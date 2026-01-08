ZAJEDNO NA BALIJU FOTO Nema straha: Maja se u čvrstom Šiminom zagrljaju otisnula o tlo i poletjela

Maja Šuput je, nakon adventskih i novogodišnjih gaža, odlučila pobjeći u toplije krajeve i odmoriti dušu i tijelo. Ovog puta kao idealnu destinaciju za to izabrala je Bali, a s njom je na put pošao i Šime Elez. Na svom Instagram profilu Maja dijeli doživljaje s puta, a sada nas je počastila videom na ljuljački, na kojoj sjedi zajedno sa Šimom.