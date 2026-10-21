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DOJA CAT

FOTO Od viralne senzacije do kraljice skandala: Šokirala je fanove, svađala se s njima...

Američka reperica i pjevačica Doja Cat danas slavi 31. rođendan, a iza nje je karijera obilježena velikim glazbenim uspjesima, neobičnim modnim izdanjima i kontroverzama koje su nerijetko zasjenile njezine pjesme. Proslavila se hitovima 'Say So', 'Kiss Me More' i 'Paint The Town Red', osvojila Grammy i postala jedna od najprepoznatljivijih glazbenica svoje generacije. Ipak, osim po glazbi, javnost je pamti i po provokativnim nastupima, sukobima s obožavateljima te izjavama koje su izazivale burne reakcije na društvenim mrežama.
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FOTO Od viralne senzacije do kraljice skandala: Šokirala je fanove, svađala se s njima...
Tijekom godina Doja Cat više je puta završila na meti kritika zbog uvredljivih komentara, starih objava i suradnje s kontroverznim producentom Dr. Lukeom. Njezina sklonost provociranju publike i poigravanju vlastitim imidžem donijela joj je reputaciju jedne od najnepredvidljivijih zvijezda današnjice. Dok je jedni smatraju kreativnom umjetnicom koja odbija igrati prema pravilima glazbene industrije, drugi joj zamjeraju odnos prema obožavateljima i način komunikacije. Unatoč svemu, njezina popularnost nastavila je rasti, a svaka nova transformacija ponovno je privlačila pozornost javnosti. | Foto: Instagram
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Tijekom godina Doja Cat više je puta završila na meti kritika zbog uvredljivih komentara, starih objava i suradnje s kontroverznim producentom Dr. Lukeom. Njezina sklonost provociranju publike i poigravanju vlastitim imidžem donijela joj je reputaciju jedne od najnepredvidljivijih zvijezda današnjice. Dok je jedni smatraju kreativnom umjetnicom koja odbija igrati prema pravilima glazbene industrije, drugi joj zamjeraju odnos prema obožavateljima i način komunikacije. Unatoč svemu, njezina popularnost nastavila je rasti, a svaka nova transformacija ponovno je privlačila pozornost javnosti. | Foto: Instagram
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