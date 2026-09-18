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SVE U ZNAKU LJUBAVI

FOTO Mario Mamić priprema svadbu? Ljetos se udala njegova bivša Tia Jurčić, evo kako je bilo

Mario Mamić (44) i njegova supruga Marina Jurić, koji su se krajem travnja vjenčali u Zagrebu, navodno spremaju veliko svadbeno slavlje. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, krajem rujna trebali bi okupiti obitelj i prijatelje u luksuznom resortu u Crnoj Gori. Detalji proslave zasad se drže podalje od javnosti, a dok Mario i Marina pripremaju veliko okupljanje, njegova bivša supruga Tia Jurčić ovog je ljeta već priredila raskošnu svadbu
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Mario i Tia vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Mario i Tia vjenčali su se u listopadu 2017. godine u Zagrebu, a sporazumno razveli 2023. godine. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 4

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