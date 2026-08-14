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ZVIJEZDA 'BIG BROTHERA'

FOTO Mika iz Big Brothera sada je Ana, rado pokazuje svoje raskošne grudi: 'Kao prave su..'

Mika Vasić natjecao se u 'Big Brotheru' skupa s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Braća su u međuvremenu promijenila spol te se sada zovu Ana i Ivana. Ana često objavljuje seksi fotografije na svom Instagramu
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FOTO Mika iz Big Brothera sada je Ana, rado pokazuje svoje raskošne grudi: 'Kao prave su..'
Zbog svojih smiješnih izjava u Big Brotheru, cijela obitelj je postala hit. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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Zbog svojih smiješnih izjava u Big Brotheru, cijela obitelj je postala hit. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Komentari 0

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