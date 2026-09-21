FOTO Muke po Heidi! Bujne je grudi jedva ugurala u mini rozu haljinicu za Oktoberfest

U Münchenu se već tradicionalno održava Oktoberfest, a supermodel Heidi Klum sve je iznenadila svojim pojavljivanjem na pozornici. Za tu je prigodu odjenula tradicionalnu nošnju koja je malo toga ostavila mašti...
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Heidi je ovog vikenda uživala na Oktoberfestu u Munchenu, a za njega je pripremila posebnu haljinu.
| Foto: instagram
Heidi je ovog vikenda uživala na Oktoberfestu u Munchenu, a za njega je pripremila posebnu haljinu. |
Foto: instagram
Heidi je ovog vikenda uživala na Oktoberfestu u Munchenu, a za njega je pripremila posebnu haljinu.
| Foto: instagram
Ružičasta haljina, karakteristička za ovaj svjetski festival piva, naglasila je njene bujne grudi.
| Foto: instagram
Heidi je prilikom odijevanja imala poteškoća s gumbima koje je jedna zakopčala od bujnih grudi...
| Foto: instagram
Zatim je, kada se napokon uspjela zakopčati, odlučila prigristi čips... Ipak on savršeno ide uz hladno pivo.
| Foto: instagram
Heidi je ovog ljeta često pokazivala svoje bujne obline...
| Foto: instagram
Na društvenim mrežama redovito je objavljivala kako uživa u ljetu, a u prvom planu je bila njena guza na kojoj je nosila samo male crne tangice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok je Heidi uživala na brodu, pratitelji su uživali njenim tangicama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim fotki u crnom badiću, Heidi je objavila fotke i u bijelom badiću sa šljokicama.
| Foto: Instagram
Dok je pozirala u bijelom badiću u prvi plan stavljala je svoje bujne grudi koje su jedva stale u mini badić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zgodna manekenka i TV zvijezda ne srami se pokazati svoje obline.
| Foto: instagram
Tako se nedavno snimala gotovo gola na plaži dok je jela svoj čips, koji na omotu ima njenu fotku.
| Foto: instagram
Osim u čipsu, uživala je i u moru, dok je na sebi imala samo donji dio kupaćeg kostima i šešir.
| Foto: instagram
Gole grudi skrila je rukama u kojima je držala svog čupavog bijelog psa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Manekenka je od 2019. godine u braku s 36-godišnjim Tomom, njemačkim gitaristom benda Tokio Hotel.
| Foto: Alessandro Bremec
Foto Instagram
Njen dekolte često je u prvom planu bilo da je u pitanju javno pojavljivanje ili slikanje za društvene mreže
| Foto: IMAGO/Robert Schmiegelt/IMAGOSTO
Foto Instagram
Na svom Instagramu često objavljuje fotografije i videe kako se sunča u toplesu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A osim grudi, Heidi vrlo rado pokazuje i svoju guzu.
| Foto: Instagram
Foto Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto Poitout Florian/ABACA/ABACA
Sa kćeri Leni pozirala je u grudnjaku i gaćicama za talijanski brend donjeg rublja.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Profimedia.hr
Heidi nije problem skinut se i pokazati gole grudi na javnoj plaži.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Johanna Geron
'Mislim da s godinama izgledamo bolje kad nismo tako mršavi' - izjavila je Heidi.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Slavni supermodel Heidi Klum pokazala je duboki dekolte u Cannesu.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Na crvenom tepihu prošetala je u pratnji supruga Toma Kaulitza i sina Henryja Samuela kojeg ima s bivšim suprugom, glazbenikom Sealom.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto Rocco Spaziani
Foto Marko Djurica
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Prošetala se nekoliko puta crvenim tepihom i pokazala svoju figuru u večernjim haljinama.
| Foto: Gonzalo Fuentes
A fotografi su je 'ulovili' i kako provodi slobodno vrijeme...
| Foto: Manon Cruz
Sa svojim suprugom je uživala na balkonu hotela, skinula se i sunčala.
No, Heidi nije strano pokazati svoje tijelo...
| Foto: /Instagram
Foto SARAH MEYSSONNIER
Foto Simone Comi / IPA/SIPA
Foto Reuters - ILUSTRACIJA
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto FATA
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto LAVU
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto MIZA
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS