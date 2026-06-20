Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SLAVI 59. ROĐENDAN

FOTO Nicole Kidman kaže da ne ide 'pod nož' te da je sasvim prirodna: Evo kako se mijenjala

Nicole Kidman već godinama slovi za jednu od najboljih glumica Hollywooda, a već neko vrijeme je i njezin privatni život pod povećalom. Bila je u braku s Tomom Cruiseom, a prije nekoliko mjeseci rastala se od Keitha Urbana. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
USA - 27th Art Directors Guild Awards - Los Angeles
Nicole Kidman već desetljećima slovi za jednu od najuspješnijih i najcjenjenijih glumica današnjice. Tijekom bogate karijere osvojila je brojne prestižne nagrade, uključujući Oscara, više Zlatnih globusa i Emmyja, a njezina sposobnost transformacije u potpuno različite likove učinila ju je jednom od najtraženijih glumica filmske i televizijske industrije. | Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
1/41
Nicole Kidman već desetljećima slovi za jednu od najuspješnijih i najcjenjenijih glumica današnjice. Tijekom bogate karijere osvojila je brojne prestižne nagrade, uključujući Oscara, više Zlatnih globusa i Emmyja, a njezina sposobnost transformacije u potpuno različite likove učinila ju je jednom od najtraženijih glumica filmske i televizijske industrije. | Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026