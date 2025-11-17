FOTO Nives Celzijus u oskudnom badiću tjera kišu i oblake, snimila se sa svih strana...

Nives Celzijus već neko vrijeme uživa u Rijeci, a sada je svoje pratitelje na Instagramu počastila videom i fotografijama u crnom jednodijelnom kupaćem kostimu. Seksi fotke su nastale na balkonu, a Nives se snimila iz različitih kuteva, pokazujući još jednom svoju bombastičnu figuru.
Nives je pokazala kakav pogled ima s balkona u Rijeci, a u njemu je uživala, ni manje ni više, nego u kupaćem kostimu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives je pokazala kakav pogled ima s balkona u Rijeci, a u njemu je uživala, ni manje ni više, nego u kupaćem kostimu. |
Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives je pokazala kakav pogled ima s balkona u Rijeci, a u njemu je uživala, ni manje ni više, nego u kupaćem kostimu.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Iako vani temperatura definitivno nije za kupaći kostim, izgleda da Nives nije bilo hladno, pa je usput okinula i nekoliko fotografija.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Iako su sivi oblaci zaprijetili kišom, Nives to nije utjecalo na dobro raspoloženje.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
I mokra kosa uklopila se u ljetni look, odudarajući tako od tmurne pozadine i jesenskih sivih tonova neba.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus