FOTO Nives Celzijus oprala prozore pa pokazala kako joj stoji mini bikini na kockice

Vatrena navijačica Nives očito je spremna za utakmicu Hrvatske protiv Portugala. Obukla je minijaturni navijački bikini na kockice te se snimila na prozorskom staklu, koje je, kako je napisala, oprala!
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Prije nekoliko dana Nives se snimila preko stakla, no pažnju je tada skrenula sa sebe na neoprane prozore.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Prije nekoliko dana Nives se snimila preko stakla, no pažnju je tada skrenula sa sebe na neoprane prozore. |
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Prije nekoliko dana Nives se snimila preko stakla, no pažnju je tada skrenula sa sebe na neoprane prozore.
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Sada se pohvalila čistim staklima u kojima je pokazala svoje bujne obline.
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Snimila se Nives u navijačkom izdanju, prikladnom visokim temperaturama.
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"Mislim da je vrijeme da operem prozore" poručila je prije nekoliko dana, dok se fotkala.
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Foto Maja Bota Strbe
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Foto Kristijan Jalšić/Happy FM
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