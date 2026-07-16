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NEVJEROJATAN REZULTAT

FOTO Neprepoznatljiva je sad! Pogledajte kako izgleda Irena iz Života na vagi, nosila je i reviju

Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku
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FOTO Neprepoznatljiva je sad! Pogledajte kako izgleda Irena iz Života na vagi, nosila je i reviju
Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku. | Foto: RTL
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Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku. | Foto: RTL
Komentari 0

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