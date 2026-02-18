Obavijesti

FOTO Nije joj hladno! Bujna Slavonka se u oskudnom badiću penje po snježnim planinama

Dok većina za skijanje bira klasične jakne i hlače kako bi im bilo što toplije, Claudia Rivier odlučila je stvari pojednostaviti i odjenuti se potpuno drukčije. Na snijeg je došla u oskudnom kupaćem kostimu...
Bujna Claudia odlučila je maskimalno iskoristiti zimu, pa je otišla na snijeg. | Foto: Instagram/Claudia Rivier
