FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić

Nakon toga, njezina solo karijera kreće putem festivala. Godine 2008. na Zagrebfestu s pjesmom "Kiša" osvaja sve što se moglo: prvu nagradu publike, prvu nagradu žirija i nagradu za najbolju skladbu. Njezina polica s trofejima brzo se punila - nagrade za najbolju interpretaciju na ključnim domaćim festivalima, od MIK-a do Splita, te Grand Prix Melodija hrvatskog juga potvrđuju da se radi o pjevačici iznimnih vokalnih mogućnosti. To je karijera zbog koje je, naposljetku, odustala i od upisanog studija ekonomije. | Foto: instagram