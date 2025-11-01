MAJSTORICA MASKE FOTO Ne bojte se! Ovo je jedna od najljepših žena na svijetu

Cijela holivudska elita pojavila se na tradicionalnoj zabavi za Noć vještica u New Yorku koju svake godine priređuje manekenka Heidi Klum. Svi su s nestrpljenjem čekali njenu ovogodišnju maštovitu masku i premrli od straha kad su je ugledali. Heidi se maskirala u mitsku Meduzu, a na glavi su joj se pomicale zmije. Uz nju je bio i njen 17 godina mlađi partner Tom Kaulitz maskiran u grčkog ratnika kojeg je skamenio Meduzin pogled. U galeriji možete vidjeti i njene ranije transformacije.