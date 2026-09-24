FOTO Mika iz 'Big Brothera' neprepoznatljiv je kao žena: U crnom korzetu pokazuje grudi

Mika Vasić u Big Brother kuću ušao je sa svojim roditeljima i bratom. Zabavljali su regiju svojim zabavnim izjavama, a nakon nekoliko godina priznali kako su promijenili spol, pa se Mika sada zove Ana Nikolić te se rado fotka u provokativnim izdanjima
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Članovi obitelji Vasić bili su glavni zabavljači u BB kući.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Članovi obitelji Vasić bili su glavni zabavljači u BB kući. |
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Članovi obitelji Vasić bili su glavni zabavljači u BB kući.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
'Od pete godine me zanimalo što se događa s njihovim hormonima jer su imali višak ženskih', rekla je mama Rada o sinovima Miki i Gibi.
| Foto: Instagram/orijent
'Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako', poručila je
| Foto: Instagram/orijent
Mika i Giba nikad nisu skrivali da bi jednog dana voljeli promijeniti spol. Ta želja im se i ostvarila - bile su na operaciji te su postale Ivana i Ana Nikolić.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Mika je sada Ana Nikolić
| Foto: instagram
Rado se fotka s novim grudima u prvom planu te objavljuje na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Foto Instagram/Ana Nikolić
Često ima nove objave, a u komentarima se redovito nižu komplimenti.
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Poput svake dame, uživa u lijepoj odjeći te nakitu.
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Svoje obline i zategnuto tijelo održava treninzima u teretani.
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Na društvenim mrežama sad ponosno dijele fotografije u oskudnoj odjeći.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Čini se kako su išli nekoliko puta pod nož te su povećali grudi, usne...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Dok je Ana bila s dečkom u kontroverznom srpskom realityju, Ivana se preselila u Njemačku te s bogatim suprugom uživa u luksuzu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto M.P.
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto M.P.
Foto M.P.
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram