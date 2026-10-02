GOTOVO SVE OTKRILA
FOTO Megan Fox bez grudnjaka, u tangicama i halterima! Ovo su njezina najizazovnija izdanja
Megan Fox (40) ponovno je privukla pažnju provokativnim izdanjem. U novoj kampanji za lijek za erektilnu disfunkciju uskočila je u uski crveni kombinezon, no ovo joj nije prvi put da je odjećom podigla prašinu. Glumica već godinama bira prozirne haljine, duboke dekoltee i odvažne izreze, a neka od njezinih izdanja ostala su među najzapaženijima na crvenom tepihu. Prisjetili smo se njezinih najizazovnijih kombinacija
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Foto Profimedia/Pool
Foto: Profimedia/Pool
Foto Profimedia/Pool
Foto instagram
Na dodjeli MTV Video Music Awards 2021. Megan Fox pojavila se u gotovo potpuno prozirnoj Mugler haljini sa svjetlucavim vezom. Ispod nje nosila je samo srebrne tange, a izdanje je upotpunila zlatnim štiklama.
| Foto: Hubert Boesl
Svoja seksepilna izdanja u tangicama dijeli i na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Na Billboard Music Awardse 2022. u Las Vegas stigla je u crnoj haljini dizajnera Davida Kome, s dubokim dekolteom i visokim prorezom na nozi. Izdanje je upotpunila dugim rukavicama ukrašenima kristalnim detaljima, a uz nju je bio tadašnji partner Machine Gun Kelly.
| Foto: Image Press Agency/SIPA USA
Megan Fox i Kourtney Kardashian 2021. pozirale su za SKIMS.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U jednom od najprovokativnijih kadrova nosile su samo crne gaćice i grudi prekrile rukama.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U srpnju 2023. Megan Fox pozirala je u prozirnoj Jean Paul Gaultier haljini s narančasto-ružičastim prugama.
| Foto: Instagram/Megan Fox
Na predstavljanju Sports Illustrated Swimsuit izdanja 2023. u New Yorku bila je u crnoj LaQuan Smith haljini s prozirnim gornjim dijelom i dubokim dekolteom. Te je godine krasila i jednu od naslovnica časopisa.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Foto Hubert Boesl
Foto OConnor-Arroyo/AFF-USA.com
Foto OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto GIDE
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram