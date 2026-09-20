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VEZE I BRAKOVI

FOTO Od 'romanse iz ljubića' do 'savršenog' Šime Eleza: Evo koga je sve ljubila Maja Šuput

Maja Šuput se prošle godine razvela od Nenada Tatarinova, a nekoliko mjeseci kasnije 'pala' je na šarm bivšeg Gospodina Savršenog Šime Eleza. U nedjelju je snimljena na Zračnoj luci Franjo Tuđman u društvu mlađeg muškarca...
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FOTO Od 'romanse iz ljubića' do 'savršenog' Šime Eleza: Evo koga je sve ljubila Maja Šuput
'Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno', ispričao nam je čitatelj koji je snimio Maju Šuput u društvu mlađeg muškarca.  | Foto: Čitatelj 24sata
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'Na prijavi za let su baš bili posebno bliski, zagrlili su se i čak su se ljubili neko vrijeme. Ne znam kamo putuju, ali Maja je u jednom trenutku slikala onaj veliki pano na kojem pišu polasci letova. Inače su jako opušteni oboje, drže se za ruke, smiju se i baš djeluju zaljubljeno', ispričao nam je čitatelj koji je snimio Maju Šuput u društvu mlađeg muškarca.  | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 5

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