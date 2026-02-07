Momčilo Otašević vratio se u serijama ‘Kumovi’ i ‘U dobru i zlu’, izlazi mu novi film ‘Crna truba’, a dotakli smo se i obitelji, ljubavi...
FOTO Momčilo Otašević o seriji 'Kumovi', planovima i ljubavi: Opet brak? Nikad ne reci nikad
Šarmantni Crnogorac jedan je od najtraženijih regionalnih glumaca. Iako radi na nekoliko projekata, Momčilu Otaševiću (35) trenutačno je u fokusu uloga Janka Gotovca u popularnoj seriji “Kumovi” koja se emitira na Novoj TV. Na snimanju ove naslovnice bilo je veselo i zabavno i vrijeme nam je - proletjelo. Pričao nam je iskreno o poslu, obitelji, ljubavi, planovima...
