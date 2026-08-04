FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić

Lidija Bačić, splitska pjevačica poznatija kao Lille, danas slavi 41. rođendan, a njezina karijera i dalje je enigma koja fascinira i dijeli javnost. Dok je jedni vide isključivo kao seks-simbol čija popularnost počiva na provokativnim fotografijama, drugi pamte njezine vokalne sposobnosti i vitrine pune glazbenih nagrada. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
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Malo je poznato da je Lidijin put započeo daleko od bljeskalica pametnih telefona. Na scenu je stala kao desetogodišnjakinja, a već 1997. na Dječjem festivalu odnosi dvostruku pobjedu, osvojivši prvu nagradu i žirija i publike.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Malo je poznato da je Lidijin put započeo daleko od bljeskalica pametnih telefona. Na scenu je stala kao desetogodišnjakinja, a već 1997. na Dječjem festivalu odnosi dvostruku pobjedu, osvojivši prvu nagradu i žirija i publike.
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Malo je poznato da je Lidijin put započeo daleko od bljeskalica pametnih telefona. Na scenu je stala kao desetogodišnjakinja, a već 1997. na Dječjem festivalu odnosi dvostruku pobjedu, osvojivši prvu nagradu i žirija i publike.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Prije solo voda, kalila se kao glavni vokal grupe Perle, s kojom je sedam godina nastupala i dvaput se pojavila na Dori. Paralelno je pjevala i duhovnu glazbu u sastavu VIS Rafael. Pravi proboj dogodio se 2005. godine u drugoj sezoni showa "Hrvatski idol", gdje je osvojila visoko drugo mjesto i pokazala raskoš svog vokala.
| Foto: Instagram
Nakon toga, njezina solo karijera kreće putem festivala. Godine 2008. na Zagrebfestu s pjesmom "Kiša" osvaja sve što se moglo: prvu nagradu publike, prvu nagradu žirija i nagradu za najbolju skladbu. Njezina polica s trofejima brzo se punila - nagrade za najbolju interpretaciju na ključnim domaćim festivalima, od MIK-a do Splita, te Grand Prix Melodija hrvatskog juga potvrđuju da se radi o pjevačici iznimnih vokalnih mogućnosti. To je karijera zbog koje je, naposljetku, odustala i od upisanog studija ekonomije.
| Foto: instagram
Ipak, prekretnica u percepciji javnosti događa se s jačanjem društvenih mreža. Lidija Bačić shvatila je moć vizualnog identiteta i pretvorila svoje tijelo u najjači marketinški alat. Njezin Instagram profil, koji prati više od 600.000 ljudi, postao je platforma za pomno birane fotografije na kojima ističe svoje obline, često pozirajući u minijaturnim kupaćim kostimima ili uskoj odjeći.
| Foto: instagram
Svaka takva objava redovito izaziva lavinu reakcija i skuplja desetke tisuća lajkova. Iako tvrdi da ne bi objavila potpuno nagu fotografiju, svjesno objavljuje segmente koji golicaju maštu. Svoju filozofiju sažela je u danas već legendarnoj izjavi.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
- Pa, casual, usko. Jao, nedavno sam pročitala dobru konstataciju, naime: moje tijelo je kao Porsche, šteta bi bila da je u garaži. Volim istaknuti obline, što rade i druge žene u svijetu, od Sofije Vergare do Rihanne - rekla je jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Ona se brani od kritika i etikete "golišavosti", tvrdeći da je to njezin stil i da ne radi ništa što ne rade i svjetske zvijezde. Ponosna je na svoj izgled i često ističe kako ne koristi programe za uređivanje fotografija.
| Foto: Leonardo Bosnar
- Ja još bolje izgledam uživo, snimim često i video uz fotku da bude jasno kako ne obrađujem slike jer to mrzim. Srećom, ja uživo dobijem još više pohvala nego na slikama - smatra pjevačica.
| Foto: Leonardo Bosnar
Iza tog imidža krije se predana profesionalka koja u potpunosti kontrolira svoju karijeru. U jednom je intervjuu otkrila da je u šest godina odradila čak 570 koncerata, što je gotovo sto nastupa godišnje. Pandemija koronavirusa teško ju je pogodila, otkazavši joj gotovo sve nastupe, što je donijelo milijunske gubitke. Ipak, ni tada nije pokazivala zabrinutost za vlastite financije.
| Foto: instagram
- Imam dovoljno novca koji sam zaradila svojim koncertima i meni je dobro. Teže je ljudima koji gube posao i nemaju ništa na računu - izjavila je tada.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
Često naglašava kako je sve u karijeri postigla sama, bez lobija, moćnih menadžera ili sponzora. Ta neovisnost omogućila joj je da gradi karijeru po vlastitim pravilima. Dok mediji bruje o njezinom izgledu, privatni život drži daleko od očiju javnosti. Priznala je da nije u vezi i da ne traži aktivno ljubav, ali je otkrila i svoju veliku intimnu želju.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
- Želim brak i puno djece. I sama sam iz velike obitelji, imam dvije sestre, Doru i Luciju, i brata Franka. Tako da i sama želim veliku obitelj i puno djece i tako će i biti - zaključila je.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Novogradiško glazbeno ljeto/Facebook
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto promo
Foto promo
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto Instagram
Foto Sime Zelic /PIXSELL
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto karlo šutalo
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto karlo šutalo
Foto karlo šutalo
Foto karlo šutalo
Foto Dario Njavro
Foto Dario Njavro
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto tiktok
Foto /Instagram
Foto /Instagram
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)
Foto Instagram/Youtube/Screenshot
Foto Instagram/Youtube/Screenshot
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Josip Regovic/Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL.
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL/Zadarski list
Foto Ivana Prkačin/24sata
Foto Sime Zelic /PIXSELL
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto PROMO
Foto Damir Spehar/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Screenshot/Fifa
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto PIXSELL/kolaz
Foto sandra simunovic/pixsell
Foto CMC
Foto Marko Juric/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Privatni album/
Foto Instagram/Ida Solbakken
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram/Ida Solbakken