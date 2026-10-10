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BLISTA NA ODMORU

FOTO Nives osvaja Istanbul! Pokazala je bujni dekolte i zanosne noge u svilenoj haljini

Nives Celzijus s kćeri Taishom uživa u Istanbulu. Nives se potrudila izgledati zanosno u razgledavanju grada, pa je odjenula svilenu haljinu koja je naglasila njene atribute
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FOTO Nives osvaja Istanbul! Pokazala je bujni dekolte i zanosne noge u svilenoj haljini
Nives Celzijus s kćeri uživa na odmoru u Istanbulu, a pošto tamo još uvijek sja sunce, pjevačica je odjenula svilenu haljinu s tankim naramenicama i visokim prorezom na desnoj nozi | Foto: Instagram/Nives Celzijus
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Nives Celzijus s kćeri uživa na odmoru u Istanbulu, a pošto tamo još uvijek sja sunce, pjevačica je odjenula svilenu haljinu s tankim naramenicama i visokim prorezom na desnoj nozi | Foto: Instagram/Nives Celzijus
Komentari 4

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