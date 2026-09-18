FOTO Mario Mamić priprema svadbu? Ljetos se udala njegova bivša Tia Jurčić, evo kako je bilo

KAKVA FORMA!

FOTO Guze kao isklesane! J.Lo, mama Renata, Nives i Longoria ne štede se u teretani

Jennifer Lopez iz teretane izlazi utegnuta u tajice i kratke topiće, Eva Longoria bez problema odrađuje zahtjevne treninge, a ni domaće dame ne štede se među spravama. Renata Lovrinčević Buljan utege diže godinama, baš kao i Žanamari Perčić, koja često pokazuje rezultate treninga. Znoj, bučice, trbušnjaci i pokoji selfie u ogledalu, zavirili smo u teretane slavnih dama koje dobro znaju da se isklesana figura ne dobiva sjedenjem