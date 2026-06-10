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PUT DO NOVOG IZGLEDA

FOTO Marinela iz 'Savršenog' ne krije estetske zahvate! Evo što je dosad promijenila na sebi

Marinela Grljušić (24), koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je povećala grudi. Odabrala je anatomske implantate od 350 mililitara, a desetak dana nakon zahvata otputovala je u Egipat. Pogledajte kako je izgledala prije i nakon zahvata.
FOTO Marinela iz 'Savršenog' ne krije estetske zahvate! Evo što je dosad promijenila na sebi
Foto Instagram
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Foto: Instagram
Komentari 1

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