odabrala manje implantate, a danas mislim da bi mi bili premali. Ovako mi je rezultat doslovno savršen za moje tijelo, tako da je moj savjet ženama, poslušajte doktora - ispričala je.
| Foto: Instagram
Iako je očekivala barem poneku kritiku nakon što je svoju odluku podijelila na društvenim mrežama, dogodilo se upravo suprotno.
| Foto: Instagram
- Dobila sam stotine poruka podrške i lijepih želja. Čak sam se ponekad pribojavala otvoriti neke poruke jer sam mislila da me možda čeka kritika, ali gotovo svaki komentar bio je pozitivan - zaključila je.
| Foto: Instagram
Marinela i inače otvoreno govori o estetskim korekcijama.
| Foto: Instagram
Dosad je radila korekciju usana i lipolizu podbratka, tretman koji uklanja masne naslage ispod brade.
| Foto: Instagram
- Kad sam doznala da idem u Grčku na 'Gospodin Savršeni', bilo mi je: 'Ajme, puno toga trebam napraviti na sebi', a prvo su bile usne. Krajem srpnja otišla sam na popunjavanje usni hijaluronom. Odradila sam i lipolizu, radila sam je već četiri puta. Oni koji me znaju od ranije znaju kakav sam imala problem s podbratkom - ispričala je ranije za RTL.hr.
| Foto: Instagram
Kasnije je i izbIjelila zube.
| Foto: Instagram
- Ne prestajem se smijati otkad sam izblijela zube - mislim da sam nasmiješena čak i dok spavam - poručila je na društvenim mrežama dok je pokazivala svoj novi osmijeh.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Šime Elez je u finalu showa odabrao Vanju Stanojević, koja je nedavno na svojim društvenim mrežama otkrila da je njihov odnos okončan. Marinela je tako završila drugoplasirana.
| Foto: RTL
- Bilo mi je teško jer me je povrijedilo što je Šime odabrao nekog drugog, ali život je nepredvidiv – kad se zatvore jedna vrata, uvijek se otvore druga. Čini se da je tako trebalo biti - priznala je ranije Marinela.
| Foto: Instagram
Njezine simpatije prema Šimi su prošlost.
| Foto: Instagram
- Moram biti iskrena – zbunjena sam. Tijekom showa gajila sam simpatije prema Šimi, jer je prije svega izvanredan muškarac. Da nije pun kvaliteta, ne bi ni nosio titulu 'Gospodina Savršenog'. No, nakon emitiranja shvatila sam neke stvari. Samo ću vam reći – kada biste znali kako se sada osjećam, nikada me više ne biste pitali za moje simpatije prema njemu. Ali dobro, kao i do sada, neka vam bude mašti na volju - zaključila je.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram