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FOTO Obožavatelji su plakali i pjevali dok je lijes Bonnie Tyler prolazio ulicama Walesa...

Piše Dora Pek,
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FOTO Obožavatelji su plakali i pjevali dok je lijes Bonnie Tyler prolazio ulicama Walesa...
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Foto: Profimedia
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Stotine ljudi okupile su se u Mumblesu kako bi odale počast slavnoj velškoj pjevačici, a povorku su ispratili cvijećem, pljeskom i njezinim hitom 'Total Eclipse of the Heart'

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Stotine ljudi izašle su u subotu na ulice Mumblesa u Walesu kako bi se oprostile od Bonnie Tyler, koja je 8. srpnja preminula u dobi od 75 godina. Dok su mrtvačka kola s njezinim lijesom prolazila mjestom u kojem je godinama živjela, okupljeni su pljeskali i zapjevali njezin najveći hit 'Total Eclipse of the Heart'.

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Velška pjevačica, pravog imena Gaynor Hopkins, bila je jedna od najprepoznatljivijih rock pjevačica osamdesetih. Publika ju je pamtila po karakterističnom hrapavom glasu, a svjetsku slavu donijeli su joj hitovi 'It's a Heartache', 'Total Eclipse of the Heart' i 'Holding Out for a Hero'. Karijeru je gradila gotovo pet desetljeća, a 2013. predstavljala je Veliku Britaniju na Eurosongu s pjesmom 'Believe in Me'.

Bonnie Tyler death
Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI

Upravo je 'Total Eclipse of the Heart', pjesma koja ju je 1983. odvela na vrh britanske i američke ljestvice, odzvanjala ulicama dok su joj obožavatelji odavali počast. Lijes su prekrili velškom zastavom, a uz njega je stajala uokvirena fotografija pjevačice. Ljudi su čekali uz cestu s ružama i suncokretima u rukama, bacali cvijeće prema mrtvačkim kolima i pljeskali dok su prolazila. Mnogi su zaplakali, a neki su se međusobno tješili zagrljajima.

Crowds line the route in Mumbles as Bonnie Tyler's coffin makes its way to Skewen, Wales. August 15th 2026
Foto: PROFIMEDIA

Povorka je krenula prema njezinu domu Fernhillu u Mumblesu, gdje su se ljudi nastavili okupljati i ostavljati cvijeće uz zid kuće. Bonnie je preminula u bolnici u Portugalu, nedaleko od mjesta gdje je živjela sa suprugom Robertom Sullivanom. Nekoliko mjeseci ranije završila je u bolnici zbog komplikacija nakon puknuća slijepog crijeva te je morala na hitnu operaciju. Neko vrijeme provela je i u induciranoj komi.

Bonnie Tyler death
Foto: PROFIMEDIA

Posljednji oproštaj nastavit će se u ponedjeljak. Komemoracija posvećena njezinu životu održat će se u podne u Swansea Minsteru, nakon čega će povorka krenuti prema Skewenu, mjestu u kojem je Bonnie rođena i odrasla. Nakon toga slijedi privatni obiteljski ispraćaj. Obitelj je zamolila obožavatelje da umjesto cvijeća, ako žele, doniraju organizacijama Noah's Ark Children's Hospital for Wales i Cerebral Palsy Cymru, koje je pjevačica podržavala.

Crowds line the route in Mumbles as Bonnie Tyler's coffin makes its way to Skewen, Wales. August 15th 2026
Foto: PROFIMEDIA

Bonnie je glazbenu karijeru počela sedamdesetih, a prvi veći uspjeh ostvarila je pjesmom 'Lost in France' 1976. godine. Nekoliko godina kasnije njezin hrapavi glas postao je poznat diljem svijeta, a 'Total Eclipse of the Heart' pretvorio ju je u međunarodnu zvijezdu. 

TOTAL ECLIPSE OF THE HEART Znate li koliko je Bonnie Tyler zaradila od velikog hita? Po njenim riječima - gotovo ništa!
Znate li koliko je Bonnie Tyler zaradila od velikog hita? Po njenim riječima - gotovo ništa!

Posljednji put javno je nastupila u ožujku u londonskom Shepherd's Bush Empireu, a prije smrti pripremala se i za novu europsku turneju. Iza nje su ostali suprug Robert, gotovo pola stoljeća glazbene karijere i pjesme koje su njezini obožavatelji sad ponovno zapjevali dok su je ispraćali kroz Wales.

Bonnie Tyler death
Foto: Andrew Matthews/PRESS ASSOCIATIO

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