FOTO Od Ronalda i Jordana do Bezosa i Beyonce: Ove su slavne face ljetovale na našoj obali

Hrvatska je zadnjih godina omiljena destinacija brojnih svjetskih zvijezda koje su na Jadranu tražile odmor daleko od svjetala reflektora. Beyonce, Jay-Z, Jeff Bezos, Katy Perry, Orlando Bloom, Michael Jordan, David Beckham i brojna druga velika imena uživala su u ljepotama hrvatske obale
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Sean Diddy Combs, Mathew McCounaghey, Woody Harelson, Chris Rock, Sascha Baron Cohen i David Spade 2022. su se zabavljali na jahti kraj Dubrovnika
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Sean Diddy Combs, Mathew McCounaghey, Woody Harelson, Chris Rock, Sascha Baron Cohen i David Spade 2022. su se zabavljali na jahti kraj Dubrovnika |
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Sean Diddy Combs, Mathew McCounaghey, Woody Harelson, Chris Rock, Sascha Baron Cohen i David Spade 2022. su se zabavljali na jahti kraj Dubrovnika
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Bila je to godina kada je Will Smith na dodjeli Oscara opalio šamar voditelju, Chrisu Rocku
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
David i Victoria Beckham su u Hrvatsku dolazili 2022. i 2023. Posjetili su Dubrovnik, Šipan i Lopud
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Legendarni Barney Stinson, odnosno Neil Patrick Harris sa suprugom Davidom Burtkom 2021. je posjetio Hvar
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Claudia Schiffer u Hrvatskoj je ljetovala početkom kolovoza 2022. godine, kada je posjetila Dubrovnik i njegovu okolicu
| Foto: Instagram/Claudia Schiffer
Katty Perry je 2023. ljetovala s tadašnjim dečkom Orlandom Bloomom i Jeffom Bezosom. Bili su u Dubrovniku i na Šipanu
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
I pjevač Usher bio je tog ljeta s ekipom sa Bezosove jahte
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Beyonce i Jay Z više su se puta vraćali u Hrvatsku na ljetovanje. Bili su na Hvaru, Korčuli, u Cavtatu i Dubrovniku
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Jednom su se prigodom sukobili s fotografima u Dubrovniku jer nisu željeli da ih se fotografira
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Harrison Ford je sa suprugom Calistom Flockhart 2021. odmarao u vili u Dubrovniku. Oni su pak, strpljivo pozirali fotografima
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Demi Moore je s prijateljima odmarala u istoj vili u Dubrovniku, kao i Harrison Ford. Ona je došla krajem kolovoza 2021., a Ford početkom istog mjeseca
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez posjetili su Dubrovnik i Lapad 2019. Stigli su privatnim avionom i odsjeli u Vili Šeherezadi
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Tom Cruise je među prvima otkrio čari naše obale, pa ju je posjetio dva puta: 2004. je bio u Dubrovniku i na Mljetu, a 2012. na Hvaru
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Frontmen U2-a je sa suprugom Sarinom Potgieter ljetovao u Dubrovniku 2021.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Michael Jordan dva je puta dolazio u Hrvatsku, 2021. i prošle godine. Posjetio je Dubrovnik, Hvar i Skradin
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Magic Johnson je 2020. proveo gotovo mjesec dana ploveći Jadranom. Bratio se i tri godine kasnije, a posjetio je Split, Hvar, Korčulu, Vis i Krku
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL
I Jeff Bezose je više puta dolazio u Hrvatsku i na svojoj jahti se družio uglavnom sa glumcima i pjevačima
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Ove godine poveo je suprugu Lauru Sanchez na krstarenje Jadranom
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Roger Federer dva je puta dolazio odmoriti u Hrvatsku. 2121. bio je s obitelji na Lošinju, a 2023. je posjetio NP Krka
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Venus Williams posjetila je Zadar 2022. godine
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Miroslav Lelas/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Grgo Jelavic/24sata
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL