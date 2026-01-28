Obavijesti

FOTO Miljenica Hollywooda sad je neprepoznatljiva: Iza nje je težak period, evo kako izgleda

Amanda Bynes nedavno se pohvalila kako koristi lijekove za mršavljenje te da je zbog njih uspjela skinuti 13 kilograma. Bila je miljenica Hollywooda, a onda je zbog brojnih problema naprasno nestala...
FOTO Miljenica Hollywooda sad je neprepoznatljiva: Iza nje je težak period, evo kako izgleda
Amanda Bynes bila je jedno od najprepoznatljivijih lica svoje generacije. S nevjerojatnim komičarskim talentom i zaraznom energijom, osvojila je srca publike kao dječja zvijezda Nickelodeona, a potom i kao kraljica tinejdžerskih romantičnih komedija. | Foto: IMDB/screenshot
