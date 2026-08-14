FOTO Mika iz Big Brothera sada je Ana, rado pokazuje svoje raskošne grudi: 'Kao prave su..'

Mika Vasić natjecao se u 'Big Brotheru' skupa s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Braća su u međuvremenu promijenila spol te se sada zovu Ana i Ivana. Ana često objavljuje seksi fotografije na svom Instagramu
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Zbog svojih smiješnih izjava u Big Brotheru, cijela obitelj je postala hit.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Zbog svojih smiješnih izjava u Big Brotheru, cijela obitelj je postala hit. |
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Zbog svojih smiješnih izjava u Big Brotheru, cijela obitelj je postala hit.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
U ožujku prošle godine preminuo je Rade Vasić, a njegova supruga Rada bila je shrvana. Tada su se oglasile i Ana i Ivana, koje su prije promjene spola bile Mika i Giba.
| Foto: Youtube/screenshot - Ilustracija
Rada je komentirala promjenu spola svoje djece. Ona se čak uključila u 'Zadrugu 8', kontroverzni reality show u Srbiji.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
'U Njemačkoj, gdje su odrastali, doktori su govorili da je s njima sve u redu. Govorili su mi da će im se hormoni smiriti kako rastu. Tješili su me time. Govorili su mi da blizanci često imaju neke probleme, da ne kažem mene', ispričala je Rada.
| Foto: RTL
''To su moja djeca, kakva god da jesu, stvorili smo ih. Željeli smo pomoći, odmah smo pitali: 'Koliko to košta?', sve ćemo financirati. - Moja djeca su sretna i imala su sretno djetinjstvo'', rekao je Rade.
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
'Od pete godine me zanimalo što se događa s njihovim hormonima jer su imali višak ženskih', rekla je Rada o njima.
| Foto: Instagram/orijent
'Znam da sam rodila sinove, a oni su se promijenili. To je moja bolna točka. To će zauvijek ostati tako', poručila je
| Foto: Instagram/orijent
Mika je sada Ana Nikolić
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Rado pokazuje obline na Instagramu
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Mika i Giba nikad nisu skrivali da bi jednog dana voljeli promijeniti spol. Ta želja im se i ostvarila - bile su na operaciji te su postale Ivana i Ana Nikolić.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ana Nikolić na društvenim mrežama često objavljuje svoje fotografije.
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Poput svake dame, uživa u lijepoj odjeći te nakitu.
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Svoje obline i zategnuto tijelo održava treninzima u teretani.
| Foto: Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Foto Instagram/Ana Nikolić
Na društvenim mrežama sad ponosno dijele fotografije u oskudnoj odjeći.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Čini se kako su išli nekoliko puta pod nož te su povećali grudi, usne...
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Dok je Ana bila s dečkom u kontroverznom srpskom realityju, Ivana se preselila u Njemačku te s bogatim suprugom uživa u luksuzu.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ana Nikolić, koja je prije promjene spola bila Mika Vasić, i njezin partner Stefan Gorda ove godine bili su u srpskom realityju 'Zadruga - Elita'. Tamo su progovorili o odnosu te otkrili kako je Stefan reagirao kad je saznao da je Ana bila muškarac.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto M.P.
''Nisam ni znao da je to sve napravila, nisam pratio showove, nisam imao vremena. Živio sam u Srbiji... Bio sam mehaničar i vozio sam kamion - rekao je Stefan te otkrio da su se upoznali preko Instagrama.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto M.P.
Foto M.P.
Ana je početkom siječnja nastupila u showu 'New Year's Elitovizija', koja se održala u sklopu reality showa u kojem se nalazi...
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Ivana
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ivana
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ivana
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ivana
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ivana
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Ivana
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto RTL, Željko Lukunić/Pixsell