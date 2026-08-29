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100 FOTKI SVJETSKE ELITE

FOTO Od Ronalda i Jordana do Bezosa i Beyonce: Ove su slavne face ljetovale na našoj obali

Hrvatska je zadnjih godina omiljena destinacija brojnih svjetskih zvijezda koje su na Jadranu tražile odmor daleko od svjetala reflektora. Beyonce, Jay-Z, Jeff Bezos, Katy Perry, Orlando Bloom, Michael Jordan, David Beckham i brojna druga velika imena uživala su u ljepotama hrvatske obale
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ARHIVA - 2022. EKSKLUZIVNO: Američki raper Sean "Diddy" Combs u društvu Chris Rocka, Woodyja Harrelsona i Sache Barona Cohena na jahti kod Splita
Sean Diddy Combs, Mathew McCounaghey, Woody Harelson, Chris Rock, Sascha Baron Cohen i David Spade 2022. su se zabavljali na jahti kraj Dubrovnika | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Sean Diddy Combs, Mathew McCounaghey, Woody Harelson, Chris Rock, Sascha Baron Cohen i David Spade 2022. su se zabavljali na jahti kraj Dubrovnika | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Komentari 1

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