NAVIJAČKO IZDANJE FOTO Nives Celzijus oprala prozore pa pokazala kako joj stoji mini bikini na kockice

Vatrena navijačica Nives očito je spremna za utakmicu Hrvatske protiv Portugala. Obukla je minijaturni navijački bikini na kockice te se snimila na prozorskom staklu, koje je, kako je napisala, oprala!

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