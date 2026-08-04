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NITKO KAO LILLE!

FOTO Od najdubljih dekoltea do najtanjih tangica: Pogledajte 100 seksi izdanja Lidije Bačić

Lidija Bačić, splitska pjevačica poznatija kao Lille, danas slavi 41. rođendan, a njezina karijera i dalje je enigma koja fascinira i dijeli javnost. Dok je jedni vide isključivo kao seks-simbol čija popularnost počiva na provokativnim fotografijama, drugi pamte njezine vokalne sposobnosti i vitrine pune glazbenih nagrada. U galeriji pogledajte sva njezina golišava izdanja.
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Koncert Lidije Bačić u Gradacu
Malo je poznato da je Lidijin put započeo daleko od bljeskalica pametnih telefona. Na scenu je stala kao desetogodišnjakinja, a već 1997. na Dječjem festivalu odnosi dvostruku pobjedu, osvojivši prvu nagradu i žirija i publike. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Malo je poznato da je Lidijin put započeo daleko od bljeskalica pametnih telefona. Na scenu je stala kao desetogodišnjakinja, a već 1997. na Dječjem festivalu odnosi dvostruku pobjedu, osvojivši prvu nagradu i žirija i publike. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Komentari 4

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