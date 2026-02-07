Obavijesti

Show

Komentari 1
VELIKI INTERVJU ZA CAFE PLUS+

FOTO Momčilo Otašević o seriji 'Kumovi', planovima i ljubavi: Opet brak? Nikad ne reci nikad

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 10 min
FOTO Momčilo Otašević o seriji 'Kumovi', planovima i ljubavi: Opet brak? Nikad ne reci nikad
Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Momčilo Otašević vratio se u serijama ‘Kumovi’ i ‘U dobru i zlu’, izlazi mu novi film ‘Crna truba’, a dotakli smo se i obitelji, ljubavi...

Admiral

Šarmantni Crnogorac jedan je od najtraženijih regionalnih glumaca. Iako radi na nekoliko projekata, Momčilu Otaševiću (35) trenutačno je u fokusu uloga Janka Gotovca u popularnoj seriji “Kumovi” koja se emitira na Novoj TV. Na snimanju ove naslovnice bilo je veselo i zabavno i vrijeme nam je - proletjelo. Pričao nam je iskreno o poslu, obitelji, ljubavi, planovima...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonovog koncerta u Rijeci
VELIKI KONCERT

FOTO Pogledajte atmosferu s Thompsonovog koncerta u Rijeci

Marko Perković Thompson u petak navečer je nastupio u rasprodanoj riječkoj Dvorani mladosti. Na svom je Instagram profilu objavio fotografije s koncerta, gdje su njegovi obožavatelji u glas pjevali svaku pjesmu.
Maturant Đuro o kojem priča cijela Hrvatska: Evo što nam je rekao o nastupu na Milijunašu
ZAGREBAČKI GENIJALAC ZA 24SATA

Maturant Đuro o kojem priča cijela Hrvatska: Evo što nam je rekao o nastupu na Milijunašu

Đuro Hameršak u kvizu je stigao do 13. pitanja i osvojio 34.000 eura. U četvrtak ga čeka nastavak igre za 68.000 eura
FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu
ČAVOGLAVE I TUĐMAN

FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026