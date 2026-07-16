FOTO Neprepoznatljiva je sad! Pogledajte kako izgleda Irena iz Života na vagi, nosila je i reviju

Napokon sam riješila inzulinsku rezistenciju, koja je bila glavni izvor mojih problema. Ovaj put sam smršavjela uz pomoć lijekova i nemam ništa protiv, morat ću ih primati cijeli život jer bez nje inzulinska rezistencija bi me opet mučila, tako da se uz pomoć nje i održavam. Što se tiče kilograma, došla sam do nevjerojatnih 55 kg, ali svi su me osudili da sam premršava. Sad se održavam da budem oko 60 kg i odlično se osjećam. | Foto: RTL