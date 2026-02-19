FOTO Odrasla je pred kamerama zbog popularne serije, a evo i kako se mijenjala Eleven...

Millie Bobby Brown osvojila je svijet ulogom Eleven u seriji "Stranger Things", zbog koje je odrastala pred kamerama. Imala je samo 14 godina kada ju je časopis Time uvrstio na popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a bila je i najmlađa ambasadorica UNICEF-a. Danas slavi 22. rođendan.
Britanska glumica Millie Bobby Brown rođena je 19. veljače 2004. u španjolskoj Marbelli, a malo nakon njezina rođenja obitelj se preselila u Veliku Britaniju. Imala je četiri godine kada su se preselili u Orlando.
Upravo u Orlandu uočio ju je agent koji je savjetovao njezinim roditeljima da izbruse njezin glumački talent. Roditelji glumice žrtvovali su sve te su se preselili u Los Angeles kako bi Millie Bobby Brown mogla slijediti svoje snove.
Samo tri mjeseca otkako je došla u Los Angeles, dobila je ulogu u seriji "Once Upon a Time in Wonderland" te se pojavila u još nekoliko serija uključujući "Modernu obitelj" i "Uvod u anatomiju".
Kako nije dobivala veće uloge, njezini roditelji morali su obitelj vratiti u Veliku Britaniju, gdje su živjeli s glumičinom strinom. U intervjuu za Daily Mail Millie je komentirala kasnije kako je tada mislila da je njezina karijera gotova.
Sve se promijenilo kada je bila na audiciji za seriju "Stranger Things". Komentirala je kako je tamo trebala plakati, što joj je zbog brojnih emocija došlo bez problema. Oduševila je producente te je otišla u Atlantu, gdje se serija počela snimati.
Serija "Stranger Things" je 2016. godine postala svjetski hit, a Millie Bobby Brown bila je nova zvijezda u nastajanju. Kroz deset godina i pet sezona serije, postigla je globalnu slavu te je postala jedna od najpopularnijih glumica zahvaljujući Eleven.
Do treće sezone serije mediji su pisali kako mlada glumica zarađuje jednako kao i starija kolegica Winona Ryder.
Na velikom platnu Millie Bobby Brown je debitirala u filmu "Godzilla: King of the Monsters" 2019. godine. Kao Madison Russell pojavila se i u sljedećem nastavku uspješne franšize godinu kasnije.
Kako je odrastala pred kamerama, čitav svijet je pratio svaki njezin korak. Krajem 2017. godine objavljeno je da je mlada glumica u vezi s glazbenikom Jacobom Sartoriusom, a zajedno su bili četiri mjeseca.
Od 2021. je u vezi s Jakeom Bongiovijem, sinom slavnog frontmena benda Bon Jovi, a par se vjenčao 2024. Glumica je tada objavila da je uzela i suprugovo prezime. U kolovozu prošle godine posvojili su djevojčicu.
Millie Bobby Brown imala je 14 godina kada ju je časopis Time uvrstio na listu 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. Iste godine postala je i najmlađa ambasadorica UNICEF-a.
