FOTO Mario Mamić priprema svadbu? Ljetos se udala njegova bivša Tia Jurčić, evo kako je bilo

Mario Mamić (44) i njegova supruga Marina Jurić, koji su se krajem travnja vjenčali u Zagrebu, navodno spremaju veliko svadbeno slavlje. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, krajem rujna trebali bi okupiti obitelj i prijatelje u luksuznom resortu u Crnoj Gori. Detalji proslave zasad se drže podalje od javnosti, a dok Mario i Marina pripremaju veliko okupljanje, njegova bivša supruga Tia Jurčić ovog je ljeta već priredila raskošnu svadbu
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Mario i Tia vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Mario i Tia vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Mario i Tia vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Nakon razvoda svatko je krenuo svojim putem, a Tia je novu ljubav pronašla s bivšom NBA zvijezdom Kennyjem Smithom, za kojeg se ovog ljeta i udala.
| Foto: Instagram
Par se vjenčao u raskošnom resortu Pelican Hill, gdje je zaljubljeni par spremno pozirao na pitoresknim lokacijama, ali i pred luksuznim Rolls-Royce automobilom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tia je za ovaj poseban dan odabrala haljinu u elegantnoj bež nijansi, s jednostavnim gornjim dijelom bez naramenica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Haljina dolazi s potpisom brenda Nicole + Felicia iza kojeg stoje sestre Nicole i Felicia Chang, koje su 2015., stoji na njihovim web-stranicama, odlučile redefinirati moderan luksuz za mladenke.
| Foto: Instagram
Prije Smitha bila je u braku s američkim košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, a potom i s Mariom Mamićem, sinom Zdravka Mamića. Nakon razvoda od Mamića, vratila se u SAD.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kenny Smith iza sebe također ima dva braka. S bivšom suprugom Dawn Reavis dobio je kćer Kaylu i sina K.J.-a, dok iz braka s bivšom manekenkom i glumicom Gwendolyn Osborne ima kćer Malloy i sina Londona.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Tia Jurčić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram