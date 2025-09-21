FOTO Ministar Damir Habijan pokazao isklesano tijelo

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Damir Habijan, poznat je po svojoj predanosti sportu i aktivnom načinu života, no najnovijom objavom na Instagramu ponovno je podsjetio javnost na svoju impresivnu fizičku spremu. Habijan je podijelio seriju fotografija s napornog fitness natjecanja, pokazujući mišiće i tetovaže u izdanju u kakvom ga rijetko viđamo.

Na objavljenim fotografijama ministar pozira bez majice nakon, čini se, iscrpljujućeg izazova na natjecanju "One Rep More - Hybrid throwdown" u Zaboku. U društvu svog sportskog partnera i ostalih natjecatelja, Habijan ponosno pokazuje rezultate napornih treninga, a fotografije ga prikazuju i usred akcije, tijekom veslanja i dizanja utega. Kratak opis uz objavu s nekoliko emotikona i tagiranjem kolega sportaša bio je dovoljan da izazove lavinu reakcija.

Njegovi pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim. Objava je brzo prikupila brojne lajkove i pozitivne komentare. "Bravo, svaka čast", "To, ministre", i "Vrh" samo su neke od poruka podrške. Posebno se istaknuo komentar jednog pratitelja: "Nitko nema ovakvog ministra".

Ovom objavom ministar Habijan još je jednom potvrdio svoj status jednog od fizički najspremnijih političara na domaćoj sceni, vješto balansirajući između zahtjevnih državničkih dužnosti i strasti prema sportu, čime ruši stereotipe o političarima.

