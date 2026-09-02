FOTO Nema šanse da joj je 60 godina! Salma Hayek i dalje mami uzdahe gdje god se pojavi

Salma Hayek jedna je od najprepoznatljivijih meksičkih glumica koje su ostvarile veliku karijeru u Hollywoodu. Danas slavi 60. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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Salma Hayek je 2. rujna 1966. godine u Coatzacoalcosu, u meksičkoj saveznoj državi Veracruz. Odrasla je u imućnoj katoličkoj obitelji. Još kao djevojčica dio školovanja provela je u SAD-u, a sa samo 12 godina pohađala je katoličku školu u Louisiani. Tijekom tinejdžerskih godina živjela je i kod tete u Houstonu u Teksasu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Salma Hayek je 2. rujna 1966. godine u Coatzacoalcosu, u meksičkoj saveznoj državi Veracruz. Odrasla je u imućnoj katoličkoj obitelji. Još kao djevojčica dio školovanja provela je u SAD-u, a sa samo 12 godina pohađala je katoličku školu u Louisiani. Tijekom tinejdžerskih godina živjela je i kod tete u Houstonu u Teksasu.
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Salma Hayek je 2. rujna 1966. godine u Coatzacoalcosu, u meksičkoj saveznoj državi Veracruz. Odrasla je u imućnoj katoličkoj obitelji. Još kao djevojčica dio školovanja provela je u SAD-u, a sa samo 12 godina pohađala je katoličku školu u Louisiani. Tijekom tinejdžerskih godina živjela je i kod tete u Houstonu u Teksasu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nakon povratka u Meksiko upisala je studij u Ciudad de Méxicu, ali akademski život nije dugo zadržao njezinu pozornost. Odlučila je napustiti fakultet i posvetiti se glumi, što se pokazalo presudnim potezom za njezinu budućnost. U domovini je ubrzo stekla popularnost zahvaljujući televizijskim ulogama i postala zvijezda telenovela. Ipak, njezine ambicije bile su mnogo veće.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Godine 1991. preselila se u Los Angeles, odlučna izgraditi karijeru u Hollywoodu. Osim što se morala izboriti za prilike u iznimno konkurentnoj filmskoj industriji, intenzivno je radila na engleskom jeziku. Nakon niza manjih angažmana veliki trenutak stigao je 1995. godine kada je uz Antonija Banderasa nastupila u akcijskom filmu "Desperado". Film joj je donio međunarodnu prepoznatljivost i otvorio vrata većim holivudskim produkcijama.
| Foto: Angelina Katsanis/REUTERS
Uslijedile su uloge u filmovima poput romantične komedije "Fools Rush In" iz 1997., trilera "The Faculty" iz 1998. te akcijskog vesterna "Wild Wild West" iz 1999. godine. Međutim, Hayek nije željela ostati samo glumica kojoj Hollywood nudi atraktivne sporedne uloge. Sve se više okretala manjim i nezavisnim projektima, a osnovala je i vlastitu produkcijsku kuću Ventanarosa.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Prekretnica njezine karijere stigla je 2002. godine s biografskom dramom "Frida", posvećenom životu slavne meksičke slikarice Fride Kahlo. Hayek je godinama željela realizirati taj projekt, a na kraju je bila i producentica filma i njegova glavna glumica. "Frida" je postigla velik međunarodni uspjeh i dobila šest nominacija za Oscara. Među njima je bila i nominacija Salme Hayek za najbolju glavnu glumicu.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Nakon „Fride“ nastavila je birati vrlo različite poslove. Režirala je televizijski film "The Maldonado Miracle", ponovno se pridružila Antoniju Banderasu u filmu "Once Upon a Time in Mexico" iz 2003., a godinu poslije pojavila se uz Piercea Brosnana u trileru "After the Sunset".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Važan dio njezina televizijskog rada vezan je uz popularnu seriju "Ugly Betty", na kojoj je radila kao izvršna producentica. Američka serija, nastala prema kolumbijskoj telenoveli "Yo soy Betty, la fea", prikazivala se od 2006. do 2010. godine i osvojila niz priznanja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Svoju sklonost komediji pokazala je i gostovanjima u popularnoj seriji "30 Rock", u kojoj je glumila medicinsku sestru koja ulazi u ljubavnu vezu s televizijskim direktorom kojeg tumači Alec Baldwin. Na velikom platnu publika ju je potom gledala uz Adama Sandlera u komediji "Grown Ups" iz 2010., kao i u nastavku iz 2013. godine.
| Foto: Instagram
Hayek se uspješno okušala i u sinkronizaciji. U animiranom hitu "Puss in Boots" iz 2011. posudila je glas Kitty Softpaws, dok je naslovnom junaku glas davao njezin dugogodišnji filmski partner Antonio Banderas.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Nakon akcijskog filma "Everly" iz 2015. godine sudjelovala je u animiranom projektu "Kahlil Gibran's The Prophet", inspiriranom poznatim djelom Khalila Gibrana. Na filmu je radila kao producentica te je jednom od likova posudila glas.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nastavila je kombinirati komercijalne i autorske projekte. Godine 2017. pojavila se u drami "Beatriz at Dinner", dok je u akcijskoj komediji "The Hitman's Bodyguard" glumila suprugu lika Samuela L. Jacksona. Slijedili su "The Hummingbird Project" iz 2018. i komedija "Like a Boss" iz 2020., u kojoj je nastupila uz Tiffany Haddish i Rose Byrne.
| Foto: Mario Anzuoni
Krajem 2017. godine Salma Hayek privukla je veliku pozornost javnosti tekstom objavljenim u The New York Timesu, u kojem je iznijela vlastita iskustva s producentom Harveyjem Weinsteinom. Nakon što su brojne žene javno iznijele optužbe protiv njega, Hayek je opisala kako je, prema njezinim navodima, tijekom godina odbijala njegove neželjene seksualne zahtjeve i pokušaje približavanja. U tekstu je također navela da joj je Weinstein u jednom trenutku prijetio smrću. Njezino svjedočanstvo postalo je jedan od zapaženijih iskaza iz tog razdoblja i dio šire javne rasprave o seksualnom uznemiravanju, zloupotrebi moći i položaju žena u filmskoj industriji.
| Foto: PROFIMEDIA
Hayek je 2006. godine započela vezu s francuskim poslovnim čovjekom François-Henrijem Pinaultom, a par se zaručio sljedeće godine. Njihova kći Valentina Paloma Pinault rođena je 21. rujna 2007. u Los Angelesu.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Hayek i Pinault vjenčali su se na Valentinovo 2009. godine u Parizu, a potom su organizirali još jednu svadbenu svečanost u Veneciji. Prije veze s Pinaultom glumicu su mediji povezivali s nekoliko poznatih muškaraca, među kojima su bili glumci Edward Norton i Edward Atterton.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Salma Hayek desetljećima je poznata i po svojem upečatljivom izgledu, tamnoj kosi i glamuroznom stilu, a njezine fotografije s crvenih tepiha i privatne objave redovito privlače veliku pozornost.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Upravo su njezine godine česta tema komentara obožavatelja na društvenim mrežama. Uz njezine fotografije često se mogu vidjeti reakcije ljudi koji su iznenađeni njezinim mladolikim izgledom.
| Foto: Instagram/Salma Hayek
U nastavku galerije pogledajte sva njezina izdanja.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto screenshot/instagram
Foto screenshot/instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia
Foto Instagram/Salma Hayek
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Gonzalo Fuentes
Foto Instagram
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Salma Hayek/Instagram
Foto Salma Hayek/Instagram
Foto Salma Hayek/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram