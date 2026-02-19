Obavijesti

22 SU JOJ GODINE TEK

FOTO Odrasla je pred kamerama zbog popularne serije, a evo i kako se mijenjala Eleven...

Millie Bobby Brown osvojila je svijet ulogom Eleven u seriji "Stranger Things", zbog koje je odrastala pred kamerama. Imala je samo 14 godina kada ju je časopis Time uvrstio na popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a bila je i najmlađa ambasadorica UNICEF-a. Danas slavi 22. rođendan.
FOTO Odrasla je pred kamerama zbog popularne serije, a evo i kako se mijenjala Eleven...
Britanska glumica Millie Bobby Brown rođena je 19. veljače 2004. u španjolskoj Marbelli, a malo nakon njezina rođenja obitelj se preselila u Veliku Britaniju. Imala je četiri godine kada su se preselili u Orlando. | Foto: Instagram royal
