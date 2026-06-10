FOTO Marinela iz 'Savršenog' ne krije estetske zahvate! Evo što je dosad promijenila na sebi

- Priznajem da sam se u jednom trenutku čak bojala da će biti prevelike, ali rekla sam sama sebi da vjerujem stručnjaku. Na kraju se pokazalo da je doktor bio u pravu. Da sam slušala samu sebe, vjerojatno bih odabrala manje implantate, a danas mislim da bi mi bili premali. Ovako mi je rezultat doslovno savršen za moje tijelo, tako da je moj savjet ženama, poslušajte doktora - ispričala je. | Foto: Instagram