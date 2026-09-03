FOTO Na Mirogoju se oprostili od Ksenije Urličić: Tuga, bol i suze na licima najbližih

U četvrtak je na zagrebačkom groblju Mirogoj održan posljednji ispraćaj Ksenije Urličić, legende TV-a. Od nje su se oprostili obitelj, prijatelji te brojne kolege koje nisu mogle skriti tugu zbog odlaska ikone malih ekrana.
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Sveta misa zadušnica služit će se u petak, u 18:30 sati u crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku. U osmrtnici su kao ožalošćene navedene njezine kćeri Katarina i Neda, unučad, praunučad te ostala rodbina i prijatelji.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Sveta misa zadušnica služit će se u petak, u 18:30 sati u crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku. U osmrtnici su kao ožalošćene navedene njezine kćeri Katarina i Neda, unučad, praunučad te ostala rodbina i prijatelji.
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
Sveta misa zadušnica služit će se u petak, u 18:30 sati u crkvi sv. Kvirina na Pantovčaku. U osmrtnici su kao ožalošćene navedene njezine kćeri Katarina i Neda, unučad, praunučad te ostala rodbina i prijatelji.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Podsjetimo, 'Željezna Lady' Hrvatske televizije umrla je u ponedjeljak, 31. kolovoza, u 87. godini. Prije nešto više od dva tjedna oprostila se od supruga Ivice Urličića.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih urednica i voditeljica domaće scene osvajala je svojom karizmom, ali i radnom etikom.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Iza nje je ostala televizijska karijera kakvu je malo tko uspio izgraditi. Na televiziju je stigla još 1958. godine kao studentica, nakon što ju je redatelj Ivan Hetrich pozvao na audiciju za spikericu. No pred kamerama se našla još ranije, kao petnaestogodišnjakinja odigrala je glavnu ulogu u filmu 'Mala Jole' redatelja Nikše Fulgosija.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
S vremenom je postala jedna od ključnih osoba Zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije, a zbog odlučnosti i autoriteta zaradila je nadimak 'Željezna Lady'. Kao urednica stajala je iza niza emisija i projekata koji su obilježili televizijske dekade, među njima 'Sedma noć', 'Dora', 'Kruške i jabuke' i 'Treća sreća'.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL