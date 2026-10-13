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SVE ZBOG ULOGA

FOTO Od najluđih kostima do mišića: Transformacije slavnog Borata ostavljaju bez riječi

Jedan od najkontroverznijih komičara današnjice tijekom karijere mijenjao je frizure, kostime, naglaske, pa čak i vlastito tijelo. Od osebujnog kazahstanskog novinara do mišićavog Mephista, transformacije Sache Barona Cohena uvijek iznova iznenađuju publiku.
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Marco Provvisionato/Milestone Me
Britanski glumac, komičar i scenarist Sacha Baron Cohen tijekom gotovo tri desetljeća karijere dokazao je da je pravi majstor prerušavanja. Publika ga pamti kao Borata, Ali G-ja i Brüna, likove koji su svojim neobičnim izgledom, provokativnim humorom i kontroverznim nastupima osvojili svijet. Glumac, koji danas slavi 55. rođendan, tijekom godina toliko je puta promijenio izgled da ga je u pojedinim ulogama gotovo nemoguće prepoznati. Iza njegovih transformacija kriju se sati šminkanja, neobični kostimi, ali i ozbiljne fizičke pripreme. | Foto: Marco Provvisionato/Milestone Me
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Britanski glumac, komičar i scenarist Sacha Baron Cohen tijekom gotovo tri desetljeća karijere dokazao je da je pravi majstor prerušavanja. Publika ga pamti kao Borata, Ali G-ja i Brüna, likove koji su svojim neobičnim izgledom, provokativnim humorom i kontroverznim nastupima osvojili svijet. Glumac, koji danas slavi 55. rođendan, tijekom godina toliko je puta promijenio izgled da ga je u pojedinim ulogama gotovo nemoguće prepoznati. Iza njegovih transformacija kriju se sati šminkanja, neobični kostimi, ali i ozbiljne fizičke pripreme. | Foto: Marco Provvisionato/Milestone Me
Komentari 1

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