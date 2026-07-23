FOTO Odrasli su pred kamerama zbog Harryja Pottera: Evo kako sad izgledaju zvijezde filmova

Osam filmova, stotine sjajnih glumaca i jedna priča o mladom čarobnjaku koji je predodređen da zaustavi najjaču silu u svijetu čarobnjaka. Harry Potter je i skoro četvrt stoljeća nakon prvog filma jednako popularan i dan danas. U galeriji pogledajte kako se mijenjala glumačka postava.
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Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson zvijezde su serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru, a pred kamerama su i odrasli. Za nekoliko mjeseci obilježit će se 25. godišnjica od prvoga nastavka filma, a u galeriji provjerite kako su se glumci mijenjali.
| Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson zvijezde su serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru, a pred kamerama su i odrasli. Za nekoliko mjeseci obilježit će se 25. godišnjica od prvoga nastavka filma, a u galeriji provjerite kako su se glumci mijenjali. |
Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma Watson zvijezde su serijala filmova o čarobnjaku Harryju Potteru, a pred kamerama su i odrasli. Za nekoliko mjeseci obilježit će se 25. godišnjica od prvoga nastavka filma, a u galeriji provjerite kako su se glumci mijenjali.
| Foto: Dominic Lipinski/PRESS ASSOCIATI
Daniel Radcliffe svjetsku je slavu stekao nakon što je dobio ulogu Harryja Pottera, mladog čarobnjaka koji se kroz serijal filmova suočava s najmračnijim neprijateljem, zlim čarobnjakom Voldemortom. Upravo ga je ta uloga učinila jednim od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije i otvorila mu vrata brojnih novih glumačkih izazova nakon završetka popularne filmske franšize. Glumac danas slavi 37. rođendan.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Nakon filmova o Harryju Potteru, Radcliffe je svjesno birao raznolike projekte kako bi pokazao svoju svestranost. Ostvario je zapaženu ulogu u broadwayskom mjuziklu "How to Succeed in Business Without Really Trying", a okušao se i u hororu "The Woman in Black", znanstveno-fantastičnoj drami "Victor Frankenstein" te akcijskom filmu "Now You See Me 2".
| Foto: NPX/starmaxinc.com
Godine 2020. pojavio se u manjoj ulozi u Netflixovu specijalu "Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend", gdje je utjelovio supruga glavne junakinje Kimmy Schmidt. Dvije godine kasnije zaigrao je uz Sandru Bullock i Channinga Tatuma u pustolovnoj komediji "The Lost City", a iste godine oduševio je kritiku tumačeći legendarnog glazbenika "Weird Ala" Yankovica u biografskom filmu "Weird: The Al Yankovic Story". Uz filmske uspjehe, nastupio je i u off-broadwayskoj produkciji mjuzikla Stephena Sondheima "Merrily We Roll Along".
| Foto: Joel Ryan/PRESS ASSOCIATION
Na privatnom planu, Daniel Radcliffe već je više od desetljeća u vezi s glumicom Erin Darke, s kojom je započeo romansu nakon što su zajedno glumili ljubavni par u filmu "Kill Your Darlings" iz 2013. godine. U ožujku 2023. njegov je glasnogovornik potvrdio za časopis PEOPLE da par očekuje svoje prvo dijete, a sina su dobili mjesec dana kasnije.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto Jean/PRESS ASSOCIATION
Emma Watson proslavila se ulogom Hermione Granger, iznimno inteligentne učenice Hogwartsa i jedne od najboljih prijateljica Harryja Pottera. Hermione je tijekom cijelog serijala bila poznata po svojoj marljivosti, znanju i hrabrosti, a upravo je Watson svojom uvjerljivom izvedbom pridonijela tome da ovaj lik postane jedan od najomiljenijih u svijetu filmske fantastike.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka filmskog serijala o Harryju Potteru, Watson je nastavila graditi uspješnu glumačku karijeru nizom zapaženih uloga. Pojavila se u hvaljenoj drami "The Perks of Being a Wallflower", kriminalističkom filmu "The Bling Ring", igranoj adaptaciji Disneyjeva klasika "Beauty and the Beast" te u novoj filmskoj verziji romana "Little Women" iz 2019. godine.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Osim glumačkih uspjeha, Emma Watson posvetila se i obrazovanju. U svibnju 2014. diplomirala je englesku književnost na Sveučilištu Brown u SAD-u.
| Foto: J?rg Carstensen/DPA
Svoju je prepoznatljivost iskoristila i za društveni angažman. Kao ambasadorica dobre volje organizacije UN Women aktivno promiče ravnopravnost spolova i zalaže se za veća prava žena diljem svijeta. Svojim javnim nastupima i inicijativama postala je jedna od najistaknutijih zagovornica jednakosti među poznatim osobama svoje generacije.
| Foto: Regina Wagner/DPA
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Rupert Grint svjetsku je popularnost stekao ulogom Rona Weasleyja, najboljeg prijatelja Harryja Pottera i jednog od najomiljenijih likova u cijelom serijalu. Ron je poznat po svom smislu za humor, odanosti prijateljima i hrabrosti, a tijekom priče razvija ljubavnu vezu s Hermionom Granger, koja na kraju postaje njegova supruga.
| Foto: IMDB/screenshot
Nakon završetka filmova o Harryju Potteru, Grint je nastavio uspješnu glumačku karijeru sudjelujući u brojnim nezavisnim filmskim projektima. Među njima se ističu ratna drama "Into the White", adaptacija Shakespeareova Macbetha pod nazivom "Enemy of Man" te pustolovna komedija "Moonwalkers".
| Foto: Pier Paolo Mariani/PIXSELL
Osim na filmu, Grint se okušao i na kazališnim daskama. Godine 2013. nastupio je u londonskoj produkciji predstave "Mojo" na West Endu, a kasnije je zaigrao i na Broadwayu u predstavi "It's Only a Play". Publika ga je mogla pratiti i u hvaljenoj psihološkoj seriji "Servant", koja se prikazivala na platformi Apple TV+.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION.
Na privatnom planu, Rupert Grint postao je otac u svibnju 2020. godine, kada su on i njegova dugogodišnja partnerica, glumica Georgia Groome, dobili kćer. Drugu kćer dobili su u travnju prošle godine. Od tada nastoji privatni život držati podalje od očiju javnosti, posvećujući se obitelji uz nastavak glumačke karijere.
| Foto: NPF/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Tom Felton proslavio se ulogom Draca Malfoyja, razmaženog i ambicioznog učenika Hogwartsa koji je tijekom cijelog serijala bio jedan od najvećih suparnika Harryja Pottera. Zbog potpuno različitog odgoja, vrijednosti i pripadnosti suprotstavljenim domovima u Hogwartsu, Draco i Harry često su bili u sukobu, što je njihov odnos učinilo jednim od najprepoznatljivijih u filmskom serijalu.
| Foto: IMDB
Nakon završetka filmova o Harryju Potteru, Felton je nastavio graditi karijeru nastupajući u brojnim nezavisnim filmovima. Pojavio se u ostvarenjima "From the Rough" i "The Apparition", a glumio je i u povijesnim dramama "Belle i Ophelia".
| Foto: Vivienne Vincent/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Televizijska publika mogla ga je gledati i u trećoj sezoni popularne serije "The Flash", u kojoj je imao ponavljajuću ulogu Juliana. Kasnije je utjelovio glavnog negativca u Netflixovu obiteljskom hororu "A Babysitter's Guide to Monster Hunting", snimljenom prema istoimenoj trilogiji knjiga autora Joea Ballarinija.
| Foto: JPA/Press Association/PIXSELL
Osim glume, Tom Felton okušao se i kao pisac. U listopadu 2022. objavio je memoare "Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard", u kojima iskreno govori o odrastanju uz filmski serijal o Harryju Potteru, životu iza kulisa te iskustvima koja su obilježila njegovu glumačku karijeru.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Foto Baxter/PRESS ASSOCIATION
Bonnie Wright publici je najpoznatija po ulozi Ginny Weasley, najmlađe članice obitelji Weasley i jedne od najsnažnijih vještica svoje generacije. Tijekom serijala njezin lik prolazi značajan razvoj, od sramežljive djevojčice do hrabre članice Dumbledoreove vojske, a na kraju priče postaje supruga Harryja Pottera.
| Foto: IMDB
Nakon završetka filmskog serijala o Harryju Potteru, Wright se usmjerila na razvoj vlastitih autorskih projekata. Ubrzo je osnovala vlastitu filmsku produkcijsku kuću BonBonLumiere. Osim producentskog rada, Bonnie Wright okušala se i kao redateljica. Režirala je kratki film "Separate We Come, Separate We Go" iz 2012. godine, a kasnije je potpisala i nekoliko glazbenih spotova. Među njima se ističe spot za pjesmu "Iguana Bird", koju su 2018. godine zajednički izveli Pete Yorn i Scarlett Johansson.
| Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION
Na privatnom planu, Bonnie Wright udala se 2022. godine za Andrewa Lococa. Par je vjenčanje održao u intimnom okruženju na jednoj farmi u Kaliforniji, daleko od medijske pozornosti, a glumica i danas uspješno balansira između rada na filmskim projektima i privatnog života.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Matthewa Lewisa se fanovi sjećaju kao bucmastog Nevillea. U filmovima je nosio lažne zube, dva broja prevelike cipele te proteze iza ušiju.
| Foto: IMDB
Danas Lewis niti približno ne nalikuje tom zbunjenom Nevilleu. Gluma mu više nije primarna, bavi se modelingom i postao je zaštitno lice nekoliko brendova. U braku je s Angelom Jones.
| Foto: PA/Pixsell
Evanna Lynch proslavila se ulogom Lune Lovegood, osebujne i nekonvencionalne učenice doma Ravenclaw, koja se prvi put pojavila u filmu "Harry Potter i Red feniksa". Luna je svojim neobičnim pogledom na svijet, iskrenošću i odanošću prijateljima brzo osvojila simpatije publike te postala jedan od najomiljenijih sporednih likova u cijelom serijalu.
| Foto: Murray Close
Nakon završetka filmova o Harryju Potteru, Lynch je nastavila glumačku karijeru sudjelujući u nekoliko filmskih i televizijskih projekata. Pojavila se u tinejdžerskoj komediji "G.B.F.", irskoj nezavisnoj drami "My Name Is Emily" te u popularnoj BBC-jevoj kriminalističkoj seriji "Silent Witness". Osim glume, Lynch je poznata po svom društvenom angažmanu i radu na promicanju dobrobiti životinja te zaštite okoliša. Aktivno sudjeluje u humanitarnim i ekološkim inicijativama, a svojim javnim djelovanjem nastavlja inspirirati obožavatelje diljem svijeta.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
James i Oliver Phelps, braća blizanci iz stvarnog života, proslavili su se ulogama Freda i Georgea Weasleyja, starije braće Rona Weasleyja u filmskom serijalu o Harryju Potteru. Njihovi likovi poznati su po neiscrpnom smislu za humor, brojnim nestašlucima i iznimnom talentu za izradu čarobnih izuma, zbog čega su postali jedni od najomiljenijih članova obitelji Weasley.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Nakon završetka serijala o Harryju Potteru, James i Oliver nastavili su zajedno raditi na različitim projektima. Godine 2012. pojavili su se u dokumentarnom filmu "A Mind's Eye", koji se bavi životom i djelom filozofa Platona, nastavljajući njegovati zajedničku glumačku i medijsku karijeru. Osim rada na filmu, braća su pokrenula i vlastiti podcast pod nazivom "Normal Not Normal". U njemu razgovaraju s poznatim gostima o životu, karijeri i iskustvima iz svijeta zabave, a među gostima su se našli i brojni njihovi kolege iz filmskog serijala o Harryju Potteru.
| Foto: Instagram