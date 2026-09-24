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ANA NIKOLIĆ

FOTO Mika iz 'Big Brothera' neprepoznatljiv je kao žena: U crnom korzetu pokazuje grudi

Mika Vasić u Big Brother kuću ušao je sa svojim roditeljima i bratom. Zabavljali su regiju svojim zabavnim izjavama, a nakon nekoliko godina priznali kako su promijenili spol, pa se Mika sada zove Ana Nikolić te se rado fotka u provokativnim izdanjima
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FOTO Mika iz 'Big Brothera' neprepoznatljiv je kao žena: U crnom korzetu pokazuje grudi
Članovi obitelji Vasić bili su glavni zabavljači u BB kući. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Članovi obitelji Vasić bili su glavni zabavljači u BB kući. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Komentari 11

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