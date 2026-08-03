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FOTO Nick Cave stiže u Pulu: Pogledajte kako su izgledali njegovi koncerti u Hrvatskoj

Legendarni glazbenik tijekom godina više je puta nastupio u Hrvatskoj, no samo u našem glavnom gradu. Bilo da je riječ o KD Lisinski, INMusic festivalu ili zagrebačkoj Areni, Nick Cave svaki je put zadivio publiku koja je zadovoljno išla kući nakon koncerta.
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ARHIVA - Zagreb: Nick Cave And The Bad Seeds održali koncert na VipINmusic festivalu, 2008.
Nick Cave And The Bad Seeds 2008. godine na Jarunu su održali koncert prvog dana VipINmusic festivala. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Nick Cave And The Bad Seeds 2008. godine na Jarunu su održali koncert prvog dana VipINmusic festivala. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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