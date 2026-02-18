FOTO Nije joj hladno! Bujna Slavonka se u oskudnom badiću penje po snježnim planinama

Dok većina za skijanje bira klasične jakne i hlače kako bi im bilo što toplije, Claudia Rivier odlučila je stvari pojednostaviti i odjenuti se potpuno drukčije. Na snijeg je došla u oskudnom kupaćem kostimu...
Bujna Claudia odlučila je maskimalno iskoristiti zimu, pa je otišla na snijeg.
Bujna Claudia odlučila je maskimalno iskoristiti zimu, pa je otišla na snijeg.
Bujna Claudia odlučila je maskimalno iskoristiti zimu, pa je otišla na snijeg.
Uživala je u jacuzziju u kojemu je bilo toplo. "40 stupnjeva na -10 stupnjeva", napisala je uz fotografiju.
Između ostalih golišavih fotki sa snijega, objavila je i jednu 'odjevenu'.
Za penjanje po planini odabrala je bijeli badić, grijače za noge te neizostavni dio opreme - štapove.
Već ranije je Claudia pokazala jneno ski odijelo. Pancerice su zakopčane, skije na nogama, sve ostalo izgleda kao da se podrazumijeva.
Kao da je odjenula to što je željela i izašla van, bez dodatnih slojeva i pravila.
Na stazi joj se pridružio i njezin ljubimac.
Komplimenti su se samo nizali.
'Tako si lijepa', 'Prekrasna', Spiderwoman', hvalili su je pratitelji na društvenim mrežama.
