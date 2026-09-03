FOTO Na Mirogoju se oprostili od Ksenije Urličić: Tuga, bol i suze na licima najbližih

Iza nje je ostala televizijska karijera kakvu je malo tko uspio izgraditi. Na televiziju je stigla još 1958. godine kao studentica, nakon što ju je redatelj Ivan Hetrich pozvao na audiciju za spikericu. No pred kamerama se našla još ranije, kao petnaestogodišnjakinja odigrala je glavnu ulogu u filmu 'Mala Jole' redatelja Nikše Fulgosija. | Foto: Marko Seper/PIXSELL