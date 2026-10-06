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FOTO Od Gospodina Savršenog do Asia Expressa: Anastasia i Petar su prekinuli pa se pomirili

Nakon romantične avanture u 'Gospodinu Savršenom', Petar i Anastasia odlučili su se na potpuno drukčiji izazov. Kao par ulaze u 'Asia Express', gdje će umjesto vila, jahti i luksuznih spojeva morati funkcionirati pod puno težim uvjetima.
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FOTO Od Gospodina Savršenog do Asia Expressa: Anastasia i Petar su prekinuli pa se pomirili
Petar Rašić i Anastasia Kaleb upoznali su se tijekom pete sezone RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“, a njihova se ljubavna priča razvila pred kamerama. | Foto: rtl
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Petar Rašić i Anastasia Kaleb upoznali su se tijekom pete sezone RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“, a njihova se ljubavna priča razvila pred kamerama. | Foto: rtl
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