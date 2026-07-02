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NAVIJAČKO IZDANJE

FOTO Nives Celzijus oprala prozore pa pokazala kako joj stoji mini bikini na kockice

Vatrena navijačica Nives očito je spremna za utakmicu Hrvatske protiv Portugala. Obukla je minijaturni navijački bikini na kockice te se snimila na prozorskom staklu, koje je, kako je napisala, oprala!
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FOTO Nives Celzijus oprala prozore pa pokazala kako joj stoji mini bikini na kockice
Prije nekoliko dana Nives se snimila preko stakla, no pažnju je tada skrenula sa sebe na neoprane prozore. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
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Prije nekoliko dana Nives se snimila preko stakla, no pažnju je tada skrenula sa sebe na neoprane prozore. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
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