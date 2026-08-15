FOTO Obožavatelji su plakali i pjevali dok je lijes Bonnie Tyler prolazio ulicama Walesa...

Stotine ljudi izašle su u subotu na ulice Mumblesa u Walesu kako bi se oprostile od Bonnie Tyler, koja je 8. srpnja preminula u dobi od 75 godina. Dok su mrtvačka kola s njezinim lijesom prolazila mjestom u kojem je godinama živjela, okupljeni su pljeskali i zapjevali njezin najveći hit 'Total Eclipse of the Heart'.

Velška pjevačica, pravog imena Gaynor Hopkins, bila je jedna od najprepoznatljivijih rock pjevačica osamdesetih. Publika ju je pamtila po karakterističnom hrapavom glasu, a svjetsku slavu donijeli su joj hitovi 'It's a Heartache', 'Total Eclipse of the Heart' i 'Holding Out for a Hero'. Karijeru je gradila gotovo pet desetljeća, a 2013. predstavljala je Veliku Britaniju na Eurosongu s pjesmom 'Believe in Me'.

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Upravo je 'Total Eclipse of the Heart', pjesma koja ju je 1983. odvela na vrh britanske i američke ljestvice, odzvanjala ulicama dok su joj obožavatelji odavali počast. Lijes su prekrili velškom zastavom, a uz njega je stajala uokvirena fotografija pjevačice. Ljudi su čekali uz cestu s ružama i suncokretima u rukama, bacali cvijeće prema mrtvačkim kolima i pljeskali dok su prolazila. Mnogi su zaplakali, a neki su se međusobno tješili zagrljajima.

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Povorka je krenula prema njezinu domu Fernhillu u Mumblesu, gdje su se ljudi nastavili okupljati i ostavljati cvijeće uz zid kuće. Bonnie je preminula u bolnici u Portugalu, nedaleko od mjesta gdje je živjela sa suprugom Robertom Sullivanom. Nekoliko mjeseci ranije završila je u bolnici zbog komplikacija nakon puknuća slijepog crijeva te je morala na hitnu operaciju. Neko vrijeme provela je i u induciranoj komi.

Foto: PROFIMEDIA

Posljednji oproštaj nastavit će se u ponedjeljak. Komemoracija posvećena njezinu životu održat će se u podne u Swansea Minsteru, nakon čega će povorka krenuti prema Skewenu, mjestu u kojem je Bonnie rođena i odrasla. Nakon toga slijedi privatni obiteljski ispraćaj. Obitelj je zamolila obožavatelje da umjesto cvijeća, ako žele, doniraju organizacijama Noah's Ark Children's Hospital for Wales i Cerebral Palsy Cymru, koje je pjevačica podržavala.

Foto: PROFIMEDIA

Bonnie je glazbenu karijeru počela sedamdesetih, a prvi veći uspjeh ostvarila je pjesmom 'Lost in France' 1976. godine. Nekoliko godina kasnije njezin hrapavi glas postao je poznat diljem svijeta, a 'Total Eclipse of the Heart' pretvorio ju je u međunarodnu zvijezdu.

Posljednji put javno je nastupila u ožujku u londonskom Shepherd's Bush Empireu, a prije smrti pripremala se i za novu europsku turneju. Iza nje su ostali suprug Robert, gotovo pola stoljeća glazbene karijere i pjesme koje su njezini obožavatelji sad ponovno zapjevali dok su je ispraćali kroz Wales.