Obavijesti

Galerija

Komentari 4
MAJSTORICA MASKE

FOTO Ne bojte se! Ovo je jedna od najljepših žena na svijetu

Cijela holivudska elita pojavila se na tradicionalnoj zabavi za Noć vještica u New Yorku koju svake godine priređuje manekenka Heidi Klum. Svi su s nestrpljenjem čekali njenu ovogodišnju maštovitu masku i premrli od straha kad su je ugledali. Heidi se maskirala u mitsku Meduzu, a na glavi su joj se pomicale zmije. Uz nju je bio i njen 17 godina mlađi partner Tom Kaulitz maskiran u grčkog ratnika kojeg je skamenio Meduzin pogled. U galeriji možete vidjeti i njene ranije transformacije.
Heidi Klum and Tom Kaulitz arrive at Heidi Klum's 24th Annual Halloween Party - 31 Oct 2025
1/18
Foto:
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025