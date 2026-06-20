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FOTO Marko Bošnjak na Povorci ponosa nosio majicu s natpisom 'Prva gej osoba u Hrvatskoj'

Piše 24sata,
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FOTO Marko Bošnjak na Povorci ponosa nosio majicu s natpisom 'Prva gej osoba u Hrvatskoj'
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Foto: Instagram

Pjevač je u Sarajevu predstavio vlastiti merč inspiriran izjavom britanskog voditelja s Eurosonga 2025.

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First Gay Person In Croatia, pisalo je na bijeloj majici koju je Marko Bošnjak odjenuo za ovogodišnju Povorku ponosa u Sarajevu. Pjevač je njome odmah privukao poglede, a ubrzo je otkrio da nije riječ o slučajnom natpisu.

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- Morao sam predstaviti svoj merč na bh. povorci ponosa - napisao je Bošnjak na Instagramu.

Foto: Instagram

Natpis na majici referenca je na izjavu britanskog voditelja Scotta Millsa, koji je tijekom predstavljanja Marka Bošnjaka u polufinalu Eurosonga 2025. rekao: 'He is the first gay person in Croatia' ('On je prva gej osoba u Hrvatskoj'). Izjava je tad izazvala niz reakcija i rasprava u javnosti, a Bošnjak ju je sad iskoristio kao inspiraciju za merč.

Foto: Instagram

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