FOTO Od viralne senzacije do kraljice skandala: Šokirala je fanove, svađala se s njima...

Američka reperica i pjevačica Doja Cat danas slavi 31. rođendan, a iza nje je karijera obilježena velikim glazbenim uspjesima, neobičnim modnim izdanjima i kontroverzama koje su nerijetko zasjenile njezine pjesme. Proslavila se hitovima 'Say So', 'Kiss Me More' i 'Paint The Town Red', osvojila Grammy i postala jedna od najprepoznatljivijih glazbenica svoje generacije. Ipak, osim po glazbi, javnost je pamti i po provokativnim nastupima, sukobima s obožavateljima te izjavama koje su izazivale burne reakcije na društvenim mrežama.
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Tijekom godina Doja Cat više je puta završila na meti kritika zbog uvredljivih komentara, starih objava i suradnje s kontroverznim producentom Dr. Lukeom. Njezina sklonost provociranju publike i poigravanju vlastitim imidžem donijela joj je reputaciju jedne od najnepredvidljivijih zvijezda današnjice. Dok je jedni smatraju kreativnom umjetnicom koja odbija igrati prema pravilima glazbene industrije, drugi joj zamjeraju odnos prema obožavateljima i način komunikacije. Unatoč svemu, njezina popularnost nastavila je rasti, a svaka nova transformacija ponovno je privlačila pozornost javnosti.
| Foto: Instagram
Tijekom godina Doja Cat više je puta završila na meti kritika zbog uvredljivih komentara, starih objava i suradnje s kontroverznim producentom Dr. Lukeom. Njezina sklonost provociranju publike i poigravanju vlastitim imidžem donijela joj je reputaciju jedne od najnepredvidljivijih zvijezda današnjice. Dok je jedni smatraju kreativnom umjetnicom koja odbija igrati prema pravilima glazbene industrije, drugi joj zamjeraju odnos prema obožavateljima i način komunikacije. Unatoč svemu, njezina popularnost nastavila je rasti, a svaka nova transformacija ponovno je privlačila pozornost javnosti.
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Foto: Instagram
Tijekom godina Doja Cat više je puta završila na meti kritika zbog uvredljivih komentara, starih objava i suradnje s kontroverznim producentom Dr. Lukeom. Njezina sklonost provociranju publike i poigravanju vlastitim imidžem donijela joj je reputaciju jedne od najnepredvidljivijih zvijezda današnjice. Dok je jedni smatraju kreativnom umjetnicom koja odbija igrati prema pravilima glazbene industrije, drugi joj zamjeraju odnos prema obožavateljima i način komunikacije. Unatoč svemu, njezina popularnost nastavila je rasti, a svaka nova transformacija ponovno je privlačila pozornost javnosti.
| Foto: Instagram
Doja Cat rođena je 21. listopada 1995. u Los Angelesu, a njezino umjetničko ime nastalo je spajanjem naziva vrste marihuane i ljubavi prema mačkama. Odrasla je uz majku Deborah Sawyer, slikaricu i dizajnericu odjeće, dok njezin otac, južnoafrički glumac i plesač Dumisani Dlamini, nije bio značajnije prisutan u njezinu odrastanju.
| Foto: Instagram
Glazbom se počela baviti vrlo rano, a prvu pjesmu napisala je majci kada je imala samo osam godina. Kao tinejdžerica sama je učila pjevati i stvarati glazbu na računalu, a sa 16 godina napustila je školu kako bi se ozbiljnije posvetila glazbenoj karijeri.
| Foto: Instagram
Njezine pjesme objavljene na SoundCloudu privukle su pozornost producenata, među kojima je bio i Dr. Luke, koji joj je 2013. ponudio diskografski ugovor. Već sljedeće godine objavila je debitantski EP 'Purrr!', dok je prvi studijski album 'Amala' stigao 2018. godine, ali u početku nije ostvario značajniji komercijalni uspjeh.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Pravi preokret dogodio se 2018. kada je objavila pjesmu 'Mooo!', popraćenu bizarnim videospotom u kojem se poigravala motivima krava. Pjesma je postala internetska senzacija, a njezin neobičan humor privukao je milijune gledatelja i pozornost poznatih glazbenika, uključujući Katy Perry.
| Foto: FEREY DIDIER
Albumom 'Hot Pink' iz 2019. godine konačno se probila među najveće pop zvijezde. Pjesma 'Say So', posebno nakon remiksa s Nicki Minaj, stigla je na prvo mjesto Billboardove ljestvice Hot 100, a Doja Cat počela je nizati nominacije za najvažnije glazbene nagrade.
| Foto: Pixsell / Instagram aylahgallardo
Još veći uspjeh ostvarila je albumom 'Planet Her' iz 2021. godine, koji je dosegnuo drugo mjesto američke ljestvice albuma. Suradnja sa SZA na pjesmi 'Kiss Me More' donijela joj je 2022. godine Grammy za najbolju pop izvedbu dua ili grupe, čime je dodatno učvrstila svoj status svjetske zvijezde.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Jedan od njezinih najneobičnijih nastupa dogodio se na Coachelli 2024. godine, gdje su joj se na pozornici pridružili 21 Savage, A$AP Rocky i Teezo Touchdown. Publiku su iznenadili golemi kostur dinosaura, plesači odjeveni poput jetija, hrvanje u blatu i brojne promjene kostima, dok je iz repertoara izostavila neke od svojih najvećih hitova, uključujući 'Say So' i 'Kiss Me More'.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Kontroverze su je počele pratiti još 2018. godine, kada su ponovno isplivale njezine stare objave na Twitteru u kojima je koristila homofobne uvrede. Nakon brojnih kritika ispričala se zbog uvredljivog rječnika i poručila da nitko ne bi smio biti diskriminiran zbog svoje rase, vjere ili seksualne orijentacije.
| Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Nova afera izbila je 2020. godine zbog njezine stare pjesme 'Dindu Nuffin', objavljene na SoundCloudu 2015. godine. Naziv pjesme povezuje se s rasističkim izrazom koji se koristi za omalovažavanje žrtava policijskog nasilja, zbog čega se pjevačica ponovno našla na udaru javnosti, a pjesmu je uklonila.
| Foto: Christina Horsten/DPA
Velike kritike izazvala je i njezina profesionalna povezanost s producentom Dr. Lukeom, koji je godinama vodio sudske sporove s pjevačicom Keshom. Kesha ga je optužila za seksualno zlostavljanje, što je on negirao, a sporovi su završili nagodbom 2023. godine. Doja Cat kasnije je izjavila da s njim dugo nije surađivala te dovela u pitanje dio njegovih producentskih zasluga.
| Foto: Instagram/Doja Cat/Paris Hilton/kolaz
Posebno burne reakcije izazvala je 2023. godine kada se na društvenim mrežama sukobila s vlastitim obožavateljima. Kritizirala je fanove koji su na profilima koristili njezino pravo ime, a njezine su izjave mnogi protumačili kao omalovažavanje ljudi koji godinama podržavaju njezinu karijeru.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Ni njezin privatni život nije prošao bez medijske pozornosti. Tijekom godina povezivali su je s glazbenikom Jawnyjem i reperom French Montanom, no za potonjeg je isticala da ih povezuje prijateljstvo i poslovna suradnja. Pažnju javnosti izazivala je i odjevnim kombinacijama.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Početkom 2024. godine u javnost su dospjeli i ozbiljni obiteljski problemi nakon što je njezina majka zatražila zabranu približavanja sinu Ramanu, tvrdeći da je fizički i verbalno zlostavljao nju i Doju Cat. Sud je majci odobrio petogodišnju zaštitnu mjeru, dok zahtjev za istovjetnom zaštitom pjevačice nije prihvaćen.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto X/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram