FOTO Njima su godine samo broj! Ovi poznati frajeri ljubav su pronašli sa starijim ženama

Ljubav ne poznaje godine, a to dokazuju i brojni slavni muškarci koji su svoje partnerice pronašli među znatno starijim ženama. Dok su neki zbog velike razlike u godinama godinama bili na meti kritika i komentara javnosti, drugi su svoje ljubavne priče okrunili brakom, a među njima su i dobro poznata lica s hrvatske estrade.
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Naša pjevačica Maja Šuput posljednjih je mjeseci privukla pozornost javnosti zbog veze s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog poduzetnika.
| Foto: Instagram
Naša pjevačica Maja Šuput posljednjih je mjeseci privukla pozornost javnosti zbog veze s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog poduzetnika.
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Foto: Instagram
Naša pjevačica Maja Šuput posljednjih je mjeseci privukla pozornost javnosti zbog veze s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog poduzetnika.
| Foto: Instagram
Pjevačica je u rujnu 2026. proslavila 47. rođendan, a nakon razlaza sa suprugom Nenadom Tatarinovim njezin ljubavni život ponovno je postao tema domaćih medija.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Pjevačica Maja Šuput privukla je veliku pozornost javnosti i kada se počela pojavljivati u društvu Šime Eleza, kojeg su gledatelji upoznali u popularnom reality showu 'Gospodin Savršeni'. Maja je od Šime starija 19 godina, no razlika u godinama nije spriječila njihovu ljubav.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Šime i Maja zajedno su se pojavili i u spotu za njezinu pjesmu 'Nisam ja za male stvari', što je dodatno potaknulo zanimanje za njihov odnos.
| Foto: Emica Elvedji/Pixsell
Holivudski glumac Aaron Taylor-Johnson i redateljica Sam Taylor-Johnson jedan su od najpoznatijih parova s velikom razlikom u godinama. Sam je od supruga starija čak 23 godine, a upoznali su se 2008. na audiciji za film 'Nowhere Boy', kada je Aaron imao 18 godina.
| Foto: PETE
Vjenčali su se 2012. godine i zajedno imaju dvije kćeri, a glumac je prihvatio i njezine dvije kćeri iz prethodnog braka. Njihova ljubav često izaziva komentare javnosti, no Aaron je više puta isticao da mu razlika u godinama nikada nije predstavljala problem.
| Foto: Instagram
Njemačka manekenka Heidi Klum i gitarist benda Tokio Hotel Tom Kaulitz upoznali su se 2018. godine, a njihova ljubav brzo je postala jedna od najkomentiranijih na svjetskoj sceni. Heidi je od supruga starija oko 16 godina, no to ih nije spriječilo da već sljedeće godine uplove u bračnu luku.
| Foto: Poitout Florian/ABACA/ABACA
Par je poznat po zajedničkim pojavljivanjima na crvenim tepisima i raskošnim kostimima za Noć vještica. Heidi je u više navrata govorila da se zbog razlike u godinama ne opterećuje, a Tom je razvio blizak odnos i s njezino četvero djece.
| Foto: Profimedia.hr
Kris Jenner, majka slavnih sestara Kardashian i Jenner, ljubav je pronašla s Coreyjem Gambleom, koji je od nje mlađi čak 25 godina. Njihova veza započela je 2014. godine, nakon što su se upoznali na zabavi modnog dizajnera Riccarda Tiscija na Ibizi.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Corey je s vremenom postao važan dio slavne obitelji, a gledatelji su ga često mogli vidjeti u reality emisijama Kardashianovih. Unatoč brojnim nagađanjima o vjenčanju i povremenim kritikama njihove veze, Kris i Corey godinama su ostali zajedno.
| Foto: Profimedia.hr
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kranjčar i glumica Zrinka Cvitešić jedan su od najpoznatijih domaćih parova koji svoju ljubav nastoje držati podalje od očiju javnosti. Zrinka je od Nike starija pet godina, a njihova veza započela je 2014. godine.
| Foto: DAVOR PUKLAVEC/PIXSELL
Zanimljivo je da ovo nije prvi put da je Kranjčar ljubav pronašao sa starijom partnericom. Njegova bivša supruga Simona Fistrić, s kojom ima kćer Loree, također je starija od njega, i to sedam godina.
| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Crnogorski glumac Momčilo Otašević i hrvatska glumica Jelena Perčin zaljubili su se tijekom zajedničkog rada na televizijskim projektima. Jelena je od Momčila starija devet godina, a njihova ljubavna priča privukla je veliku pozornost regionalne javnosti.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Vjenčali su se 2018. godine i zajedno dobili dvoje djece, kćer Mašu i sina Jakšu. Iako su dugo slovili za jedan od skladnijih glumačkih parova, njihov brak nije potrajao te su se razveli. Jelena iz prethodnog braka ima i kćer Lotu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
Jedna od najpoznatijih hrvatskih pjevačica Nina Badrić godinama je bila u ljubavi s poduzetnikom Bernardom Krasnićem, koji je od nje mlađi šest godina. Njihova veza trajala je dugo prije nego što su je odlučili okruniti brakom, a vjenčali su se 2006. godine na Hvaru.
| Foto: Žarko Bašić/Pixsell
Ipak, njihova ljubavna priča nije imala sretan završetak. Nakon brojnih uspona i padova par se razveo 2012. godine, a Nina je kasnije u intervjuima otvoreno govorila o ljubavi, samoći i životnim lekcijama koje je naučila nakon razvoda.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Severina i Igor Kojić bili su jedan od najeksponiranijih parova regionalne estrade, a njihova je ljubav izazivala pozornost i zbog razlike od 15 godina. Pjevačica je starija od bivšeg nogometaša i sina folk pjevača Dragana Kojića Kebe, no to ih nije spriječilo da se 2015. godine vjenčaju.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Njihovo raskošno beogradsko vjenčanje, poznato kao 'Moja srpska svadba', danima je punilo medijske stupce. Ipak, nakon šest godina braka, 2021. godine potvrdili su da je njihovoj ljubavi došao kraj, a Severina je nastavila svoj privatni život držati podalje od javnosti.
| Foto: Privatni album/
Pjevač Nick Jonas i glumica Priyanka Chopra privukli su veliku pozornost kada su 2018. godine započeli vezu, ponajviše zbog činjenice da je ona od njega starija deset godina. Njihova ljubav razvijala se velikom brzinom, a iste su se godine vjenčali na raskošnim ceremonijama u Indiji.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
U siječnju 2022. godine postali su roditelji djevojčice Malti Marie, koju su dobili uz pomoć surogat-majke. Priyanka je otvoreno govorila o kritikama zbog razlike u godinama, ističući kako se muškarce sa znatno mlađim partnericama rijetko propituje na isti način.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Kada su glumci Ashton Kutcher i Demi Moore 2003. godine započeli vezu, Hollywood nije prestajao govoriti o njihovoj ljubavi. Demi je od Ashtona starija oko 15 godina, a njihova je romansa izazvala dodatnu pozornost jer je glumica iza sebe već imala brak s Bruceom Willisom, s kojim je dobila tri kćeri.
| Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL
Vjenčali su se 2005. godine, a Ashton je razvio blizak odnos s Deminim kćerima. Ipak, njihova ljubav nije potrajala pa su se 2011. razišli, a razvod je finaliziran dvije godine kasnije. Demi je kasnije u memoarima otvoreno progovorila o problemima koji su obilježili njihov brak.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Jason Momoa godinama je govorio kako je u Lisu Bonet bio zaljubljen još kao dječak, kada ju je gledao u popularnoj seriji 'The Cosby Show'. Glumica je od njega starija oko 12 godina, a upoznali su se 2005. godine u jednom jazz klubu u New Yorku.
| Foto: Steven Bergman/Press Association/PIXSELL
Zajedno su dobili dvoje djece, a 2017. godine vjenčali su se nakon više od desetljeća veze. Njihova ljubavna priča dugo je slovila za jednu od najljepših u Hollywoodu, no 2022. objavili su da se razilaze. Razvod je finaliziran 2024. godine.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Australski glumac Hugh Jackman i njegova kolegica Deborra-Lee Furness upoznali su se 1995. godine na snimanju televizijske serije 'Correlli'. Ona je od njega starija 13 godina, a Hugh je više puta priznao da se u nju zaljubio gotovo odmah nakon upoznavanja.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Vjenčali su se 1996. godine i posvojili dvoje djece, a njihov brak dugo je bio jedan od najstabilnijih u Hollywoodu. Zato je javnost iznenadila vijest iz 2023. godine da se par razilazi nakon 27 godina braka. Njihov razvod finaliziran je 2025. godine.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Britanski glazbenik Harry Styles i glumica te redateljica Olivia Wilde započeli su vezu tijekom suradnje na filmu 'Don't Worry Darling'. Olivia je od Harryja starija deset godina, a njihova romansa postala je jedna od glavnih tema svjetskih tabloida početkom 2021. godine.
| Foto: PROFIMEDA
Njihova je veza izazvala dodatno zanimanje jer je Olivia prethodno bila u dugogodišnjoj vezi s glumcem Jasonom Sudeikisom, s kojim ima dvoje djece. Harry i Olivia zajedno su proveli gotovo dvije godine, a u studenome 2022. pojavila se vijest o njihovu prekidu.
| Foto: Doug Peters
Ljubavna veza violončelista Stjepana Hausera i pjevačice Jelene Rozge svojedobno je bila jedna od najpraćenijih na domaćoj estradi. Jelena je od Hausera starija devet godina, a njihova romansa započela je 2015. godine i ubrzo prerasla u ozbiljnu vezu.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
Par je bio i zaručen, a obožavatelji su s nestrpljenjem očekivali njihovo vjenčanje. Ipak, nakon otprilike dvije i pol godine ljubavi odlučili su krenuti svatko svojim putem, a o razlozima prekida nisu željeli previše govoriti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - (ilustrativna fotografija)
Glazbenik i maneken Vlaho Arbulić ljubav je pronašao s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović, koja je od njega starija 12 godina. Njihova veza započela je nakon Tatjanina razvoda od proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića, s kojim ima dvoje djece, Amber Mariju i Emanuela. Vlaho i Tatjana godinama su privlačili pozornost javnosti upravo zbog razlike u godinama, no nisu se previše obazirali na komentare.
| Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Par je 2014. godine dobio kćer Luce, a svoju su privatnost uglavnom nastojali čuvati daleko od medija. Iako su se povremeno zajedno pojavljivali u javnosti i dijelili trenutke iz obiteljskog života na društvenim mrežama, o svojoj vezi rijetko su govorili u intervjuima.
| Foto: Instagram/Tatjana Dragovic
Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte godinama izazivaju zanimanje javnosti zbog razlike od gotovo 24 godine. Upoznali su se dok je Emmanuel bio tinejdžer i učenik srednje škole u Amiensu, gdje je Brigitte predavala i vodila kazališnu radionicu.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Njihova ljubavna priča bila je posebno kontroverzna jer je Brigitte u vrijeme njihova upoznavanja bila udana i imala troje djece. Vjenčali su se 2007. godine, a ona mu je tijekom političke karijere postala jedna od najvažnijih osoba i najbližih suradnica.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija