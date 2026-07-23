FOTO Odrasli su pred kamerama zbog Harryja Pottera: Evo kako sad izgledaju zvijezde filmova

Na privatnom planu, Daniel Radcliffe već je više od desetljeća u vezi s glumicom Erin Darke, s kojom je započeo romansu nakon što su zajedno glumili ljubavni par u filmu "Kill Your Darlings" iz 2013. godine. U ožujku 2023. njegov je glasnogovornik potvrdio za časopis PEOPLE da par očekuje svoje prvo dijete, a sina su dobili mjesec dana kasnije. | Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM