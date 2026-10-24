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RAZLIKA IM NE SMETA

FOTO Njima su godine samo broj! Ovi poznati frajeri ljubav su pronašli sa starijim ženama

Ljubav ne poznaje godine, a to dokazuju i brojni slavni muškarci koji su svoje partnerice pronašli među znatno starijim ženama. Dok su neki zbog velike razlike u godinama godinama bili na meti kritika i komentara javnosti, drugi su svoje ljubavne priče okrunili brakom, a među njima su i dobro poznata lica s hrvatske estrade.
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FOTO Njima su godine samo broj! Ovi poznati frajeri ljubav su pronašli sa starijim ženama
Naša pjevačica Maja Šuput posljednjih je mjeseci privukla pozornost javnosti zbog veze s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog poduzetnika. | Foto: Instagram
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Naša pjevačica Maja Šuput posljednjih je mjeseci privukla pozornost javnosti zbog veze s Emilom Tedeschijem mlađim, sinom poznatog poduzetnika. | Foto: Instagram
Komentari 1

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