Obavijesti

Show

Komentari 4
'Nitko nema ovakvog ministra'

FOTO Ministar Damir Habijan pokazao isklesano tijelo

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Ministar Damir Habijan pokazao isklesano tijelo
3
Foto: Damir Habijan/Instagram

Na objavljenim fotografijama ministar pozira bez majice nakon natjecanja "One Rep More - Hybrid throwdown" u Zaboku, a njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan, poznat je po svojoj predanosti sportu i aktivnom načinu života, no najnovijom objavom na Instagramu ponovno je podsjetio javnost na svoju impresivnu fizičku spremu. Habijan je podijelio seriju fotografija s napornog fitness natjecanja, pokazujući mišiće i tetovaže u izdanju u kakvom ga rijetko viđamo.

Na objavljenim fotografijama ministar pozira bez majice nakon, čini se, iscrpljujućeg izazova na natjecanju "One Rep More - Hybrid throwdown" u Zaboku. U društvu svog sportskog partnera i ostalih natjecatelja, Habijan ponosno pokazuje rezultate napornih treninga, a fotografije ga prikazuju i usred akcije, tijekom veslanja i dizanja utega. Kratak opis uz objavu s nekoliko emotikona i tagiranjem kolega sportaša bio je dovoljan da izazove lavinu reakcija. 

PLANIRA I NOVE FOTO Ministar Habjan opet je pričao o svojim tetovažama. Evo što je o njima rekao za 24sata
FOTO Ministar Habjan opet je pričao o svojim tetovažama. Evo što je o njima rekao za 24sata

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim. Objava je brzo prikupila brojne lajkove i pozitivne komentare. "Bravo, svaka čast", "To, ministre", i "Vrh" samo su neke od poruka podrške. Posebno se istaknuo komentar jednog pratitelja: "Nitko nema ovakvog ministra".

Ovom objavom ministar Habijan još je jednom potvrdio svoj status jednog od fizički najspremnijih političara na domaćoj sceni, vješto balansirajući između zahtjevnih državničkih dužnosti i strasti prema sportu, čime ruši stereotipe o političarima.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
Odlazak tamburaške legende: Umro Mirko Gašparović - Mirka 'Još sinoć smo zajedno pjevali'
TUGA I NEVJERICA

Odlazak tamburaške legende: Umro Mirko Gašparović - Mirka 'Još sinoć smo zajedno pjevali'

Mirko Gašparević, poznatiji kao Mirka, bio je dugogodišnji član orkestra Najbolji hrvatski tamburaši. Svoj posljednji nastup imao je sinoć u sklopu festivala Vinkovačke jeseni
Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...
PJEVAČICA I VODITELJICA

Znaš li tko sam? Sanjala je da će postati teta u vrtiću, ali život ju je odveo na pozornicu...

Najprije je bila u rock bendu Kontesa Nera, potom je ušla u Srebrna krila umjesto Vlatke Pokos

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025