FOTO Mika i Giba nasmijavali su nas svojim izjavama pa postali žene, evo kako sada izgledaju...

Javnost ih je još davnih dana upoznala kao blizance Vasić, a danas ih, nakon što su promijenili spol, prepoznaje kao Anu i Ivanu Nikolić. Od pojavljivanja u Big Brotheru do danas njihov se izgled uvelike promijenio
Početkom godine preminuo je Rade Vasić, a njegova supruga Rada bila je shrvana. Tad su se oglasile i Ana i Ivana, koje su prije promjene spola bile Mika i Giba
- To su moja djeca, kakva god da jesu, stvorili smo ih. Željeli smo pomoći, odmah smo pitali: 'Koliko to košta?', sve ćemo financirati. - Moja djeca su sretna i imala su sretno djetinjstvo - rekao je Rade.
Rada je također komentirala promjenu spola svoje djece.
- U Njemačkoj, gdje su odrastali, doktori su govorili da je s njima sve u redu. Govorili su mi da će im se hormoni smiriti kako rastu. Tješili su me time. Govorili su mi da blizanci često imaju neke probleme, da ne kažem mene - ispričala je nedavno.
- Od pete godine me zanimalo što se događa s njihovim hormonima jer su imali višak ženskih - rekla je Rada o njima.
- Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako - poručila je
Ana i Ivana Nikolić, pojavile su se na tulumu povodom kraja Realityja 'Zadruga 8 Elita'.
Zajedno su i pozirale
Ana i Ivana, nekad Mika i Giba, zbog svojih smiješnih izjava su ubrzo postali hit.
Na društvenim mrežama sad ponosno dijele fotografije u oskudnoj odjeći.
Čini se kako su išli nekoliko puta pod nož te su povećali grudi, usne...
Ana je s dečkom bila u kontroverznom realityju 'Zadruga', a Ivana se preselila u Njemačku te sa suprugom uživa u luksuzu.
Ana Nikolić, koja je prije promjene spola bila Mika Vasić, i njezin partner Stefan Gorda u 'Zadruzi' su progovorili o odnosu te otkrili kako je Stefan reagirao kad je saznao da je Ana bila muškarac.
- Nisam ni znao da je to sve napravila, nisam pratio showove, nisam imao vremena. Živio sam u Srbiji... Bio sam mehaničar i vozio sam kamion - rekao je Stefan te otkrio da su se upoznali preko Instagrama.
Ana je početkom siječnja nastupila u showu 'New Year's Elitovizija', koja se održala u sklopu reality showa u kojem se nalazila...
