FOTO Nives i po ovim vrućinama marljivo trenira: 'Znojimo se'

Ljeto je pred vratima, temperature posljednjih dana već ozbiljno podsjećaju na srpanj, a Nives Celzijus očito ne planira dočekati sezonu kupaćih kostima nespremna. Dok mnogi prve ovogodišnje vrućine koriste za odmor i traženje hlada, ona je odlučila pojačati tempo.
Danas se znojimo, kratko je poručila pratiteljima iz zagrebačkog reformer studija, odjevena u ljubičasti sportski komplet.
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Danas se znojimo, kratko je poručila pratiteljima iz zagrebačkog reformer studija, odjevena u ljubičasti sportski komplet. |
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Danas se znojimo, kratko je poručila pratiteljima iz zagrebačkog reformer studija, odjevena u ljubičasti sportski komplet.
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