FOTO Marko Bošnjak na Povorci ponosa nosio majicu s natpisom 'Prva gej osoba u Hrvatskoj'

First Gay Person In Croatia, pisalo je na bijeloj majici koju je Marko Bošnjak odjenuo za ovogodišnju Povorku ponosa u Sarajevu. Pjevač je njome odmah privukao poglede, a ubrzo je otkrio da nije riječ o slučajnom natpisu.

- Morao sam predstaviti svoj merč na bh. povorci ponosa - napisao je Bošnjak na Instagramu.

Foto: Instagram

Natpis na majici referenca je na izjavu britanskog voditelja Scotta Millsa, koji je tijekom predstavljanja Marka Bošnjaka u polufinalu Eurosonga 2025. rekao: 'He is the first gay person in Croatia' ('On je prva gej osoba u Hrvatskoj'). Izjava je tad izazvala niz reakcija i rasprava u javnosti, a Bošnjak ju je sad iskoristio kao inspiraciju za merč.