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PROŠLO JE 25 GODINA

FOTO Odrasli su pred kamerama zbog Harryja Pottera: Evo kako sad izgledaju zvijezde filmova

Osam filmova, stotine sjajnih glumaca i jedna priča o mladom čarobnjaku koji je predodređen da zaustavi najjaču silu u svijetu čarobnjaka. Harry Potter je i skoro četvrt stoljeća nakon prvog filma jednako popularan i dan danas. U galeriji pogledajte kako se mijenjala glumačka postava.
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London: Gluma?ka ekipa filma o Harryju Potteru plakala na zadnjoj premijeri
Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson zvijezde su serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru, a pred kamerama su i odrasli. Za nekoliko mjeseci obilježit će se 25. godišnjica od prvoga nastavka filma, a u galeriji provjerite kako su se glumci mijenjali. | Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
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Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson zvijezde su serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru, a pred kamerama su i odrasli. Za nekoliko mjeseci obilježit će se 25. godišnjica od prvoga nastavka filma, a u galeriji provjerite kako su se glumci mijenjali. | Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
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