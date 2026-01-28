FOTO Miljenica Hollywooda sad je neprepoznatljiva: Iza nje je težak period, evo kako izgleda

Amanda Bynes nedavno se pohvalila kako koristi lijekove za mršavljenje te da je zbog njih uspjela skinuti 13 kilograma. Bila je miljenica Hollywooda, a onda je zbog brojnih problema naprasno nestala...
Amanda Bynes bila je jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije. S nevjerojatnim komičarskim talentom i zaraznom energijom, osvojila je srca publike kao dječja zvijezda Nickelodeona, a potom i kao kraljica tinejdžerskih romantičnih komedija.
| Foto: IMDB/screenshot
Foto: IMDB/screenshot
| Foto: IMDB/screenshot
Međutim, njezin put od vrha Hollywooda do života obilježenog osobnim borbama bio je strm i javan, ostavljajući mnoge da se pitaju što se dogodilo s djevojkom koja je imala sve.
| Foto: youtube screenshot
Amandina karijera započela je munjevito. Producenti su je otkrili u dječjem komičarskom kampu kada je imala samo deset godina i ubrzo je postala zvijezda Nickelodeonove humoristične serije All That. Njezin talent bio je toliko očit da je s trinaest godina dobila vlastitu emisiju, The Amanda Show, koja ju je katapultirala u status ikone i donijela joj tri uzastopne nagrade Kids' Choice.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
Početkom 2000-ih, Bynes je uspješno prešla s televizije na filmsko platno. Filmovi poput Sve što djevojka može poželjeti (2003.), Ona je dečko (2006.) s Channingom Tatumom i popularni mjuzikl Lak za kosu (2007.) učvrstili su njezin status jedne od najtraženijih mladih glumica. Posljednju zapaženu ulogu ostvarila je u hvaljenoj komediji Cura na lošem glasu (2010.) uz Emmu Stone, no taj je film, ironično, označio kraj njezine glumačke karijere.
| Foto: IMDB;Ray Mickshaw
U jeku uspjeha, 2010. godine, Amanda Bynes je šokirala javnost objavom na Twitteru da se povlači iz glume. Godinama kasnije, u otvorenom intervjuu za magazin Paper, otkrila je da je ta odluka proizašla iz dubokog nezadovoljstva vlastitim izgledom i ovisnosti o Adderallu, lijeku koji je počela zloupotrebljavati kako bi ostala mršava.
| Foto: IMDB;Jesse Grant
Foto Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
Između 2012. i 2014. godine, Bynes je punila medijske stupce zbog niza bizarnih incidenata i problema sa zakonom, uključujući vožnju pod utjecajem opijata, bijeg s mjesta nesreće te incident u New Yorku kada je kroz prozor svog stana na 36. katu bacila bong.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Vrhunac krize dogodio se u srpnju 2013., kada je nakon podmetanja manjeg požara na prilazu neznanca hospitalizirana na 72-satnom psihijatrijskom promatranju. Ubrzo nakon toga, njezini roditelji dobili su privremeno, a kasnije i stalno skrbništvo nad njom. Kasnije je otkrila da joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Gotovo devet godina Amanda je živjela pod sudskim nadzorom, daleko od svjetala reflektora. U tom se razdoblju posvetila svojoj drugoj ljubavi – modi. Upisala je i diplomirala na prestižnom institutu FIDM (Fashion Institute of Design & Merchandising)
| Foto: Instagram/ kolaž
U ožujku 2022., uz punu podršku svojih roditelja, sud je službeno ukinuo njezino skrbništvo. Činilo se da je Amanda napokon spremna za novi, samostalni život.
| Foto: Instagram/ kolaž
Međutim, put prema stabilnosti pokazao se trnovitim. Godine 2023. ponovno je završila na psihijatrijskom promatranju nakon što su je pronašli kako dezorijentirano luta ulicama Los Angelesa.
| Foto: Instagram/ kolaž
Unatoč tim izazovima, Bynes je nastavila tražiti nove načine kreativnog izražavanja. Pokrenula je podcast koji je ugasila nakon samo jedne epizode, a u travnju 2025. otvorila je račun na platformi OnlyFans, naglasivši da ga koristi isključivo za komunikaciju s obožavateljima.
| Foto: CLTN, GGRE
Svoju strast prema umjetnosti pokazala je organiziranjem pop-up izložbe na kojoj je predstavila svoje slike i odjeću, a početkom 2026. najavila je i ulazak u glazbene vode s planovima za snimanje EDM pjesme.
| Foto: MOWE
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram screenshot
Foto Instagram
Otvoreno je govorila i o svojoj borbi s depresijom i korištenju lijeka Ozempic za mršavljenje, kao i o estetskim zahvatima poput operacije očnih kapaka.
| Foto: Instagram
Sada je objavila kako je zahvaljujući lijekovima za mršavljenje skinula 13 kilograma
| Foto: Instagram