FOTO Od Gospodina Savršenog do Asia Expressa: Anastasia i Petar su prekinuli pa se pomirili

Nakon romantične avanture u 'Gospodinu Savršenom', Petar i Anastasia odlučili su se na potpuno drukčiji izazov. Kao par ulaze u 'Asia Express', gdje će umjesto vila, jahti i luksuznih spojeva morati funkcionirati pod puno težim uvjetima.
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Petar Rašić i Anastasia Kaleb upoznali su se tijekom pete sezone RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“, a njihova se ljubavna priča razvila pred kamerama.
| Foto: rtl
Petar Rašić i Anastasia Kaleb upoznali su se tijekom pete sezone RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“, a njihova se ljubavna priča razvila pred kamerama. |
Foto: rtl
Petar Rašić i Anastasia Kaleb upoznali su se tijekom pete sezone RTL-ova showa „Gospodin Savršeni“, a njihova se ljubavna priča razvila pred kamerama.
| Foto: rtl
Iako nisu odmah razgovarali, Petar je kasnije priznao da mu je Anastasia zapela za oko još prije njihova prvog razgovora. Upravo je ona na kraju osvojila njegovu posljednju ružu.
| Foto: RTL
Anastasia se u početku u showu borila za srce drugog „Gospodina Savršenog“, Karla Godeca, no nakon niza spojeva odlučila je priliku dati Petru. S njim je doživjela i svoj prvi poljubac u showu.
| Foto: RTL
Anastasia je tijekom showa više puta govorila o emocijama koje razvija prema Petru, a on je u finalu priznao da se zaljubio. Na kraju je upravo njoj uručio posljednju ružu.
| Foto: rtl
Nakon završetka showa Petar je govorio da je vjerovao u njihovu vezu i da se ono što je osjećao tijekom snimanja nakon showa samo potvrdilo. Njegovi su se bližnji, kako je tada rekao, također ugodno iznenadili Anastasijom.
| Foto: Privatni album
Njihova veza od početka je imala i praktičan izazov – udaljenost. Anastasia je iz Zadra, a Petar iz Kragujevca, pa su odlučili zajednički život graditi u Zagrebu.
| Foto: Privatni album
Tijekom lipnja njihova je veza izgledala stabilno. Zajedničke fotografije, zagrljaji i poljupci na društvenim mrežama pratiteljima su davali dojam da su nakon završetka showa nastavili graditi ozbiljnu vezu.
| Foto: rtl
Sredinom srpnja počela su nagađanja da je njihovoj vezi došao kraj. Anastasia je deaktivirala Instagram, a Petar je sa svog profila uklonio njihove zajedničke fotografije.
| Foto: rtl
Glasine su ubrzo dobile potvrdu. Anastasia je otkrila da su prekinuli i da je odluka bila njezina, no nije željela otkriti detalje. Rekla je tek da je bilo narušeno ono što smatra temeljem svake veze te Petru poželjela sve najbolje.
| Foto: RTL
Dok se Anastasia nakratko povukla s društvenih mreža, Petar se nakon prekida posvetio sebi, treninzima i zdravijim navikama. Na Instagramu je pokazivao kako provodi vrijeme u teretani i što jede.
| Foto: rtl
Već nekoliko dana poslije počeli su se pojavljivati znakovi da prekid možda nije konačan. Petar i Anastasia vratili su zajedničke fotografije na Instagram, a pratitelji su počeli nagađati da je ljubav ipak dobila novu priliku.
| Foto: RTL
Krajem srpnja više nije bilo dvojbe – Petar i Anastasia pomirili su se. Anastasia je objavila snimku njihova susreta i poljupca, a ubrzo su ponovno počeli dijeliti zajedničke fotografije i romantične trenutke.
| Foto: Instagram/Anastasia Kaleb
Nakon pomirenja par je ljeto proveo zajedno, između ostalog i u Zadru, gdje je Petar Anastasiju iznenadio buketom cvijeća. Zajedničkim fotografijama i snimkama pokazali su da su ponovno nerazdvojni.
| Foto: Instagram/Anastasia Kaleb
Nakon prekida i pomirenja dio pratitelja počeo je nagađati da je njihova veza samo dobro osmišljena promocija. Petar i Anastasia na takve su komentare odgovorili humorom, našalivši se na račun priča da je njihova ljubav samo PR.
| Foto: Instagram/Anastasia Kaleb
Nakon turbulentnog ljeta ponovno su uživali zajedno, a dio ljeta proveli su na Jadranu, između ostalog i na Dugom otoku. Njihove zajedničke objave pokazivale su da su nakon pomirenja nastavili uživati u vezi.
| Foto: RTL
Nakon romantične avanture u „Gospodinu Savršenom“, Petar i Anastasia odlučili su se na potpuno drukčiji izazov. Kao par ulaze u „Asia Express“, gdje će umjesto vila, jahti i luksuznih spojeva morati funkcionirati pod puno težim uvjetima.
| Foto: RTL
Pred ulazak u „Asia Express“ Petar je otkrio da su nakon „Gospodina Savršenog“ mnogi sumnjali u budućnost njihove veze. „Dosta ljudi nam je govorilo da smo ukočeni, da nakon showa nemamo neku budućnost i da nećemo biti zajedno“, rekao je Petar.
| Foto: Instagram/Anastasia Kaleb
Anastasia je zato poručila da u „Asia Express“ ulaze kako bi svima dokazali suprotno.
| Foto: Instagram/Anastasia Kaleb
Foto Instagram/Anastasia Kaleb
Foto Instagram/Anastasia Kaleb
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram