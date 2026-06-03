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FOTO Meri Goldašić uvukla se u korzet i pokazala bujni dekolte

Influencerica Meri objavila je set fotografija koje je snimila u Beogradu. U opisu je preporučila pratiteljima kako se dobro provesti u tom gradu, no to su pročitali samo rijetki - većina je komentirala njen izgled
FOTO Meri Goldašić uvukla se u korzet i pokazala bujni dekolte
Influencerica Meri Goldašić bila je u Beogradu, a tom je prigodom pratitelje htjela uputiti na najbolja mjesta u gradu. No rijetki su čitali njen opis, s obzirom na to da je već na prvoj fotki pokazala svoje adute. | Foto: Instagram
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Influencerica Meri Goldašić bila je u Beogradu, a tom je prigodom pratitelje htjela uputiti na najbolja mjesta u gradu. No rijetki su čitali njen opis, s obzirom na to da je već na prvoj fotki pokazala svoje adute. | Foto: Instagram
Komentari 11

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