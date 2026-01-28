FOTO Miljenica Hollywooda sad je neprepoznatljiva: Iza nje je težak period, evo kako izgleda

Amandina karijera započela je munjevito. Producenti su je otkrili u dječjem komičarskom kampu kada je imala samo deset godina i ubrzo je postala zvijezda Nickelodeonove humoristične serije All That. Njezin talent bio je toliko očit da je s trinaest godina dobila vlastitu emisiju, The Amanda Show, koja ju je katapultirala u status ikone i donijela joj tri uzastopne nagrade Kids' Choice. | Foto: /PRESS ASSOCIATION