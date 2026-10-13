FOTO Od najluđih kostima do mišića: Transformacije slavnog Borata ostavljaju bez riječi

Jedan od najkontroverznijih komičara današnjice tijekom karijere mijenjao je frizure, kostime, naglaske, pa čak i vlastito tijelo. Od osebujnog kazahstanskog novinara do mišićavog Mephista, transformacije Sache Barona Cohena uvijek iznova iznenađuju publiku.
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Britanski glumac, komičar i scenarist Sacha Baron Cohen tijekom gotovo tri desetljeća karijere dokazao je da je pravi majstor prerušavanja. Publika ga pamti kao Borata, Ali G-ja i Brüna, likove koji su svojim neobičnim izgledom, provokativnim humorom i kontroverznim nastupima osvojili svijet. Glumac, koji danas slavi 55. rođendan, tijekom godina toliko je puta promijenio izgled da ga je u pojedinim ulogama gotovo nemoguće prepoznati. Iza njegovih transformacija kriju se sati šminkanja, neobični kostimi, ali i ozbiljne fizičke pripreme.
| Foto: Marco Provvisionato/Milestone Me
Britanski glumac, komičar i scenarist Sacha Baron Cohen tijekom gotovo tri desetljeća karijere dokazao je da je pravi majstor prerušavanja. Publika ga pamti kao Borata, Ali G-ja i Brüna, likove koji su svojim neobičnim izgledom, provokativnim humorom i kontroverznim nastupima osvojili svijet. Glumac, koji danas slavi 55. rođendan, tijekom godina toliko je puta promijenio izgled da ga je u pojedinim ulogama gotovo nemoguće prepoznati. Iza njegovih transformacija kriju se sati šminkanja, neobični kostimi, ali i ozbiljne fizičke pripreme. |
Foto: Marco Provvisionato/Milestone Me
Britanski glumac, komičar i scenarist Sacha Baron Cohen tijekom gotovo tri desetljeća karijere dokazao je da je pravi majstor prerušavanja. Publika ga pamti kao Borata, Ali G-ja i Brüna, likove koji su svojim neobičnim izgledom, provokativnim humorom i kontroverznim nastupima osvojili svijet. Glumac, koji danas slavi 55. rođendan, tijekom godina toliko je puta promijenio izgled da ga je u pojedinim ulogama gotovo nemoguće prepoznati. Iza njegovih transformacija kriju se sati šminkanja, neobični kostimi, ali i ozbiljne fizičke pripreme.
| Foto: Marco Provvisionato/Milestone Me
Jedna od njegovih prvih velikih transformacija bila je ona u Ali G-ja, osebujnog britanskog voditelja koji se pojavio krajem devedesetih. Prepoznatljiv po žutim trenirkama, velikim sunčanim naočalama, kapama i raskošnom nakitu, Ali G postao je jedan od najpoznatijih likova britanske televizijske komedije.
| Foto: YouTube/screenshot
Baron Cohen kroz njega je vodio razgovore s političarima i poznatim osobama, postavljajući im apsurdna pitanja i često ih dovodeći u neugodne situacije. Lik je 2002. dobio vlastiti film "Ali G Indahouse", a ove godine ponovno se vraća na veliko platno.
| Foto: YouTube/screenshot
Vjerojatno najpoznatija transformacija u njegovoj karijeri dogodila se kada je postao Borat Sagdiyev, izmišljeni kazahstanski novinar koji putuje Amerikom i upoznaje njezine stanovnike.
| Foto: Twitter
S gustim crnim brkovima, neobičnom frizurom i sivim odijelom, Baron Cohen stvorio je lik koji je postao globalni fenomen. Film "Borat" iz 2006. godine donio mu je svjetsku slavu, a ulozi se vratio 2020. u nastavku koji je ponovno izazvao brojne reakcije.
| Foto: YouTube screenshot
Nakon Borata, Baron Cohen ponovno je šokirao publiku transformacijom u Brüna Gehardа, ekscentričnog austrijskog modnog novinara opsjednutog slavom i svijetom poznatih.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Za ovu ulogu nosio je plavu kosu, ekstravagantne modne kombinacije i provokativne kostime koji su nerijetko privlačili više pozornosti od samog filma.
| Foto: pixsell/ilsutracija
"Brüno" je u kina stigao 2009. godine, a glumac je kroz ovaj lik ismijavao površnost modne industrije, opsjednutost slavom i društvene predrasude.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Foto pixsell/ilsutracija
U filmu "The Dictator" iz 2012. godine Baron Cohen utjelovio je admirala generala Haffaza Aladeena, ekscentričnog vođu izmišljene države Wadije. Za ovu ulogu pustio je gustu bradu, nosio raskošne vojne uniforme, sunčane naočale i brojne medalje.
| Foto: YouTube/screenshot
Njegov lik bio je karikatura autoritarnih vladara, a glumac se kao Aladeen pojavljivao i na promocijama filma, nastavljajući svoju tradiciju brisanja granice između glumca i lika.
| Foto: PR fotografija
Jednu od vizualno najupečatljivijih transformacija ostvario je u mjuziklu "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" iz 2007. godine. U filmu redatelja Tima Burtona, uz Johnnyja Deppa, glumio je ekscentričnog brijača Adolfa Pirellija.
| Foto: YouTube/screenshot
S kovrčavom kosom, teatralnim kostimima i naglašenim talijanskim naglaskom pokazao je da se jednako dobro snalazi i u raskošnim holivudskim produkcijama.
| Foto: YouTube/screenshot
U filmskoj adaptaciji slavnog mjuzikla "Les Misérables" iz 2012. godine Baron Cohen pojavio se kao Monsieur Thénardier, beskrupulozni gostioničar koji sa suprugom, koju glumi Helena Bonham Carter, iskorištava svoje goste.
| Foto: YouTube/screenshot
Neuredna kosa, izražena šminka, prljava odjeća i groteskni izrazi lica učinili su ga gotovo neprepoznatljivim. Uloga mu je omogućila da spoji komičarski talent s pjevanjem i glumom u jednoj od najpoznatijih glazbenih priča svih vremena.
| Foto: YouTube/screenshot
Za akcijsku komediju "Grimsby" iz 2016. godine Baron Cohen ponovno je promijenio izgled. Glumio je Nobbyja Butchera, neotesanog nogometnog navijača iz engleskog grada Grimsbyja, koji se nakon godina razdvojenosti ponovno susreće s bratom, tajnim agentom.
| Foto: YouTube/screenshot
S neobičnom frizurom, velikim zaliscima, ležernom sportskom odjećom i prepoznatljivim britanskim naglaskom stvorio je još jedan osebujan lik.
| Foto: YouTube/screenshot
U Disneyjevu filmu "Alice Through the Looking Glass" iz 2016. godine Baron Cohen utjelovio je Vrijeme, fantastično biće koje upravlja protokom vremena. Za ovu ulogu nosio je raskošnu kostimografiju nadahnutu satnim mehanizmima, uz neobičnu frizuru i upečatljivu šminku.
| Foto: YouTube/screenshot
Njegov izgled bio je potpuno drukčiji od onoga na koji je publika navikla u filmovima o Boratu i Brünu, a uloga mu je omogućila da pokaže drukčiju stranu svojeg glumačkog talenta.
| Foto: YouTube/screenshot
Jedna od njegovih najzapaženijih dramskih transformacija dogodila se 2020. godine u filmu "The Trial of the Chicago 7", u kojem je utjelovio američkog političkog aktivista Abbieja Hoffmana. S dužom kovrčavom kosom, bradom i odjećom karakterističnom za šezdesete godine prošlog stoljeća, Baron Cohen gotovo je potpuno odbacio svoj uobičajeni komičarski imidž. Njegova izvedba donijela mu je nominaciju za Oscara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.
| Foto: YouTube/screenshot
Možda najveće iznenađenje u njegovoj karijeri dogodilo se 2025. godine kada se pojavio kao Mephisto, demonski negativac iz Marvelova svijeta, u seriji "Ironheart". Glumac je za potrebe nove faze karijere prošao veliku fizičku transformaciju, a javnost je posebno iznenadio kada je na naslovnici časopisa "Men's Fitness" pokazao isklesane trbušne mišiće i znatno snažniju figuru. Tada 53-godišnji glumac našalio se da je riječ o njegovoj krizi srednjih godina.
| Foto: YouTube/screenshot
Foto Daniel Leal-Olivas/PRESS ASSOCIA
Foto O'Connor/AFF-USA.com
Foto Milan Sabic/PIXSELL
Foto Instagram