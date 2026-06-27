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JEFF BEZOS I LAUREN SANCHEZ

FOTO Mega vjenčanje privuklo je brojne poznate u Veneciju, pogledajte kako je izgledalo

Osnivač Amazona, Jeff Bezos, proteklih je godina punio medijske stupce zbog razvoda od MacKenzie Scott i braka s Lauren Sanchez, a njihovo vjenčanje lani slovi kao jedan od najpraćenijih događaja godine. Prisjetite se kako je izgledalo slavlje u Veneciji, koje je trajalo nekoliko dana.
FOTO Mega vjenčanje privuklo je brojne poznate u Veneciju, pogledajte kako je izgledalo
Jeff Bezos i Lauren Sanchez vjenčali su se prije godinu dana u Veneciji. | Foto: Ilustracija - Reuters
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Jeff Bezos i Lauren Sanchez vjenčali su se prije godinu dana u Veneciji. | Foto: Ilustracija - Reuters
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