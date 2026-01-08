FOTO Nema straha: Maja se u čvrstom Šiminom zagrljaju otisnula o tlo i poletjela

Maja Šuput je, nakon adventskih i novogodišnjih gaža, odlučila pobjeći u toplije krajeve i odmoriti dušu i tijelo. Ovog puta kao idealnu destinaciju za to izabrala je Bali, a s njom je na put pošao i Šime Elez. Na svom Instagram profilu Maja dijeli doživljaje s puta, a sada nas je počastila videom na ljuljački, na kojoj sjedi zajedno sa Šimom.
Jedna od nezaobilaznih atrakcija Balija je i velika ljuljačka s koje se pruža savršeni pogled na okolna polja.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Već tradicionalno dame za savršene fotografije i videa obuku dugu lepršavu haljinu koja lagano vijori zrakom.
Uz Maju je na ljuljačku sjeo i Šime, pa su se zagrljeni odvažili na veliki zamah i odletjeli daleko iznad tla.
Jučer je Maja objavila prve fotografije s Balija, a dok gotovo cijela Hrvatska vodi bitku sa snijegom i ledom, Maja i Šime opuštaju se na bazenu.
Uz nekoliko fotografija njih dvoje uz bazen, Maja je napisala kako 2026. godina i službeno može početi - i to odmorom.
Njih dvoje često su se družili prošle godine, a sada su otputovali na Bali.
Na fotkama se vide njih dvoje kako poziraju kraj bazena...
A na jednoj fotki Šime drži Maju za noge
Otkako su se upoznali su nerazdvojni. Zajedno su putovali i po Hrvatskoj, ali i po egzotičnim lokacijama...
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
