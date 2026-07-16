FOTO Neprepoznatljiva je sad! Pogledajte kako izgleda Irena iz Života na vagi, nosila je i reviju

Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku
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Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku.
| Foto: RTL
Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku. |
Foto: RTL
Irenu Štetić Andrin upoznali smo 2018. godine u trećoj sezoni showa "Život na vagi", a prije nekoliko dana mogli smo je vidjeti u ulozi manekenke na humanitarnoj reviji Humanitas u Dubrovniku.
| Foto: RTL
Osvrnula se na to kako je u nekoliko godina došla od natjecateljice showa u kojem je glavni cilj izgubiti prekomjerni višak kilograma do toga da nosi kreacije na modnoj pisti te priznala kako nikad nije mislila da će se upravo ona naći u ulozi manekenke.
| Foto: Privatni album
Nikad u životu nisam niti sanjala da ću se pojaviti na pisti, ali valjda dragi Bog sve nekako posloži pa te iznenadi u životu...
| Foto: PROMO
Moram priznati da sam iznenađena i pozivom predrage dizajnerice iz Dubrovnika, Lella Design, čije kreacije nose naše predstavnice na svjetskim izborima ljepote. Iznenađena sam osjećajem koji izlazak na pistu daje jednoj ženi. Posebno je, magično, vraća ženi njenu prirodnu žensku energiju i samopouzdanje. Nije da meni to nedostaje, to već svi znaju, rekla je
| Foto: PROMO
Irena se s viškom kilograma borila čak dva puta, a sad je napokon otkrila srž problema zbog kojeg je vodila bitku s kilogramima, ali i dodala kako podržava korištenje popularnih lijekova za mršavljenje, koje je i sama isprobala.
| Foto: PROMO
Foto RTL
Napokon sam riješila inzulinsku rezistenciju, koja je bila glavni izvor mojih problema. Ovaj put sam smršavjela uz pomoć lijekova i nemam ništa protiv, morat ću ih primati cijeli život jer bez nje inzulinska rezistencija bi me opet mučila, tako da se uz pomoć nje i održavam. Što se tiče kilograma, došla sam do nevjerojatnih 55 kg, ali svi su me osudili da sam premršava. Sad se održavam da budem oko 60 kg i odlično se osjećam.
| Foto: RTL
Otkrila je i što bi rekla sebi 2018. godine kad je ulazila u show, ali i kad je opet vratila kilograme.
| Foto: RTL
Rekla bih joj da smo uspjele u onome radi čega smo i ušle u show, a ponovno bucmastoj Ireni nakon trudnoće bih rekla: 'Kraljice moja, sve ćemo opet riješiti, rekla je.
| Foto: RTL
Ona i suprug Ivica, za kojeg je rekla da je savršen suprug, postali su u siječnju 2020. godine roditelji sina Viga. U showu je bila najbolja od 'nefinalista' i tako osvojila 50.000 kuna
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto Instagram
Foto Instagram
Počela se debljati kada je njezina obitelj postala prognanička, ali je nakon završetka srednje škole uspjela reducirati kilograme i tu je kilažu održavala četiri godine
| Foto: RTL
Foto RTL
Često se uključi u humanitarne akcije pa je tako većinu osvojenog novca odlučila donirati udruzi RTL pomaže djeci. Pomogla je dječaku Mihaelu te mu kupila slušni aparat
| Foto: Luka Stanzl/Pixsell/
Foto Luka Stanzl/Pixsell/
Foto Luka Stanzl/Pixsell/
Foto Facebook/PIXSELL/Reuters
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto RTL/canva
Foto Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Privatna arhiva/pixsell