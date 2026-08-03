FOTO Nick Cave stiže u Pulu: Pogledajte kako su izgledali njegovi koncerti u Hrvatskoj

Legendarni glazbenik tijekom godina više je puta nastupio u Hrvatskoj, no samo u našem glavnom gradu. Bilo da je riječ o KD Lisinski, INMusic festivalu ili zagrebačkoj Areni, Nick Cave svaki je put zadivio publiku koja je zadovoljno išla kući nakon koncerta.
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Nick Cave And The Bad Seeds 2008. godine na Jarunu su održali koncert prvog dana VipINmusic festivala.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nick Cave And The Bad Seeds 2008. godine na Jarunu su održali koncert prvog dana VipINmusic festivala. |
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nick Cave And The Bad Seeds 2008. godine na Jarunu su održali koncert prvog dana VipINmusic festivala.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Nick Cave je i 2018. godine zapjevao na zagrebačkom Jarunu, u sklopu druge večeri 13. INmusic festivala.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Nick Cave and The Bad Seeds nastupili na INmusic festivalu i 2022. godine, kada su još jednom osvojili mnogobrojnu publiku.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Foto Zeljko Hladika/PIXSELL
Posljednji je put Nick Cave nastupio u Hrvatskoj prije dvije godine, točnije u listopadu 2024. u Areni Zagreb.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Pogledajte atmosferu s koncerta...
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL