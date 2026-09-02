FOTO Nema šanse da joj je 60 godina! Salma Hayek i dalje mami uzdahe gdje god se pojavi

Krajem 2017. godine Salma Hayek privukla je veliku pozornost javnosti tekstom objavljenim u The New York Timesu, u kojem je iznijela vlastita iskustva s producentom Harveyjem Weinsteinom. Nakon što su brojne žene javno iznijele optužbe protiv njega, Hayek je opisala kako je, prema njezinim navodima, tijekom godina odbijala njegove neželjene seksualne zahtjeve i pokušaje približavanja. U tekstu je također navela da joj je Weinstein u jednom trenutku prijetio smrću. Njezino svjedočanstvo postalo je jedan od zapaženijih iskaza iz tog razdoblja i dio šire javne rasprave o seksualnom uznemiravanju, zloupotrebi moći i položaju žena u filmskoj industriji. | Foto: PROFIMEDIA