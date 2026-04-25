FOTO Od punašne Bridget Jones do vitke Judy Garland: Evo kako se mijenjala Renée Zellweger

Američka glumica Renée Zellweger poznata je po ulozi Bridget Jones, a briljirala je u brojnim drugim naslovima. Zbog uloga je nerijetko dobivala i gubila na težini. Danas slavi 57. rođendan, a u galeriji pogledajte sve njezine promjene.
Renée Kathleen Zellweger rođena je 25. travnja 1969. godine u Teksasu, u malom mjestu nedaleko od Houstona. Tijekom školovanja u srednjoj školi Katy bavila se sportom i cheerleadingom, no tek je na Sveučilištu Texas u Austinu otkrila svoju strast prema glumi, koja je vrlo brzo odredila njezin životni put.
| Foto: PA/Pixsell
Renée Kathleen Zellweger rođena je 25. travnja 1969. godine u Teksasu, u malom mjestu nedaleko od Houstona. Tijekom školovanja u srednjoj školi Katy bavila se sportom i cheerleadingom, no tek je na Sveučilištu Texas u Austinu otkrila svoju strast prema glumi, koja je vrlo brzo odredila njezin životni put.
|
Foto: PA/Pixsell
Renée Kathleen Zellweger rođena je 25. travnja 1969. godine u Teksasu, u malom mjestu nedaleko od Houstona. Tijekom školovanja u srednjoj školi Katy bavila se sportom i cheerleadingom, no tek je na Sveučilištu Texas u Austinu otkrila svoju strast prema glumi, koja je vrlo brzo odredila njezin životni put.
| Foto: PA/Pixsell
Prve korake u filmskoj industriji napravila je kroz manje uloge u filmovima kao što su "Dazed and Confused" i "Reality Bites". Ipak, pravu pažnju kritike privukla je svojim nastupima u nezavisnim filmovima kao što su "Love and a .45" i "The Whole Wide World", u kojem je glumila uz Vincenta D'Onofrija. Upravo su te uloge pokazale njezin talent i otvorile joj vrata većim projektima.
| Foto: PA/Pixsell
Pravi proboj dogodio se kada ju je redatelj Cameron Crowe angažirao za film "Jerry Maguire", gdje je glumila uz Toma Cruisea. Uloga Dorothy Boyd donijela joj je globalnu prepoznatljivost.
| Foto: PA/Pixsell
Umjesto da odmah krene putem velikih holivudskih blockbustera, Zellweger se odlučila za riskantnije, umjetnički ambicioznije projekte kao što su "Deceiver i "A Price Above Rubies". Posebno se istaknula i u filmu "One True Thing", gdje je glumila uz Meryl Streep.
| Foto: PA/Pixsell
Krajem devedesetih i početkom 2000-ih njezina popularnost dodatno je rasla. U romantičnoj komediji "Me, Myself and Irene" glumila je uz Jima Carreyja, s kojim je u to vrijeme bila i u vezi. Iste godine osvojila je Zlatni globus za ulogu u filmu "Nurse Betty".
| Foto: PA/Pixsell
Veliki uspjeh doživjela je 2001. godine kao Bridget u filmu "Dnevnik Bridget Jones", adaptaciji popularnog romana Helen Fielding. Uz Hugha Granta i Colina Firtha, Zellweger je briljirala u ulozi simpatične i nesigurne Britanke, što joj je donijelo nominaciju za Oscara. Ulogu je ponovila u nastavcima "Bridget Jones: The Edge of Reason" i "Bridget Jones's Baby".
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Godine 2003. ostvarila je još jedan veliki uspjeh u mjuziklu "Chicago", gdje je glumila uz Richarda Gerea i Catherine Zetu-Jones, čime je zaradila novu nominaciju za Oscara. Već sljedeće godine osvojila je prestižnu nagradu za najbolju sporednu glumicu za ulogu u filmu "Cold Mountain".
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Tijekom narednih godina nastavila je nizati raznolike uloge u filmovima poput "Cinderella Man" uz Russella Crowea, zatim "Miss Potter", gdje je utjelovila poznatu autoricu dječjih knjiga Beatrix Potter, kao i u projektima "Leatherheads" i "Appaloosa".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Nakon intenzivnog razdoblja rada, Zellweger je 2009. godine odlučila uzeti pauzu od glume koja je potrajala šest godina. Sama je kasnije izjavila kako joj je taj odmak bio nužan za osobni i kreativni oporavak. Povratak na scenu obilježila je zrelijim i snažnijim ulogama, uključujući seriju "What/If" te posebno zapaženu interpretaciju legendarne Judy Garland u filmu "Judy", za koju je osvojila Oscara.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Osim profesionalnog života, njezin privatni život često je bio pod povećalom javnosti. Bila je zaručena za Jima Carreya, a kratko je bila u braku s glazbenikom Kennyjem Chesneyjem. Također je bila u vezi s Bradleyjem Cooperom i kasnije s Doyleom Bramhallom II.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
U centru pažnje medija nerijetko je bila i zbog svoje težine. Naime, zbog uloge Bridget Jones morala je dobiti nekoliko kilograma, koje je kasnije izgubila zahvaljujući intenzivnoj dijeti i treninzima.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Promjena težine više je nego očita po njezinim starijim fotografijama. Često je spominjala kako su dijete "precijenjene" te je obožavateljima savjetovala da se radije usredotoče na zdraviji način života.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Foto Ian West/Press Association/PIXSELL
Foto pixsell/ilsutracija
Foto Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Foto Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL
Foto PIXSELL/REUTERS/Instagram/kolaz
Foto A.M.P.A.S./REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Universal/Studio Canal/Miramax/Kobal/REX/Shutterstock
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Isabel Infantes/REUTERS - ilustrativna fotografija
Foto Isabel Infantes/REUTERS - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto DICA, CHBA
Foto Isabel Infantes/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS