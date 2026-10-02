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GOTOVO SVE OTKRILA

FOTO Megan Fox bez grudnjaka, u tangicama i halterima! Ovo su njezina najizazovnija izdanja

Megan Fox (40) ponovno je privukla pažnju provokativnim izdanjem. U novoj kampanji za lijek za erektilnu disfunkciju uskočila je u uski crveni kombinezon, no ovo joj nije prvi put da je odjećom podigla prašinu. Glumica već godinama bira prozirne haljine, duboke dekoltee i odvažne izreze, a neka od njezinih izdanja ostala su među najzapaženijima na crvenom tepihu. Prisjetili smo se njezinih najizazovnijih kombinacija
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Megan Fox and Machine Gun Kelly attend the Sports Illustrated Swimsuit 2023 Issue Release Party in NYC
Foto Profimedia/Pool
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Foto: Profimedia/Pool
Komentari 4

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