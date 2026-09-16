UNIŠTILE GA OPERACIJE FOTO Nekad je bio seks simbol, danas je neprepoznaljtiv! Evo kako sad izgleda Mickey Rourke

Mickey Rourke, koji danas slavi 74. rođendan, tijekom života prošao je put od perspektivnog boksača do jednog od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca. Proslavio se 80-ih filmovima "9½ Weeks", "Angel Heart" i "Barfly", prije nego što se početkom 90-ih ponovno posvetio profesionalnom boksu. Nakon turbulentnih godina i povratka glumi ponovno je osvojio publiku ulogama u filmovima "Sin City" i posebno "The Wrestler", za koji je osvojio Zlatni globus i bio nominiran za Oscara. Njegov izgled već dugo je tema medija, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.

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