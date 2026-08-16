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DAMIR MARKOVINA

FOTO Nekadašnji miljenik žena iz serije 'Vila Marija' danas izgleda potpuno drugačije...

Glumac i redatelj Damir Markovina (52) pojavio se na crvenom tepihu 32. Sarajevo Film Festivala. S obzirom da ga fanovi najviše pamte po ulozi Luke Pongraca u seriji 'Vila Marija' koja se emitirala prije više od 20 godina, glumac danas izgleda dosta drugačije. U međuvremenu je ostvario niz kazališnih uloga te je od 2002. godine član ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta
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Damir Markovina rođen je 1973. godine u Beogradu, kasnije se preselio u Zagreb gdje je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2000. godine. | Foto: Tomislav Miletic/pixsell
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Damir Markovina rođen je 1973. godine u Beogradu, kasnije se preselio u Zagreb gdje je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti 2000. godine. | Foto: Tomislav Miletic/pixsell
Komentari 6

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