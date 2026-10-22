FOTO Nekad i sad: Ovako su izgledale najveće holivudske zavodnice na početku karijere

Desetljećima su osvajale filmska platna, krasile naslovnice prestižnih časopisa i nosile titule najljepših žena svijeta, a njihova ljepota i danas izaziva divljenje. Od Angeline Jolie i Monice Bellucci do Demi Moore i Nicole Kidman, prisjetili smo se kako su najveće holivudske zavodnice izgledale na početku karijere i koliko su se promijenile tijekom godina.
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Angelina Jolie (51) na početku karijere bila je prepoznatljiva po punim usnama, prodornom pogledu i buntovničkom stilu, a tijekom devedesetih često je eksperimentirala s frizurama i bojom kose.
| Foto: Sven Arnstein
Angelina Jolie (51) na početku karijere bila je prepoznatljiva po punim usnama, prodornom pogledu i buntovničkom stilu, a tijekom devedesetih često je eksperimentirala s frizurama i bojom kose.
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Foto: Sven Arnstein
Angelina Jolie (51) na početku karijere bila je prepoznatljiva po punim usnama, prodornom pogledu i buntovničkom stilu, a tijekom devedesetih često je eksperimentirala s frizurama i bojom kose.
| Foto: Sven Arnstein
Svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih i početkom 2000-ih, kada je postala jedan od najvećih seks-simbola Hollywooda. Danas njeguje elegantniji i profinjeniji izgled, a njezine prepoznatljive crte lica gotovo se nisu promijenile.
| Foto: PA/Pixsell
Demi Moore (63) karijeru je započela osamdesetih godina, kada je osvajala publiku tamnom kosom, izraženim jagodicama i mladenačkim izgledom. Tijekom devedesetih postala je jedna od najplaćenijih holivudskih glumica, a posebnu pozornost privukla je kada je za film 'G.I. Jane' obrijala glavu.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Danas je poznata po dugoj, sjajnoj crnoj kosi i vitkoj figuri, a njezina pojava na crvenim tepisima redovito izaziva oduševljenje.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Monica Bellucci (62) karijeru je započela kao model, a već krajem osamdesetih privlačila je pozornost mediteranskom ljepotom, tamnom kosom i izraženim crtama lica. Talijanska glumica ubrzo je postala međunarodni simbol senzualnosti, a njezin izgled obilježili su prirodnost i klasična elegancija.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Danas ponosno nosi svoje godine, bira sofisticirane modne kombinacije i dokazuje da ljepota ne poznaje dobne granice.
| Foto: Isabel Infantes
Salma Hayek (60) na početku karijere u meksičkim telenovelama plijenila je pozornost bujnom tamnom kosom, velikim smeđim očima i izraženim oblinama. Nakon proboja u Hollywood tijekom devedesetih postala je jedna od najprepoznatljivijih latinoameričkih glumica, a njezina uloga u filmu 'Desperado' dodatno je učvrstila status seks-simbola.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Danas i dalje njeguje glamurozan izgled, često ističe svoju prirodnu kosu i ne ustručava se pokazati sijede vlasi.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nicole Kidman (59) na početku glumačke karijere bila je gotovo neprepoznatljiva u usporedbi s današnjim izgledom, ponajviše zbog guste, prirodno kovrčave crvene kose. Australska glumica tijekom devedesetih postupno je zamijenila kovrče ravnijim frizurama i svjetlijim nijansama, a njezin stil postajao je sve elegantniji.
| Foto: Paramount Pictures
Danas je poznata po porculanskom tenu, vitkoj figuri i sofisticiranim izdanjima kojima redovito privlači pozornost na crvenom tepihu.
| Foto: Jeenah Moon
Sharon Stone (68) karijeru je započela kao model, a njezina plava kosa, prodorne oči i izražene jagodice brzo su privukle pozornost filmskih producenata. Nakon kultne uloge u 'Sirovim strastima' 1992. godine postala je jedan od najvećih seks-simbola devedesetih.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Danas nosi kratku plavu kosu, otvoreno govori o starenju i često ističe kako se ne želi podvrgavati pritiscima holivudskih standarda ljepote.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Michelle Pfeiffer (68) tijekom osamdesetih očaravala je publiku plavom kosom, svijetlim očima i nježnim crtama lica, a njezin izgled u filmu 'Lice s ožiljkom' postao je jedan od najprepoznatljivijih filmskih stilova tog desetljeća. S godinama je zadržala svoju karakterističnu eleganciju, dok je glamurozne frizure često zamjenjivala jednostavnijim izdanjima.
| Foto: IFA Film
Danas njeguje prirodniji izgled i minimalistički stil, a mnogi je smatraju jednom od najljepših glumica svoje generacije.
| Foto: Daniel Cole
Charlize Theron (51) u Hollywood je stigla sredinom devedesetih, kada je pozornost privlačila dugom plavom kosom, visokim stasom i izgledom koji je podsjećao na modne supermodele. Tijekom karijere više je puta drastično mijenjala izgled zbog filmskih uloga, a za film 'Čudovište' prošla je jednu od najpoznatijih transformacija u Hollywoodu.
| Foto: Profimedia
Danas je poznata po odvažnim frizurama, elegantnim modnim kombinacijama i izgledu kojim i dalje osvaja crvene tepihe.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Halle Berry (60) početkom devedesetih istaknula se kratkom, dječačkom frizurom koja je ubrzo postala njezin zaštitni znak. Bivša sudionica izbora ljepote tijekom karijere često je eksperimentirala s kosom, ali je uvijek ostala prepoznatljiva po blistavom osmijehu i izraženim crtama lica.
| Foto: Lionel Hahn
Danas redovito oduševljava mladolikim izgledom i sportskom figurom, a na društvenim mrežama često pokazuje koliko pažnje posvećuje vježbanju.
| Foto: Jack Taylor
Catherine Zeta-Jones (57) na početku karijere osvajala je publiku dugom tamnom kosom, velikim očima i klasičnom ljepotom, a svjetsku slavu stekla je krajem devedesetih zahvaljujući filmu 'Maska Zorroa'. Njezine raskošne frizure i glamurozne haljine ubrzo su je učinile jednom od najpoželjnijih holivudskih glumica.
| Foto: ANDRE CAMARA/NEWS SYNDICATION
Danas njeguje gotovo isti prepoznatljivi stil, a tamna kosa, elegantne haljine i naglašene oči i dalje su njezin zaštitni znak.
| Foto: Mario Anzuoni
Jennifer Aniston (57) svjetsku slavu stekla je sredinom devedesetih zahvaljujući seriji 'Prijatelji', a njezina slojevita frizura poznata kao 'The Rachel' postala je jedan od najvećih trendova tog vremena. Glumica je tijekom godina postupno mijenjala stil, ali je ostala vjerna prepoznatljivim svijetlim pramenovima i prirodnom izgledu.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Danas je poznata po njegovanoj kosi, jednostavnim modnim kombinacijama i mladolikom izgledu koji često privlači pozornost javnosti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Penélope Cruz (52) filmsku karijeru započela je početkom devedesetih, a već u prvim ulogama isticala se tamnom kosom, krupnim očima i izraženim usnama. Španjolska glumica tijekom godina postala je simbol mediteranske ljepote, a njezin izgled često se uspoređivao s glamuroznim filmskim divama prošlog stoljeća.
| Foto: PROFIMEDIA
Danas ostaje vjerna ženstvenim modnim kombinacijama i prepoznatljivom osmijehu.
| Foto: Yves Herman
Jennifer Lopez (57) na početku karijere tijekom devedesetih bila je prepoznatljiva po tamnoj, kovrčavoj kosi, izraženim oblinama i energičnom nastupu. Nakon uspjeha filma 'Selena' i početka glazbene karijere postala je svjetski seks-simbol, a njezina zelena Versace haljina s dodjele Grammyja 2000. godine ušla je u modnu povijest.
| Foto: * nepoznat */PRESS ASSOCIATION
Danas je poznata po glamuroznim izdanjima, zategnutoj figuri i prepoznatljivom sjajnom tenu, a često ističe koliko vremena posvećuje treninzima i njezi kože.
| Foto: Pierre Perusseau / Bestimage/BES
Julia Roberts (58) krajem osamdesetih i početkom devedesetih osvojila je Hollywood bujnom kovrčavom kosom, širokim osmijehom i prirodnim šarmom. Nakon uspjeha filma 'Zgodna žena' postala je jedna od najvećih filmskih zvijezda, a njezin osmijeh ostao je jedan od najprepoznatljivijih u Hollywoodu.
| Foto: IMDB/screenshot
Danas često bira jednostavne frizure, decentnu šminku i elegantne modne kombinacije, a i dalje je vjerna opuštenom stilu po kojem je publika pamti već desetljećima.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net