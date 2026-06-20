FOTO Nicole Kidman kaže da ne ide 'pod nož' te da je sasvim prirodna: Evo kako se mijenjala

Nicole Kidman već godinama slovi za jednu od najboljih glumica Hollywooda, a već neko vrijeme je i njezin privatni život pod povećalom. Bila je u braku s Tomom Cruiseom, a prije nekoliko mjeseci rastala se od Keitha Urbana. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nicole Kidman već desetljećima slovi za jednu od najuspješnijih i najcjenjenijih glumica današnjice. Tijekom bogate karijere osvojila je brojne prestižne nagrade, uključujući Oscara, više Zlatnih globusa i Emmyja, a njezina sposobnost transformacije u potpuno različite likove učinila ju je jednom od najtraženijih glumica filmske i televizijske industrije.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Nicole Kidman već desetljećima slovi za jednu od najuspješnijih i najcjenjenijih glumica današnjice. Tijekom bogate karijere osvojila je brojne prestižne nagrade, uključujući Oscara, više Zlatnih globusa i Emmyja, a njezina sposobnost transformacije u potpuno različite likove učinila ju je jednom od najtraženijih glumica filmske i televizijske industrije.
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Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Nicole Kidman već desetljećima slovi za jednu od najuspješnijih i najcjenjenijih glumica današnjice. Tijekom bogate karijere osvojila je brojne prestižne nagrade, uključujući Oscara, više Zlatnih globusa i Emmyja, a njezina sposobnost transformacije u potpuno različite likove učinila ju je jednom od najtraženijih glumica filmske i televizijske industrije.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Rođena je 20. lipnja 1967. godine u Honolulu, gdje su njezini roditelji, Antony Kidman i Janelle Ann Kidman, privremeno živjeli kao australski državljani na studentskim vizama. Zahvaljujući tome, Nicole posjeduje dvojno, australsko i američko državljanstvo. Obitelj se nakon kraćeg boravka u Washington, D.C. vratila u Australiju te se trajno nastanila u Sydney kada je Nicole imala četiri godine.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Djetinjstvo joj nije bilo jednostavno. Zbog svoje visine i izrazito svijetle puti često je bila predmet zadirkivanja među vršnjacima. Već s trinaest godina gotovo je dosegnula svoju odraslu visinu od 180 centimetara, što joj je stvaralo nesigurnost. Budući da je zbog osjetljive kože često morala izbjegavati jako sunce, mnogo je vremena provodila čitajući knjige. Upravo su joj književnost i mašta razvile ljubav prema pričama i glumi.
| Foto: KEVIN WURM/REUTERS
Pohađala je srednju školu u Sydneyju, ali je obrazovanje napustila kako bi se potpuno posvetila glumačkoj karijeri, koja je već tada pokazivala velik potencijal. Kao djevojčica bila je članica lokalne kazališne skupine, a uz potporu redateljice Jane Campion ostvarila je zapaženi filmski debi u filmu "Bush Christmas". Iste godine pojavila se i u australskoj kriminalističkoj komediji "BMX Bandits".
| Foto: Van Tine Dennis/ABACA
U tom razdoblju upoznala je i svoju dugogodišnju prijateljicu, glumicu Naomi Watts. Njih dvije susrele su se na audiciji za reklamu za kupaće kostime, a kasnije su zajedno glumile u filmu "Flirting".
| Foto: BGAU
Pravi proboj na međunarodnu scenu dogodio se krajem osamdesetih godina zahvaljujući trileru "Dead Calm". Nedugo zatim uslijedio je akcijski film "Days of Thunder" u kojem je glumila uz Toma Cruisea. Upravo je na snimanju tog filma započela njihova ljubavna priča, a Nicole je dokazala da pripada velikim holivudskim produkcijama.
| Foto: PARAMOUNT PICTURES
Tijekom devedesetih nizala je uspješne uloge u filmovima "Billy Bathgate", "To Die For", "Practical Magic" i "Eyes Wide Shut", posljednjem zajedničkom projektu s Tomom Cruiseom pod redateljskom palicom Stanleyja Kubricka.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Početkom novog tisućljeća njezina je karijera dosegla vrhunac. Uloga u mjuziklu "Moulin Rouge!" donijela joj je Zlatni globus, dok je interpretacija slavne književnice Virginije Woolf u filmu "The Hours" rezultirala osvajanjem Oscara za najbolju glumicu, jedinog u njezinoj dosadašnjoj karijeri.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Sljedećih godina nastavila je birati raznovrsne projekte. Glumila je u povijesnoj drami "Cold Mountain", eksperimentalnom filmu "Dogville", komedijama "The Stepford Wives" i "Bewitched", animiranom hitu "Happy Feet" te biografskoj drami "Fur" u kojoj je utjelovila fotografkinju Diane Arbus.
| Foto: Mario Anzuoni
Ponovno je surađivala s redateljem Bazom Luhrmannom na filmu "Australia", a zatim se pojavila u mjuziklu "Nine". Za ulogu u drami "Rabbit Hole" zaradila je još jednu nominaciju za Oscara.
| Foto: Mario Anzuoni
Kasnije je nastavila nizati zapažene uloge u filmovima i televizijskim projektima kao što su "The Paperboy", "Grace of Monaco", "Queen of the Desert" i "Lion", za koji je ponovno bila nominirana za najprestižnije filmske nagrade.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Velik uspjeh ostvarila je i na televiziji zahvaljujući seriji "Big Little Lies", za koju je osvojila Emmy i Zlatni globus. Nastavila je uspješno balansirati između televizije i filma u ostvarenjima poput "Destroyer", "Aquaman", "Bombshell", "Nine Perfect Strangers" i "Being the Ricardos", u kojem je utjelovila legendarnu komičarku Lucille Ball te ponovno bila nominirana za Oscara.
| Foto: Xavier Collin/Image Press Agency
Među njezinim novijim projektima nalaze se "The Northman", "Aquaman and the Lost Kingdom", "A Family Affair" i serija "A Perfect Couple". Posebne pohvale kritike dobila je za glavnu ulogu u erotskom trileru "Babygirl", za koju je osvojila nagradu za najbolju glumicu na Venice Film Festival.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Privatni život Nicole Kidman jednako je često bio u središtu pozornosti kao i njezina karijera. U prosincu 1990. udala se za Toma Cruisea, s kojim je posvojila dvoje djece, kćer Isabellu i sina Connora. Glumica je otvoreno govorila o teškim iskustvima s izvanmaterničnom trudnoćom i spontanim pobačajem tijekom njihova braka. Par se razveo 2001. godine nakon više od desetljeća zajedničkog života.
| Foto: Manon Cruz
Nakon kratke veze i zaruka s glazbenikom Lennyjem Kravitzom, Nicole je pronašla ljubav s country pjevačem Keithom Urbanom. Upoznali su se 2005., a vjenčali godinu dana kasnije u Sydneyju. Zajedno su dobili dvije kćeri, Sunday Rose i Faith Margaret. Tijekom braka Nicole je bila velika podrška suprugu u njegovoj borbi s ovisnošću, no u rujnu 2025. objavljeno je da su se nakon 19 godina braka razišli.
| Foto: Lionel Hahn
Tijekom godina često se raspravljalo i o mladolikom izgledu Nicole Kidman. Glumica svoju besprijekornu pojavu dosljedno pripisuje genetici, redovitoj tjelovježbi i strogoj zaštiti kože od sunca, naglašavajući da upravo takve navike smatra ključnima za očuvanje zdravog i svježeg izgleda.
| Foto: Stephane Mahe
Unatoč tome, brojni estetski stručnjaci i promatrači u javnosti nagađaju kako njezino zategnuto lice, glatko čelo i podignute obrve možda održava kombinacijom estetskih zahvata i neinvazivnih tretmana, iako za takve tvrdnje ne postoje službene potvrde.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Sama Nicole Kidman više je puta odbacila tvrdnje da je bila na kirurškim estetskim zahvatima. U intervjuu za Marie Claire iz 2007. godine izjavila je kako je njezino lice potpuno prirodno.
| Foto: Benoit Tessier
Istodobno je priznala da je u prošlosti isprobala injekcije botoksa, ali je od njih odustala jer joj se nije sviđalo što su ograničavale prirodnu mimiku lica. Kako je tada rekla, željela je ponovno moći normalno pomicati mišiće lica i prirodno izražavati emocije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto Mario Anzuoni
Foto Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto KEVIN WURM/REUTERS
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Foto ABDUL SABOOR/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto Caroline Brehman
Foto Instagram
Foto Caroline Brehman
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Jeenah Moon
Foto Caroline Brehman/REUTERS
Foto DANIEL COLE