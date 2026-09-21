Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PIVSKA HEIDI

FOTO Muke po Heidi! Bujne je grudi jedva ugurala u mini rozu haljinicu za Oktoberfest

U Münchenu se već tradicionalno održava Oktoberfest, a supermodel Heidi Klum sve je iznenadila svojim pojavljivanjem na pozornici. Za tu je prigodu odjenula tradicionalnu nošnju koja je malo toga ostavila mašti...
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Muke po Heidi! Bujne je grudi jedva ugurala u mini rozu haljinicu za Oktoberfest
Heidi je ovog vikenda uživala na Oktoberfestu u Munchenu, a za njega je pripremila posebnu haljinu. | Foto: instagram
1/83
Heidi je ovog vikenda uživala na Oktoberfestu u Munchenu, a za njega je pripremila posebnu haljinu. | Foto: instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026