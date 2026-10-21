FOTO Od viralne senzacije do kraljice skandala: Šokirala je fanove, svađala se s njima...

Velike kritike izazvala je i njezina profesionalna povezanost s producentom Dr. Lukeom, koji je godinama vodio sudske sporove s pjevačicom Keshom. Kesha ga je optužila za seksualno zlostavljanje, što je on negirao, a sporovi su završili nagodbom 2023. godine. Doja Cat kasnije je izjavila da s njim dugo nije surađivala te dovela u pitanje dio njegovih producentskih zasluga. | Foto: Instagram/Doja Cat/Paris Hilton/kolaz