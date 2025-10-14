FOTO Marinela iz 'Savršenog' pokazala kako je izgledala prije 5 godina: Neprepoznatljiva je

Marinela Grljušić bila je jedna od finalistica u 4. sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a na društvenim mrežama podijelila je fotografiju sebe iz 2020. na kojoj bi je malo tko prepoznao. Ranije je pričala i o estetskim zahvatima
U showu se natjecala za srce Šime Eleza, no iako je došla do finala, nije pobijedila.
Međutim, iako nije našla ljubav, pronašla je prijateljstvo.
Postala je jako bliska s Barbarom Mandarić, koja je također došla do finala, osvajajući srce drugog 'Savršenog', Miloša Mićovića.
Iako joj mnogi daju komplimente oko njezinog izgleda, Marinela je često isticala kako je za sretan i ispunjen život potrebno i više od toga.
Na društvenim mrežama objavila je svoju fotografiju iz 2020., na kojoj bi je malo tko prepoznao.
'Ja prije točno pet godina. Problemi s aknama, nesigurna, nesretna u sebi. Na van osmjeh, iznutra molitva i želja da budem djevojka kakva sam sada. Ključ svega? Vjeruj. U sebe. U proces. U vrijeme. I sve će doći na svoje', napisala je uz fotografiju.
A da se danas dobro osjeća u svojoj koži, pokazuju i fotografije koje Marinela objavljuje, a na kojima pozira u oskudnim kombinacijama, ponosna na svoj izgled.
Ranije je iskreno govorila i o estetskim zahvatima.
Kako je objasnila, išla je na dva - usne i lipolizu podbratka. Radi se o nekirurškom, injekcijskom tretmanu kojom se smanjuju masne naslage ispod brade.
'Kad sam saznala da idem u Grčku na 'Gospodin Savršeni', bilo mi je: 'Ajme, puno toga trebam napraviti na sebi', a prvo su bile usne', ispričala je Marinela prije nekoliko mjeseci te dodala da je svoje 'stare' usne otopila, a zatim radila nove.
Ona je 2021. odnijela titulu Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije
