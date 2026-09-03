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POSLJEDNJE ZBOGOM

FOTO Na Mirogoju se oprostili od Ksenije Urličić: Tuga, bol i suze na licima najbližih

U četvrtak je na zagrebačkom groblju Mirogoj održan posljednji ispraćaj Ksenije Urličić, legende TV-a. Od nje su se oprostili obitelj, prijatelji te brojne kolege koje nisu mogle skriti tugu zbog odlaska ikone malih ekrana.
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Zagreb: Posljednji ispraćaj Ksenije Urličić
Sveta misa zadušnica služit će se u petak, u 18:30 sati u crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku. U osmrtnici su kao ožalošćene navedene njezine kćeri Katarina i Neda, unučad, praunučad te ostala rodbina i prijatelji. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Sveta misa zadušnica služit će se u petak, u 18:30 sati u crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku. U osmrtnici su kao ožalošćene navedene njezine kćeri Katarina i Neda, unučad, praunučad te ostala rodbina i prijatelji. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Komentari 3

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