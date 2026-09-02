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LJEPOTICA SLAVI 'OKRUGLO'

FOTO Nema šanse da joj je 60 godina! Salma Hayek i dalje mami uzdahe gdje god se pojavi

Salma Hayek jedna je od najprepoznatljivijih meksičkih glumica koje su ostvarile veliku karijeru u Hollywoodu. Danas slavi 60. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
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The Breakthrough Prize ceremony in Santa Monica
Salma Hayek je 2. rujna 1966. godine u Coatzacoalcosu, u meksičkoj saveznoj državi Veracruz. Odrasla je u imućnoj katoličkoj obitelji. Još kao djevojčica dio školovanja provela je u SAD-u, a sa samo 12 godina pohađala je katoličku školu u Louisiani. Tijekom tinejdžerskih godina živjela je i kod tete u Houstonu u Teksasu. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Salma Hayek je 2. rujna 1966. godine u Coatzacoalcosu, u meksičkoj saveznoj državi Veracruz. Odrasla je u imućnoj katoličkoj obitelji. Još kao djevojčica dio školovanja provela je u SAD-u, a sa samo 12 godina pohađala je katoličku školu u Louisiani. Tijekom tinejdžerskih godina živjela je i kod tete u Houstonu u Teksasu. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Komentari 4

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