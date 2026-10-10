FOTO Nives osvaja Istanbul! Pokazala je bujni dekolte i zanosne noge u svilenoj haljini

Nives Celzijus s kćeri Taishom uživa u Istanbulu. Nives se potrudila izgledati zanosno u razgledavanju grada, pa je odjenula svilenu haljinu koja je naglasila njene atribute
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Nives Celzijus s kćeri uživa na odmoru u Istanbulu, a pošto tamo još uvijek sja sunce, pjevačica je odjenula svilenu haljinu s tankim naramenicama i visokim prorezom na desnoj nozi
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives Celzijus s kćeri uživa na odmoru u Istanbulu, a pošto tamo još uvijek sja sunce, pjevačica je odjenula svilenu haljinu s tankim naramenicama i visokim prorezom na desnoj nozi |
Foto: Instagram/Nives Celzijus
Nives Celzijus s kćeri uživa na odmoru u Istanbulu, a pošto tamo još uvijek sja sunce, pjevačica je odjenula svilenu haljinu s tankim naramenicama i visokim prorezom na desnoj nozi
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Blistala je s raspuštenom kosom i sunčanim naočalama na glavi
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Pozdrav ponovno, Istanbule, napisala je uz niz fotografija
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Nives je nedavno objavila i ljetnu fotku, na kojoj sjedi leđima okrenuta kameri na brodu, a u prvom planu je njena bujna guza u tangicama.
| Foto: screenshoot/Instagram
Na fotku je stavila i link njene posljednje pjesme 'Bestijalno'.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
'Kakva guza', komentirali su pratitelji.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Nedavno je uživala u ljepotama prirode, a fotografijama je oduševila pratitelje.
| Foto: Instagram
Bila je na Kraljičinu zdencu, a ponosno je pozirala u sportskom izdanju. Uske tajice naglasile su njenu guzu, a pratitelji su joj pisali komplimente.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nakon branja napravile su pauzu uz vino, rajčice, kruh i grickalice.
| Foto: instagram
- Ljeto polako odlazi, sunce je sve blaže, ali neke ljepote ne poznaju godišnja doba… Vi ste dokaz da i kad ljeto završi, može ostati nešto što grije jače od sunca... Sa poštovanjem, jedna je Nives - pohvalila ju je pratiteljica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Nedavno je snimila i spot za novu pjesmu.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
U 'Bestijalnom' Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna 'zvijer' od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
- Nakon 'Sinkronije' dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama kojima se jako radujem. Prva u nizu je 'Bestijalno', s kojom najavljujem jedan novi zvuk, drugačiji od svega što sam dosad radila - rekla je Nives.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Aranžman i produkciju pjesme potpisuje Natko Smoljan, dok je spot ponovno režirao Nivesin dugogodišnji suradnik Dario Radusin.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Snimanje je trajalo čak 14 sati, a nije nedostajalo ni izazovnih scena, od polijevanja hladnim mlijekom do tuširanja ledenom vodom u kasne sate.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills