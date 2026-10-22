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NEKE SU NEPREPOZNATLJIVE

FOTO Nekad i sad: Ovako su izgledale najveće holivudske zavodnice na početku karijere

Desetljećima su osvajale filmska platna, krasile naslovnice prestižnih časopisa i nosile titule najljepših žena svijeta, a njihova ljepota i danas izaziva divljenje. Od Angeline Jolie i Monice Bellucci do Demi Moore i Nicole Kidman, prisjetili smo se kako su najveće holivudske zavodnice izgledale na početku karijere i koliko su se promijenile tijekom godina.
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Los Angeles: 4.6.1975. ro?ena ameri?ka glumica Angelina Jolie
Angelina Jolie (51) na početku karijere bila je prepoznatljiva po punim usnama, prodornom pogledu i buntovničkom stilu, a tijekom devedesetih često je eksperimentirala s frizurama i bojom kose. | Foto: Sven Arnstein
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Angelina Jolie (51) na početku karijere bila je prepoznatljiva po punim usnama, prodornom pogledu i buntovničkom stilu, a tijekom devedesetih često je eksperimentirala s frizurama i bojom kose. | Foto: Sven Arnstein
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