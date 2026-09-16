FOTO Nekad je bio seks simbol, danas je neprepoznaljtiv! Evo kako sad izgleda Mickey Rourke

Mickey Rourke, koji danas slavi 74. rođendan, tijekom života prošao je put od perspektivnog boksača do jednog od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca. Proslavio se 80-ih filmovima "9½ Weeks", "Angel Heart" i "Barfly", prije nego što se početkom 90-ih ponovno posvetio profesionalnom boksu. Nakon turbulentnih godina i povratka glumi ponovno je osvojio publiku ulogama u filmovima "Sin City" i posebno "The Wrestler", za koji je osvojio Zlatni globus i bio nominiran za Oscara. Njegov izgled već dugo je tema medija, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao.
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Rourke je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio jedan od najpoželjnijih muškaraca, a prozvali su ga i seks simbolom.
| Foto: IFA Film
Rourke je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio jedan od najpoželjnijih muškaraca, a prozvali su ga i seks simbolom. |
Foto: IFA Film
Rourke je tijekom osamdesetih i devedesetih godina bio jedan od najpoželjnijih muškaraca, a prozvali su ga i seks simbolom.
| Foto: IFA Film
No danas je ipak poznat po brojnim plastičnim operacijama kojima se podvrgnuo.
| Foto: IFA Film
Rourke danas inače slavi 74. rođendan.
| Foto: IMDB
O njegovom neprepoznatljivom izgledu govori se već godinama.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumio je i u akcijskim hitovima "Harley Davidson i Marlboro Man", "Metak", "Posljednji odmetnik" te brojnim drugim filmovima.
| Foto: Charles Guerin
Nekad zgodnog glumca brojne obožavateljice i danas pamte po erotskoj drami "Devet i pol tjedana", u kojoj je s jednako atraktivnom kolegicom Kim Basinger snimio nekoliko seksi scena
| Foto: IMDB/screenshot
Uz glumačku, Mickey je ganjao i profesionalnu boksačku karijeru koja mu je donijela niz ozljeda poput slomljenih rebara, nosa, rebara, natučene obraze i razdvojeni jezik te gubitak kratkotrajnog pamćenja.
| Foto: NDPG
Za svoj neprepoznatljiv izgled okrivio je upravo boksačke ozljede zbog kojih se podvrgnuo plastičnim operacijama.
| Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić
Novi izgled koštao ga je brojnih glumačkih uloga, a on se stalno vraćao estetskim zahvatima kako bi pokušao vratiti nekadašnju ljepotu.
| Foto: POER
Mickey Rourke je 2009. godine ljetovao u Dubrovniku, a već je tada izazvao zgražanje svojim uništenim licem.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Fotografi su ga tad snimili dok se sunčao i kupao u društvu tajanstvene crnke, s kojom je stigao iz Sarajeva, gdje je bio na premijeri rumunjskog filma "Kao prvo Felicija" u sklopu Sarajevo Film Festivala.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Povod njegova dolaska u Dubrovnik bila je promocija filma "Hrvač" u kojem ima glavnu ulogu, a tijekom boravka oduševio je sve koji su ga susreli svojom ležernošću i pristupačnošću.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
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Foto HT/AbacaUSA.com
Glumac je u proljeće ove godine izbačen iz kuće u kojoj je živio nekoliko godina.
| Foto: SMXRF/Press Association/PIXSELL
Dužan je oko 60.000 dolara stanarine, zbog čega ga je sud izbacio.
| Foto: screenshot/instagram
Foto IMDB
Foto POER
Foto LVP
Foto LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Foto Gregg DeGuire/PA Images/PIXSELL
Foto Tony DiMaio/PRESS ASSOCIATION
Foto Benkey/PRESS ASSOCIATION
Foto Benkey
Foto C3396/DPA
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto RE/Westcom/starmaxinc.com
Foto RE/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Foto LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Foto VPRF/starmaxinc.com
Foto VPRF/PRESS ASSOCIATION
Foto HT/AbacaUSA.com
Foto Baxter/PRESS ASSOCIATION
Foto Baxter/PRESS ASSOCIATION
Foto Baxter/PRESS ASSOCIATION
Foto VPRF